Хоккейная Америка бурлит от поведения Мичкова. Такой скандальности вокруг топ-юниора на драфте не было очень давно

И дело вовсе не в номере выбора российского форварда.

До очередного драфта НХЛ остается полторы недели. Однако за океаном уже вовсю обсуждают скандальное поведение российского юниора Матвея Мичкова — одного из главных лотов предстоящего распределителя и таланта, претендующего на выбор в первой пятерке. Правда, на этот раз не в контексте противопоставлений с Коннором Бедардом, Лео Карлссоном, Адамом Фантили и Уиллом Смитом.

Непростой характер

О трудном и неуемном характере парня с Урала известно давно. На первой тренировке сборной России U-16 он подрался с ее капитаном Иваном Мирошниченко — тогда драку списали на притирку двух лидеров друг к другу. Чуть позже один из игроков СКА в анонимной беседе рассказывал «СЭ», как 18-летний хоккеист после одного из рядовых единоборств послал на три веселых буквы обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова и кидался на других куда более опытных игроков армейцев. Но и этот эпизод некоторые оправдывали спортивной злостью, отсутствием авторитетов на льду и нежеланием уступать взрослым.

Пожалуй, самый известный скандал с участием форварда произошел в феврале этого года, когда он сорвался на судей в матче с «Витязем». На 6-й минуте нападающий «Сочи» схватил удаление за задержку соперника руками, которое подмосковная команда довольно быстро реализовала. Но не успел Мичков доехать из штрафного бокса до своей скамейки, как арбитры вновь наградили его двумя минутами — на этот раз за неспортивное поведение. Иронично, что и за этот штраф юниор был мгновенно наказан соперником «леопардов».

Как сообщал наш коллега Алексей Шевченко, тогда на просьбу объяснить свой дерзкий тон молодой хоккеист заявил людям в полосатых свитерах, что общается с ними, как хочет. В Америке, где за Мичковым начали следить еще несколько лет назад, всем этим историям большого значения не придавали. Но когда он начал игнорировать преддрафтовые интервью со скаутами, то заокеанские коллеги не упустили возможности прожарить его в прессе.

Матвей Мичков. Фото Юрий Кузьмин/ photo.khl.ru

Жесткий комментарий Николишина

Первым атаковать российского юниора решил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, сообщивший о сложностях в организации общения Матвея со скаутами: «Вы пытаетесь организовать с Мичковым встречу, а он просто не заинтересован». К этим словам журналист TSN добавил, что по ходу минувшего сезона представители клубов НХЛ летали на полноценное интервью к нападающему, но в лучшем случае получали лишь короткие беседы после матчей. Это наталкивало их на одну мысль — у пермского таланта есть определенный список клубов, куда он хотел бы попасть.

Практически одновременно с этим Мичкову досталось от ведущего канала «Скользкий лед» и по совместительству скаута «Вашингтона» Андрея Николишина. Один из самых авторитетных ветеранов российского хоккея, которого многие до сих пор называют Батей, лично пытался поговорить с Мичковым, но в итоге так и не смог договориться о встрече с юниором.

«Для меня он по мастерству — первый или второй на драфте. Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам — человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией (речь идет о смерти отца Мичкова. — Прим. «СЭ»).

Информация собирается полноценная об игроке — о том, как он разговаривает с партнерами, как общается с тренерами, как себя ведет вне льда. И здесь Матвей... Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает. Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», — рассказывал Николишин в эфире собственной программы.

Защитить хоккеиста СКА попытался анонимный телеграм-канал «Атлас Хоккея», который предположительно связан с людьми из системы петербуржцев:

«По нашей информации, Мичков общался со скаутами, когда у него была возможность это сделать. Есть уважаемые хоккейные специалисты, с кем он не смог пообщаться по семейным обстоятельствам.

К сожалению, есть несколько российских скаутов НХЛ, которые очень далеки от хоккея в принципе. Как вообще они попадают работать в систему клубов НХЛ — большой вопрос. И вот именно с такой категорией скаутов он не общался. Потому что общение с таким уровнем специалистов — это пустая трата времени. Не будем переходить на личности, но есть на самом деле смешные скауты. Причем руководители селекционных служб клубов НХЛ сами не воспринимают их как скаутов. Для них они переводчики, «представители клуба в России», и их профессиональная оценка игрока им абсолютно неинтересна. Факт».

Правду в этой истории найти непросто. От Мичкова, его официальных представителей или клубов НХЛ комментариев до драфта ждать вряд ли стоит.

Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Замена Овечкина

Сейчас невозможно вспомнить, кто из по-настоящему топовых проспектов бегал от общения со скаутами. Интервью уже давно стали стандартным инструментом сбора информации. Во время них представители команд не просто просят молодых игроков оценить слабые и сильные стороны своего игрового арсенала, но и составляют психологический портрет, задавая самые неожиданные вопросы.

Например, швед Калле Оделиус рассказывал, как во время беседы с «Монреалем» его спросили, что он возьмет — 10 долларов со стульчака или 50 из унитаза. А однокурсника Мичкова по драфту канадца Мэттью Вуда попросили поделиться, что бы он хотел, чтобы люди сказали на его похоронах. И это лишь малая часть странных тестов на ментальность. Что же могло отпугнуть россиянина от прохождения вполне стандартных процедур с некоторыми клубами?

В кулуарах активно распространяются слухи о том, что у нападающего СКА действительно есть список желаемых команд, ради которых он осознанно хочет упасть ниже во время церемонии. Потеснить Бедарда с позиции первого номера у него уже не получится. Для этого канадского вундеркинда с кристально чистой репутацией неожиданно должны обвинить в расизме и сексуальных домогательствах одновременно. А стало быть, выберут тебя 2-м или 10-м — уже не так важно. Более того, один федеральный канал уже вовсю распространяет свою информацию как данность — выбрать на драфте Мичкова собирается «Вашингтон» (8-й пик) — то есть клуб, чей представитель публично разнес хоккеиста несколько дней назад.

В версию хорошо срежиссированной многоходовочки «Кэпиталз» можно поверить, только если не знать, как устроен сам процесс драфта, где все решения в 90 процентах случаев принимаются непосредственно за столами в режиме реального времени генменеджерами и директорами скаутинговых отделов. За исключением «Чикаго», ни один другой клуб не может быть полностью уверен в своем выборе. Предугадать, как поведет себя впереди стоящая команда, почти невозможно — прошлогодний выпуск с полетевшим вниз Шейном Райтом прямое тому доказательство.

Потенциальная замена Овечкина, чей контракт с «Вашингтоном», как и соглашение Мичкова со СКА, заканчивается через три года, новым русским бриллиантом в столице США выглядит очень красиво и соблазнительно. Однако нужен ли «Вашингтону» большой талант, который еще ничего не добился во взрослом хоккее, но уже ставит всем условия и загибает пальцы? Если Матвей уже в 18 лет бросает через бедро другие клубы, то почему он не сможет кинуть «Столичных», когда ему в 2026-м исполнится 21 год? Да и непонятно, с чего он решил, что самостоятельно может определять, кто достоин протокольного общения с ним, а кто нет, определяя профессионализм скаутов? Кажется, сейчас этими вопросами задаются не только в округе Колумбия.