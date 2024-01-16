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Русского богатыря не остановить! Воронков оформил первый дубль в НХЛ

Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Дмитрий Воронков (№10).
Фото E. Sokolowski, USA Today Sports
«Коламбус» в серии буллитов переиграл «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3.
Победный буллит: Марченко.
Вратари: Мерзликинс — Десмит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 41 (8+22+7+4) — 30 (14+10+5+1).
Наши: Воронков (15.28/6/+1), Марченко (15.52/4/+1), Проворов (18.47/2/0), Чинахов (21.59/7/+1) — Задоров (15.18/0/-1), Кузьменко (15.39/2/0), Михеев (16.58/2/0).
15 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Матч «Ванкувера» и «Коламбуса» — противостояние лучшей команды Запада и худшей команды Востока. Да, прямо сейчас «Блю Джекетс» находятся на предпоследнем месте в конференции, но по потерянным очкам «Оттава» выше команды Винсента Паскаля.

Подходили к этой встрече «Ванкувер» и «Коламбус» также в разной форме. Если «Кэнакс» одержали 5 побед подряд, то у «жакетов» в последних 6 матчах лишь одна победа. В основное время «Коламбус» побеждал вообще почти месяц назад.

Проблемы есть и у «Ванкувера». Андрей Кузьменко — один из лидеров команды в прошлом сезоне — не набирал очки уже 7 матчей подряд. На игру с «Коламбусом» Рик Токкет определил россиянина в третье звено к Михееву и Сутеру.

Несмотря на то, что звено Кузьменко и Михеева завершило встречу без набранных очков, оно было самым опасным в составе «Кэнакс». По времени на льду звено Кузьменко уступило только первой тройке.

Зато результативным действием в составе «Ванкувера» отметился Никита Задоров, сделавший ассист на Джей Ти Миллера в моменте с первым голом. После обмена из «Калгари» Задоров набрал 4 (0+4) очка в 19 матчах.

Отличный матч провели россияне из «Коламбуса». Сначала Егор Чинахов объехал вратаря «Ванкувера» и сравнял счет в первом периоде. Его бросок стал первым попаданием в створ для «Коламбуса», хотя к тому моменту было уже сыграно почти 6 минут.

В начале второго периода счет пришлось сравнивать Дмитрию Воронкову. Непонятно как и непонятно чем Дмитрий на пятаке переправил шайбу в ворота Кейси Десмита. К этому моменту россиянин не мог набрать очки в четырех матчах подряд, а забросить — в шести.

Правда, через несколько минут «Ванкувер» вновь вышел вперед — в большинстве отличился Элиас Петтерссон, который догнал по набранным очкам Артемия Панарина.

Третий период проходил без особых моментов и шел к будничной победе «Ванкувера». Но тут вновь на авансцену вышел Воронков, который пропихнул шайбу сквозь вратаря «Кэнакс». Для россиянина этот гол стал девятым в лиге. В 38 матчах за «Коламбус» Дмитрий уже набрал 22 (9+13) очка.

Помимо дубля, Воронков отметился в этом матче еще одним хайлайтом, воткнувшись с игрока «Ванкувера» на пересменке. Кажется, на пути этого русского богатыря лучше не вставать.

В овертайме команды обменялись глупыми удалениями. Сначала «Коламбус» был наказан за нарушение численного состава, а спустя всего 40 секунд Петтерссон случайно воткнул клюшку в коньки Силлинджера.

Автором единственного гола в серии буллитов стал Кирилл Марченко. Ни Кузьменко, ни Чинахову не удалось переиграть голкипера.

Благодаря этой победе «Коламбус» оторвался от «Оттавы» на 6 очков. Но у «Сенаторз» в запасе 7 матчей.

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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