Русского богатыря не остановить! Воронков оформил первый дубль в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3.
Победный буллит: Марченко.
Вратари: Мерзликинс — Десмит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 41 (8+22+7+4) — 30 (14+10+5+1).
Наши: Воронков (15.28/6/+1), Марченко (15.52/4/+1), Проворов (18.47/2/0), Чинахов (21.59/7/+1) — Задоров (15.18/0/-1), Кузьменко (15.39/2/0), Михеев (16.58/2/0).
15 января. Коламбус. Nationwide Arena.
Матч «Ванкувера» и «Коламбуса» — противостояние лучшей команды Запада и худшей команды Востока. Да, прямо сейчас «Блю Джекетс» находятся на предпоследнем месте в конференции, но по потерянным очкам «Оттава» выше команды Винсента Паскаля.
Подходили к этой встрече «Ванкувер» и «Коламбус» также в разной форме. Если «Кэнакс» одержали 5 побед подряд, то у «жакетов» в последних 6 матчах лишь одна победа. В основное время «Коламбус» побеждал вообще почти месяц назад.
Проблемы есть и у «Ванкувера». Андрей Кузьменко — один из лидеров команды в прошлом сезоне — не набирал очки уже 7 матчей подряд. На игру с «Коламбусом» Рик Токкет определил россиянина в третье звено к Михееву и Сутеру.
Несмотря на то, что звено Кузьменко и Михеева завершило встречу без набранных очков, оно было самым опасным в составе «Кэнакс». По времени на льду звено Кузьменко уступило только первой тройке.
Зато результативным действием в составе «Ванкувера» отметился Никита Задоров, сделавший ассист на Джей Ти Миллера в моменте с первым голом. После обмена из «Калгари» Задоров набрал 4 (0+4) очка в 19 матчах.
Отличный матч провели россияне из «Коламбуса». Сначала Егор Чинахов объехал вратаря «Ванкувера» и сравнял счет в первом периоде. Его бросок стал первым попаданием в створ для «Коламбуса», хотя к тому моменту было уже сыграно почти 6 минут.
В начале второго периода счет пришлось сравнивать Дмитрию Воронкову. Непонятно как и непонятно чем Дмитрий на пятаке переправил шайбу в ворота Кейси Десмита. К этому моменту россиянин не мог набрать очки в четырех матчах подряд, а забросить — в шести.
Правда, через несколько минут «Ванкувер» вновь вышел вперед — в большинстве отличился Элиас Петтерссон, который догнал по набранным очкам Артемия Панарина.
Третий период проходил без особых моментов и шел к будничной победе «Ванкувера». Но тут вновь на авансцену вышел Воронков, который пропихнул шайбу сквозь вратаря «Кэнакс». Для россиянина этот гол стал девятым в лиге. В 38 матчах за «Коламбус» Дмитрий уже набрал 22 (9+13) очка.
Помимо дубля, Воронков отметился в этом матче еще одним хайлайтом, воткнувшись с игрока «Ванкувера» на пересменке. Кажется, на пути этого русского богатыря лучше не вставать.
В овертайме команды обменялись глупыми удалениями. Сначала «Коламбус» был наказан за нарушение численного состава, а спустя всего 40 секунд Петтерссон случайно воткнул клюшку в коньки Силлинджера.
Автором единственного гола в серии буллитов стал Кирилл Марченко. Ни Кузьменко, ни Чинахову не удалось переиграть голкипера.
Благодаря этой победе «Коламбус» оторвался от «Оттавы» на 6 очков. Но у «Сенаторз» в запасе 7 матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|7
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|43
|19
|24
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|43
|15
|28
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|16.01
|02:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|16.01
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|3 : 0
|16.01
|02:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|16.01
|03:00
|
Монреаль – Колорадо
|- : -
|16.01
|04:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41