Удивительная история одноклубника Капризова: он вернулся в хоккей после страшной травмы и теперь прокачивает Кирилла в НХЛ

Этого парня любят все.

Только восемь игроков из Норвегии, более известной своими лыжниками и биатлонистами, пробились в НХЛ. За океан переезжало гораздо больше хоккеистов, но закрепиться в лучшей лиге планеты удавалось единицам. Многие или оседали в минорных чемпионатах, или возвращались в поисках спортивного счастья и достатка в Европу.

Среди восьми счастливчиков, покоривших НХЛ, — знакомые российской публике Патрик Торесен и Йонас Хулес. Первый выиграл по Кубку Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и СКА, второй отыграл два сезона в ярославском «Локомотиве». Но главным норвежцем в хоккейной истории, несомненно, остается Матс Цуккарелло — рекордсмен среди соотечественников по всем статистическим показателям в НХЛ. Природа не наделила его габаритами викинга, но характер и сила воли у форварда под стать покорителям Скандинавии. Нападающий проводит уже 11-й сезон в НХЛ, причем за карьеру успел засветиться в «Рейнджерс», «Далласе» и «Миннесоте», куда перешел летом 2019 года.

Рассказываем о норвежском форварде, который сейчас зажигает в одном звене «Уайлд» вместе с Кириллом Капризовым. После возвращения Цуккарелло в состав российский нападающий играет только с ним, и его статистика существенно улучшилась.

Kirill Kaprizov and Mats Zuccarello (@zuccarello36) make a sweet duo. pic.twitter.com/oGVIXi51Lw — NHL (@NHL) March 6, 2021

Недрафтованная звезда

Каков привычный путь европейца в НХЛ? Драфт — фарм-клуб — основа. И именно выбор на драфте — ключевой пункт. Специализирующиеся по Европе скауты тщательно отслеживают потенциальные таланты и докладывают о поисках генеральным менеджерам. Для них находка перспективного шведа или финна — отличная возможность заполучить хоккеиста бесплатно (при условии что у него закончится контракт).

Цуккарелло пошел по другому пути. С пяти лет Матс знал, как правильно надевать коньки и держать клюшку, но увлечение любимой игрой давалось непросто. О хоккее в Норвегии вспоминали только тогда, когда на улице держался мороз, а за экипировкой приходилось ездить в соседнюю Швецию. Тем не менее Цуккарелло прогрессировал, развивался и закреплял хоккейные навыки в смежных видах спорта: футболе, гандболе, флорболе.

С 16 лет перспективный парнишка разрывал юниорские лиги Норвегии. Затем дорос до взрослой команды «Фриск Аскер», где играл до 2008 года, пока не принял предложение шведского МОДО. Тот переход стал серьезным вызовом для Цуккарелло. Еще по детской школе его команда ездила на турниры в Швецию, где местные мальчишки оставляли от них мокрое место.

При этом шведская лига, где индивидуальное мастерство игроков гораздо выше первенства Норвегии, с ходу покорилась Матсу. В 2010 году он стал MVP чемпионата. Представляете, какие чувства он испытывал, когда прочел имена предыдущих обладателей награды: Питер Форсберг, Хенрик Лундквист. Оба — члены Зала славы НХЛ.

Несмотря на все заслуги в Европе, на драфте Матс не приглянулся ни одному клубу. Блистающего сначала в Норвегии, а затем в Швеции нападающего скауты или упустили из виду, или побоялись потратить пик на негабаритного форварда. Поэтому нападающий был открыт для любых предложений из НХЛ — в 2010 году в «Рейнджерс» он полетел в статусе свободного агента и подписал стандартный контракт новичка. В 23 года Цуккарелло появился в фарм-клубе АХЛ, а в 25 — стабильно играл в основе. Прорывом для норвежца стал постлокаутный сезон-2013/14. Вернувшись из «Магнитки», где Матс отыграл часть приостановленного чемпионата, и пройдя все прелести АХЛ, форвард больше не получал командировок в фарм-клуб и за короткое время стал любимцем манхэттенской публики.

Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello and Victor Rask have a combined 12 points over the @mnwild's last two games (4-8—12). #NHLStats pic.twitter.com/LLEGGfHLHx — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2021

— Он всегда где-то рядом с шайбой и каждый вечер полностью отдается игре. Поиск свободного пространства — это его сильная сторона, я думаю, что его уровень понимания игры многими недооценивается. Он читает игру и может найти партнера в любой ситуации. Это один из умнейших игроков, с кем я когда-либо выходил на лед, — рассказывал партнер Матса нападающий Рик Нэш.

