Фантастика от Капризова! Он снова набрал три очка

Еще один классный матч Кирилла.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Капризов — 8 (Хартман, Кяхкенен), 8:49 — 1:0. Питлик — 5 (Раск), 11:09 — 2:0. Капризов — 9 (Зуккарелло, Голигоски), 22:28 — 3:0. Грэйвс — 2 (Хэмилтон, Маклеод), 22:52 — 3:1. Татар — 5 (Хэмилтон), 27:40 — 3:2. Куликов — 2 (Хартман, Капризов), 30:27 — 4:2. Хартман — 12 (Голигоски), 56:05 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Блэквуд (59:44).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (13+13+12) — 31 (10+10+11).

Наши: Капризов (18.52/4/+4), Куликов (17.31/1/+1) — -.

3 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» творит чудеса. На данный момент коллектив Дина Эвасона входит в восьмерку сильнейших команд лиги по проценту набранных очков (70,5). Еще в августе такие цифры в их исполнении казались сюрреализмом, но не сейчас. «Дикари» получают удовольствие от того, что они делают на льду и не собираются сбавлять обороты.

Определяющую роль в этом преображении команды играет Кирилл Капризов. После не самого удачного отрезка чемпионата он выдал мощнейший рывок и в последних восьми матчах набрал 17 очков. Сегодня звено Капризов — Хартман — Цуккарелло было на виду большую часть матча и на родном льду знатно покуражилось над «Нью-Джерси». Кирилл в четвертый раз за сезон набрал три очка за игру и по количеству таких матчей его опережают только Коннор Макдэвид (6), Александр Овечкин (6) и Леон Драйзайтль (9).

Особенно эффектной получилась первая шайба Капризова, благодаря которой он открыл счет. Российский форвард просто издевательски разобрался с защитником «Девилс» Райаном Грэйвзом и не оставил никаких шансов Макензи Блэквуду. На такие голы можно смотреть вечно, если, конечно, вы не поклонник «Нью-Джерси».

Во втором голе не обошлось без везения, но стоит отметить классное взаимопонимание между Капризовым и Цуккарелло, а также эффектный бросок Кирилла в одно касание.

Не забыл российский нападающий также помочь своему соотечественнику и поучаствовал в эпизоде с голом Дмитрия Куликова. Защитник «Уайлд» здорово вписался в команду и мощно проводит сезон. В 22 матчах на его счету 11 (2+9) очков при показателе полезности «+9». Еще не так давно некоторые болельщики списывали Куликова со счетов, но он доказал, что даже травмы не способны его выбить из колеи.

В середине матча «Девилс» пытались зацепиться за интригу, но «Миннесота» была слишком хороша, чтобы отдавать такой матч. Уже совсем скоро в гости к «дикарям» пожалует разыгравшийся «Торонто» и это будет мощнейшее противостояние.