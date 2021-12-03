Овечкин снова не смог забить. Его любимый вратарь заколдовал свои ворота

Бенефис Марк-Андре Флери.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 13 (Кейн, С. Джонс), 19:00 — 0:1. Дауд — 3 (Хагелин, Хэтэуэй), 21:10 — 1:1. Кубалик — 4 (бол., Дебринкэт, Дак), 32:57 — 1:2. Кузнецов — 8 (Овечкин), 37:31 — 2:2. Хэтэуэй — 6 (Дауд), 40:57 — 3:2. С. Джонс — 3 (Славин, Маккейб), 51:56 — 3:3.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Ванечек — Флери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (8+10+7+3) — 28 (9+9+8+2).

Наши: Кузнецов (20.31/2/+1), Овечкин (19.59/4/+1), Орлов (21.30/0/0) — -.

3 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» просто обязан был реабилитироваться за провальный третий период игры с «Флоридой», где команда Питера Лавиолетта разбазарила преимущество в три шайбы и уступила в основное время. «Кэпиталз» планировали удачно начать четырехматчевую домашнюю серию, однако потерпели второе поражение подряд, обидно уступив «Чикаго».

«Ястребы» не выглядели фаворитом в этом противостоянии, но знатно потрепали нервы своему сопернику. Даже после откровенно неудачных отрезков встречи «Блэкхоукс» находили возможность ужалить хозяев. Например, в концовке первого период, когда Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт убежали в контратаку и не оставили никаких шансов Витеку Ванечеку.

«Вашингтону» в этот вечер откровенно не везло. Алексей Протас и Александр Овечкин проверили на прочность каркас ворот Марка-Андре Флери, но штанги сегодня выступали на стороне гостей. У канадского вратаря была особенная мотивация их заколдовать, ведь он пропустил больше всего шайб от Овечкина — 24. Флери явно не хотел продолжать эту серию и с задачей справился.

Александр нашел другой способ огорчить звездного голкипера и поучаствовал в атаке с голом Евгения Кузнецова. Сперва результативный балл также записали насчет Протаса, но на повторе видно, что белорусский форвард шайбы не коснулся. Кузнецов же успел подкараулить Флери со спины и в восьмой раз отличился в текущем сезоне.

Овечкин был максимально заряжен на борьбу и не щадил соперника силовыми приемами. Своим традициям Александр верен даже в 36 летнем возрасте. Капитан «Вашингтона» занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству силовых (3160) после Мэтта Мартина, Кэла Клаттербака и Дастина Брауна. Защитник «Чикаго» Коннор Мерфи прекрасно прочувствовал на себе эту мощь.

Однако, несмотря на все старания, «Кэпиталз» вновь не смогли удержать преимущество в третьем периоде. За восемь минут до сирены Сет Джонс забросил третью шайбу в сезоне и сделал счет на табло 3:3. В овертайме магия Флери продолжила работать. Сперва Овечкин не сумел реализовать отличный момент в контратаке, а затем бросок Кузнецова угодил в штангу.

В серии послематчевых буллитов фантастическое невезение «столичных» продолжилось. Евгений вновь попал в каркас, а затем тоже самое сделал и Даниэль Спронг. Не реализовал свою попытку и Овечкин. Единственный точный бросок в этой дуэли на счету Кейна, который принес «Чикаго» эту, пожалуй, не совсем логичную победу. Главной звездой матча однозначно стоит признать канадского шамана и его магические ворота, которые Флери не забыл поблагодарить.