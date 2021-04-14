Жена и сын Овечкина впервые в сезоне пришли на его матч. Мог ли он не забить в такой день?

До пятого места в истории НХЛ — всего три гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Голы: Шири — 11 (Спронг, Эллер), 7:07 — 1:0. Кутюрье — 13 (ван Римсдайк), 8:45 — 1:1. Уилсон — 11 (бол., Шири, Манта), 11:32 — 2:1. Бэкстрем — 14 (бол., Овечкин, Карлсон), 16:25 — 3:1. Хагелин — 5 (Карлсон, Орлов), 18:21 — 4:1. Манта — 12 (Оши, Бэкстрем), 29:22 — 5:1. Овечкин — 22 (бол., Уилсон, Шири), 45:10 — 6:1.

Вратари: Самсонов — Эллиотт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (19+7+6) — 30 (9+6+15).

Наши: Кузнецов (15.54/0/0), Овечкин (18.17/3/0), Орлов (17.28/1/+3) — Проворов (22.43/0/0).

14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Перед очередным матчем «Вашингтона» с «Филадельфией» все внимание североамериканских журналистов было приковано к обменянному из многострадального «Детройта» на Якуба Врану Энтони Манте, которого главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт сразу же поставил в звено с Никласом Бэкстремом и Ти Джэем Оши. И дебют за «Кэпиталз» в игре с кризисной «Филадельфией» у 26-летнего канадца получился действительно удачным — гол плюс пас и разгромная победа на домашнем льду. Вряд ли 39-й номер хозяев сегодня мгновенно заставил забыть болельщиков «Вашингтона» о чехе, которого они называли будущей легендой клуба, но зато он точно показал, что готов с ходу приносить пользу своей новой команде.

«Вашингтон» открыл счет уже на восьмой минуте усилиями Конора Шири, однако уже через пару смен «Филадельфия» на шайбу хозяев ответила голом Шона Кутюрье. Причем сделала это не без помощи Ильи Самсонова, который в очередной раз не дает похвалить себя после победного матча. Российский голкипер после заброса защитника гостей выкатился за собственные ворота и без особого давления отдал передачу прямо на клюшку Джеймсу Ван Римсдайку, который сразу набросил на пятак и нашел крюк партнера.

После пропущенной шайбы воспитанник «Магнитки» уже не сбоил, а уже через три минуты «Кэпиталз» реализовали удаление Шейна Гостибеера, грубо встретившего локтем в лицо Великую Восьмерку, и вновь вышли вперед. И, как оказалось, гол Тома Уилсона с передачи Манты и все того же Шири положил начало очередному разгрому гостей, которых в этой регулярке «Летчики» насобирали с лихвой.

«Филадельфия», получив 4:1 уже к первому перерыву, во второй двадцатиминутке игру перевернуть не смогла, а окончательно смирилась с поражением после того, как Манта сумел отличиться в дебютном матче за «Вашингтон». Оши здорово оставил шайбу на бывшего лидера «Ред Уингз» и тот, спустившись «на усы», с кистей расстрелял девятку ворот Брайана Эллиотта.

По большому счету, третий период еще задолго до своего начала превратился в формальность, но именно в нем свое слово сказал Александр Великий, наказавший команду Алана Виньо в большинстве третий раз за вечер. Уилсон незадолго до выхода на лед пятого игрока гостей зрячей диагональю нашел своего капитана в родном для него левом круге вбрасывания и россиянин, натянув бросок, спокойно упаковал шайбу в сетку, сократив отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ до трех голов и установив окончательный счет.

Примечательно и другое — впервые в сезоне воочию увидеть гол Овечкина смогли его жена и двухлетний сын Сергей, которые из-за ковидных ограничений до сегодняшнего были вынуждены смотреть игры «Вашингтона» исключительно по видео. Ну как Александр мог не порадовать их в такой вечер? Теперь хоккеистам «Вашингтона» остается дождаться 27 апреля — именно в этот день двери «Кэпитал Уан Арены» откроются не только для их семей и близких, но и для болельщиков.