Вернулся в хоккей после перелома черепа

Матс стал своим в «Рейнджерс» — его полюбили за характер, упорство и уважение к партнерам, соперникам, зрителям. И конечно, к хоккею. Казалось бы, задиристого парнишку ростом 171 см в НХЛ размажут по борту на второй-третьей игре. Тот же Здено Хара мог поднять его над головой и выбросить на трибуны в стиле рестлинга. Но Зук, которого за его габариты прозвали Хоббитом, компенсировал разницу в росте агрессивным катанием и умением подстраиваться под силовые приемы. Он всегда лезет на пятак — где горячо, где больно, где ему часто прилетает от защитников.

Причем иногда достается перед воротами не только от соперников. Обычный игровой момент в первом раунде Кубка Стэнли-2015 с «Питтсбургом» мог стоить Матсу не только карьеры, но и жизни. Цуккарелло вел борьбу на пятаке и создавал помеху вратарю. Партнер щелкнул от синей линии и попал норвежцу в голову. Матс быстро поднялся и, пригнувшись, покатил на скамейку. Затем в сопровождении доктора отправился в раздевалку.

Цуккарелло сразу понял, что вряд ли отделается сотрясением. Он пытался поговорить с главным тренером Аленом Виньо, но не мог произнести ни слова. Поразительно, что после попадания шайбы в голову Матс смог самостоятельно подняться и доехать до лавки! Судьи даже матч не остановили.

Из медпункта в «Мэдисон Сквер Гарден» Цуккарелло отправили в больницу. Рентген показал неоптимистичное заключение: перелом черепа, ушиб и кровоизлияние в мозг, что объясняло потерю речи и правостороннюю слабость.

Гарантий, что игрок полностью восстановится, никто не давал. Некоторые пациенты с сопоставимыми по тяжести травмами оставались инвалидами до конца жизни. В течение четырех дней Матс не разговаривал и не чувствовал правую руку. Его мучили ужасные головокружения, которые усиливались при малейшей нагрузке. Курсы реабилитации и работа с логопедом стали вынужденной заменой тренировок на льду и в спортзале.

Сначала к хоккеисту вернулась речь — причем родной норвежский проявился раньше, чем английский. А через месяц нападающий провел первую тренировку на льду. Он планировал помочь команде в финале Кубка Стэнли, но «Рейнджерс» уступили в седьмом матче полуфинала «Тампе». Так у Матса появилось дополнительное время для восстановления — норвежец с нетерпением ждал нового сезона, чтобы выйти на лед и услышать полюбившееся ему «Зук, Зук, Зук» с трибун.

Норвежец готовился к старту регулярки, но до конца не понимал, как поведет себя организм, когда выйдет не на двухсторонку, а против реальных соперников. Часто хоккеисты после сотрясений осторожничают в единоборствах, избегают стыков, но это точно не про Цуккарелло. Он вернулся прежним — задиристым, по-спортивному наглым, а травма на его игре никак не сказывалась. Сезон-2015/16 стал самым результативным для Матса в НХЛ — 61 (26+35) очко в 81 матче. Еще четыре года он радовал болельщиков «Рейнджерс», пока в феврале 2019-го его не обменяли в «Даллас». В «Старз» норвежец долго не задержался, и уже летом «Миннесота» предложила ему пятилетний контракт на 30 миллионов долларов.

Henrik Lundqvist got choked up talking about his good friend Mats Zuccarello, who was traded to the Stars.https://t.co/88taezCKVc — Sportsnet (@Sportsnet) February 24, 2019

Личный бренд и благотворительность

Каким бы плотным ни был энхаэловский график, Матс не забывает родные края и старается развивать хоккей в Норвегии. Цуккарелло организует матчи на открытом воздухе, куда приглашает легенд мирового хоккея. Представьте восхищение норвежских мальчишек, вживую увидевших Лундквиста, Форсберга, Никласа Бэкстрема, Здено Хару. Все деньги, собранные с продажи билетов, идут на лечение тяжелобольных детей.

Цуккарелло — посол гуманитарной организации Right to play, основанной норвежским конькобежцем Юханом-Улафом Коссом. Ее цель — поддержка детей из малообеспеченных семей, которые хотят заниматься спортом. Вместе с Right to play Матс участвует в мастер-классах для юных чемпионов из самых экзотических уголков планеты. Так, в 2015 году — кстати, после той ужасной травмы головы — Цуккарелло полетел в Танзанию и «попытался обучить местных детишек величайшей игре на планете».

А еще форвард «Миннесоты» выпускает собственную линейку одежды. Часть вырученных средств от продажи футболок и бейсболок отправляются в собственный фонд Матса, миссия которого — предоставить возможность детям Норвегии заниматься спортом независимо от социальных или экономических препятствий. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему все любят Цуккарелло?