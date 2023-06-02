Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
История с исчезновением Валерия Ничушкина из состава «Колорадо» в лучших традициях зарубежных детективов покрыта ореолом тайны и загадочности. Что за женщина была в номере россиянина, как она там оказалась, почему руководство «Эвеланш» решило отлучить нападающего от команды, если в деле нет криминального следа — на все эти вопросы мы до сих пор не получили ответы. Не добавила ясности произошедшему в отеле Сиэтла и сегодняшняя статья издания The Seattle Times, в которой появилось 40-минутное видео с регистраторов одного из полицейских.
На одном из первых фрагментов, предоставленных Департаментом полиции Сиэтла, можно увидеть, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстром сообщает офицеру, что Ничушкин покинул гостиницу в центре города по соображениям здоровья и безопасности после того, как в его номере нашли пьяную женщину с явными признаками алкогольной интоксикации.
Из беседы становится понятно, что 28-летняя женщина была найдена с Ничушкиным сотрудниками команды за полтора часа до того, как в службу спасения 911 поступил звонок о медицинской помощи. Чангстром рассказал одному из полицейских, что официальные лица команды пытались поговорить с Валерием и участницей алкогольного инцидента в разных комнатах, прежде чем форвард покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности команды. Также доктор «Лавин» поведал, как вместе с коллегами пытался вытащить неназванную девушку из номера и не имел возможности посадить ее в такси из-за сильнейшего опьянения. При этом Брэдли не смог ответить на вопрос о том, столько времени виновница инцидента провела в номере хоккеиста и каким образом оказалась в нем.
Именно Чангстром вместе с прибывшим на вызов фельдшером и пытался доставить девушку в машину скорой помощи на каталке из вестибюля отеля. Однако по пути она несколько раз пыталась спрыгнуть с нее, и во избежание проблем медики приняли решение вызвать полицию. При этом еще в номере она начала вести себя агрессивно и попыталась несколько раз ударить сотрудника службы безопасности «Колорадо» и действующего сотрудника полиции Тодда Фуллера, когда тот пытался надеть на нее одежду.
Следующее видео демонстрирует, как Фуллер дает свою визитную карточку прибывшему полицейскому и подтверждает ему, что Ничушкин покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности команды, и заявляет, что инцидент «является скорее вопросом детоксикации, а не преступления».
А вот на кадрах из машины скорой помощи отчетливо видно, как девушка пытается идентифицировать свою личность. По ее словам, она родилась на Украине, но переехала в США из России для учебы в Университете Аризоны.
Другой не менее важный момент заключался в том, что опьяненная студентка с ярко выраженным русским акцентом настаивала на том, что некий мужчина из отеля забрал ее паспорт, и несколько раз спрашивала сотрудников полиции и медиков, сколько денег им заплатили, чтобы увезти ее из гостиницы.
«Я в порядке. Вы не должны ему верить! Он сумасшедший! Он очень плохой человек!» — несколько раз повторила девушка. Однако в итоге она так и не смогла ответить на вопрос, кого конкретно имеет в виду: Ничушкина или кого-то из персонала «Эвеланш».
Как сообщает журналист Джефф Бейкер, ни в одном из протоколов не указано, что впоследствии произошло с главной героиней истории после того, как ее доставили в больницу. Не увенчались успехом и попытки найти ее для интервью. И, похоже, снять завесу тайны должен будет сам Ничушкин, которому эта история испортила весь плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
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|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|10
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|17
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96