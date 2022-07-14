Панарину нашли центра, а звездного американца теперь проклинают в Калгари. Итоги открытия рынка НХЛ

Главное, чтобы было в первые часы после открытия рынка свободных агентов.

Более 770 миллионов долларов

Примерно через семь с половиной часов с момента открытия рынка свободных агентов клубы оформили более 130 новых контрактов на общую сумму более 770 миллионов долларов, как сообщил известный информационный ресурс Capfriendly. Чуть ли не с каждой последующей минутой эти цифры продолжали расти. Предыдущий рекорд трехлетней давности превзойден уверенно.

А еще не определились окончательно со своим выбором многие игроки, которые находились на вершине списка самых желанных лотов трансферного рынка — Назем Кадри, Йон Клингберг, Ондржей Палат. Свои миллионы они обязательно получат, но чуть позднее.

Рынок работает не только для игроков, входящих в категорию «неограниченно свободные агенты» и не имеющих обязательств перед своими бывшими командами. Клубы получили возможность продлевать контракты с теми, с кем связывают будущее, за год до истечения их действующих соглашений. Самым громким новостным событием первых часов стало объявление «Тампой» о продлении на восемь лет с сезона-2023/24 контрактов с защитниками Михаилом Сергачевым, Эриком Черняком и нападающим Энтони Сирелли. Общая сумма составляет без малого 160 миллионов!

Sergy szn ?? pic.twitter.com/c713PlO6Js — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 13, 2022

Это проверенные тремя финалами Кубка Стэнли и двумя титулами игроки. Тогда как «Сент-Луис» по такой же схеме подписал на восемь лет 23-летнего нападающего Роберта Томаса за 65 миллионов! Очень интересный, умный центр провел шикарный регулярный чемпионат, набрав 77 очков, и был не так убедителен в плей-офф. Слишком рискованный ход после всего одного классного года, тем более что в роли первого центрфорварда команды на данный момент есть безальтернативный Райан О'Райлли.

Самые активные

Активнее всех проявил себя генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман, договорившийся сразу с пятью новичками хорошего уровня — защитниками Беном Чиаро (4 года и 19 миллионов) и Олли Мяяття (1 и 2,25), нападающими Эндрю Коппом (5 и 28,125), Давидом Перроном (2 и 9,5) и Домиником Кубаликом (2 и 5). Эти приобретения резко укрепляют глубину состава «Ред Уингз», добавляя ему добротную инъекцию опыта и мастерства. Команда из города Моторов выступает в тяжелом Атлантическом дивизионе, откуда в плей-офф выбиться непросто. Кажется, что «Детройт», ранее пригласивший на пост главного тренера Дерека Лалонда из чемпионского штаба «Тампы», для этой задачи-минимум уже дозрел.

Занести себе в актив 13 июля может «Эдмонтон» и его босс Кен Холланд. Собравшиеся было потестировать рынок защитник Бретт Кулак (4 и 11) и скандальный нападающий Эвандер Кейн (4 и 20,5) не стали искать добра на стороне и вернулись туда, где у них все хорошо сложилось в минувшем сезоне. Ожидаемое подписание вратаря Джека Кэмпбелла (5 и 25) делает команду из столицы Альберты еще сильнее. Так и о борьбе за Кубок Стэнли можно задуматься хоть на минуту.

«Рейнджерс» уверенно закрыли вопрос со вторым центром, подписав на долгий срок Винсента Трочека. Если оценивать по деньгам, то хорошая сделка для обеих сторон — 7 лет и 39,375 миллиона. Трочек — очень качественный игрок с массой плюсов и во «Флориде» несколько лет назад хорошо проявил себя под руководством нынешнего главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана. Одна проблема — нет уверенности, что он со своей манерой игры стопроцентно подойдет Артемию Панарину. У Райана Строума была куча недостатков, но хоккей он понимал с Хлебушком примерно на одном уровне.

Россияне

Сменили место работы с шиком трое россиян. Отличный контракт в «Баффало» (2 и 5,5) подписал защитник Илья Любушкин. Это явно выше самых оптимистичных ожиданий. Новая команда выглядит беспросветно, но Любушкин ранее играл в «Аризоне», поэтому клубными перспективами «Сабель» его не испугаешь.

Ilya Lyubushkin is a Sabre!



We've signed the defenseman to a a 2-year contract with an AAV of $ 2.75 million.#LetsGoBuffalo — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) July 13, 2022

От «Ванкувера» хорошие условия и по деньгам (19), и по сроку (4) получил нападающий Илья Михеев. Его ждут приятный для жизни город, главный тренер Брюс Будро, который легко находит общий язык с русскими игроками, и интересная команда на вырост. Есть у этого перехода и минус. У Андрея Кузьменко в «Кэнакс» с появлением Михеева появился еще один конкурент за позицию в топ-6 нападения.

Владислав Наместников — добротный игрок в своей роли, который звезд с неба хватает. Он возвращается как минимум на год в «Тампу» за 2,5 миллиона, где ему все знакомо. Иногда он даже получит шанс поиграть со звездами «Болтс», а не только будет вкалывать в третьей тройке. Свои 30 очков Владислав способен набрать.

Главный переход

Очень большая неожиданность проявилась в момент, когда вал подписаний первого дня почти стих. Самый главный актив рынка Джонни Годро выбрал себе в качестве нового места работы скромный «Коламбус» (7 и 68,6). Миниатюрный бомбардир, набравший в минувшем сезоне 115 (40+75) очков, собирался поближе к дому. Он родился в штате Нью-Джерси. В течение дня из списка претендентов выпала «Филадельфия», не сумевшая расчистить место в платежной ведомости под его контракт. В деле остались «Айлендерс» и «Нью-Джерси». Однако потом внезапно активизировался «Коламбус», нашедший неизвестные миру, но при этом веские аргументы.

From underdog to All Star, thank you Johnny Gaudreau for everything #Flames pic.twitter.com/n2TvFekzuT — The Win Column (@wincolumnCGY) July 13, 2022

Ранее Годро отверг в «Калгари» соглашение на 8 лет с общей суммой 84 миллиона, огорчив местных болельщиков до глубины души. Теперь они его проклинают и не могут понять. Как можно было отказаться от более выгодного предложения более классной команды, где тебя вырастили и пылинки сдували?