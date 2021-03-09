«Сент-Луис» при Тарасенко только проигрывает. Но российский форвард играет все лучше и набирает очки

Владимир помог одноклубнику забить первый гол в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Миккола — 1 (Тарасенко, О`Райлли), 4:16 — 0:1. Власик — 1 (Донато, Марло), 27:00 — 1:1. Шенн — 12 (бол., Перрон, О`Райлли), 39:06 — 1:2. Кутюр — 13 (бол., Донато, Балцерс), 47:58 — 2:2. Кейн — 9 (Карлссон), 60:41 — 3:2. Вратари: Дубник — Хуссо. Штраф: 13 — 9. Броски: 20 (6+5+8+1) — 26 (6+16+4+0). Наши: Кныжов (19.55/1/0) — Тарасенко (18.45/1/+1).

9 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко адаптируется к хоккею после третьей операции на плечо и провел свой второй матч в нынешнем чемпионате. Его команда уступила в гостях «Сан-Хосе», а сам Владимир Тарасенко отметился набранным очком впервые с октября 2019 года.

Нападающий сыграл в первом звене с Райаном О'Райлли и Джорданом Кайру. «Здорово снова видеть Тарасенко на льду. Он всегда создает опасность у чужих ворот и привлекает на себя внимание сразу нескольких соперников. Невероятный бомбардир», — сказал перед матчем с «Шаркс» капитан «Сент-Луиса» О'Райлли.

Долго ждать эффективности от россиянина не пришлось. Уже на четвертой минуте первого периода Тарасенко помог отличиться Никко Микколе. Владимир здорово поборолся за шайбу у борта, закрыл ее корпусом и отдал передачу на финского защитника.

Niko Mikkola will never forget this one.



Congratulations on No. 1. #stlblues pic.twitter.com/PmBIydpZQ1 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 9, 2021

Миккола, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ (в прошлом он сыграл пять матчей) забил свой дебютный гол в лиге. Когда Тарасенко узнал об этом, то сразу поздравил партнера по команде. Смотрелось это забавно. «Первый гол? Дай обниму», — отреагировал Владимир.

First NHL goal gets you an extra hug. #stlblues pic.twitter.com/tkesfakhji — St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 9, 2021

По лицу россиянина видно, насколько он ждал своего возвращения на лед. И пусть пока не все получается гладко, нападающий приносит «Сент-Луису» пользу и выходит в первой бригаде большинства. Во втором периоде именно в формате «5 на 4» Тарасенко снова помог команде отличиться. Сперва на него даже записали еще один результативный балл, но вскоре у Давида Перрона забрали гол, а у Владимира — передачу. На повторе видно, что Брэйден Шенн сумел подставить клюшку и записать на свой счет 12-ю шайбу в сезоне.

Однако несмотря на все старания «блюзменов» «Сан-Хосе» не отпускал далеко соперника и дважды сравнивал счет. Дело дошло до овертайма, где победу вырвали «Акулы». Калифорнийцы пусть и находятся внизу турнирной таблицы своего дивизиона, но временами готовы потрепать нервы любому оппоненту. Победная шайба на счету Эвандера Кейна, который был признан лучшим игроком матча.

В составе «Блюз» стоит отметить О'Райлли. Он стал второй звездой встречи, набрав 2 (0+2) очка. Тарасенко провел на льду почти 19 минут и нанес один бросок в створ при показателе полезности «плюс 1».

Примечательно, что канадский форвард «Сент-Луиса» Кайл Клиффорд провел свой 700-й матч в НХЛ. Отметить это событие канадец решил дракой, сцепившись с Кертисом Грабриэлем.

Клиффорд, который выиграл в составе «Лос-Анджелеса» два Кубка Стэнли, никогда не скрывал своей неприязни к «Сан-Хосе». Ни один игрок не получал столько пятиминутных штрафов в играх против «Шаркс». О бое договорились еще до старта игры.

Kyle Clifford and Kurtis Gabriel talk about fighting before the game, then chuck nucks 3 minutes in.



What a start to Clifford's 700th career game #stlblues pic.twitter.com/JFI7m7nXln — Gateway Grinders (@gatewaygrindrs) March 9, 2021

Жаль, что «Сент-Луису» все это не помогло. Команда после возвращения в состав Тарасенко проиграла вторую игру подряд, пусть и за пределами основного времени. До этого у «блюзменов» была серия из четырех побед.