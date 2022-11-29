Русский форвард должен был стать звездой нового поколения. Но «Ванкувер» сослал его в АХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отказ

Всем известно, что от руководства «Салавата Юлаева» требуют трансферов. Но пока получается все наоборот. Какие-то хоккеисты выбывают из строя на неопределенный срок, а какие-то становятся не нужны клубу.

В понедельник нападающий Станислав Бочаров внесен уфимцами в список отказов. Можно гарантировать, что с зарплатой в 40 миллионов рублей его не возьмет никто в лиге. Те, кто может позволить такие траты, не захотят платить большие деньги хоккеисту со статистикой 9 (4+5) очков в 28 матчах. Прошлым летом о контракте со Станиславом было объявлено в начале мая, уфимцы довольно быстро договорились с нападающим. Смущала лишь сумма контракта, но вы, вероятно, забыли, как клубы старались поскорей расхватать российских обученных хоккеистов, опасаясь, что вообще не будет ни одного легионера. Хотя, конечно, брать игрока после 20 (7+13) очков в 42 встречах за серьезные деньги — чистое безумие.

Впрочем, если отбросить цену, то приглашение Бочарова не выглядело провалом. В сезоне-2019/20 на счету хоккеиста было 20 шайб, в дерганный ковидный чемпионат — 10. То есть Бочаров умел кое-что в атаке, в этом не было сомнений. Ожидалось, что Бочаров может сыграть либо в первом звене вместе с иностранцами (а сколько их будет, никто не знал), либо усилить третью тройку, учитывая, что связка Шмелев — Кулемин — Кадейкин сохранена.

Не пошло. В сентябре у Станислава была только одна заброшенная шайба, хотя он регулярно выходил на площадку с Хмелевски и Дроздовым, затем хоккеиста опустили в нижние звенья, поднимали в верхние, но изменений не было. То ли удача отвернулась, то ли он просто не подходит Виктору Козлову с его стилем. Может быть, с более дешевым контрактом с форварда бы и меньше спрашивали, да, в конце концов, клуб ему предложил такие деньги, но кто же теперь будет разбираться? Правда, непонятно, кем заменить Станислава. Даже со своей статистикой он — пятый среди форвардов уфимцев.

Кризис

Нападающий Василий Подколзин ближайшее время проведет в «Абборсфорде» из АХЛ. К счастью, арена находится не так далеко от основной, фарм располагается в пригороде Ванкувера. Подколзин выступал там в прошлом сезоне, но только в момент, когда «Касатки» завершили сезон. Хоккеиста отправили помочь в плей-офф, и сам Василий довольно ответственно подошел к своей работе. В двух матчах он набрал два очка, но это не спасло клуб от вылета в первом раунде. Василий тогда переживал по поводу своей командировки, но менеджеры «Ванкувера» его заверили, что это разовая акция, молодой хоккеист может еще и поиграть, чтобы продлить сезон.

Сейчас же все иначе. Раньше в разгар регулярного чемпионата НХЛ Василия ни разу не отправляли в фарм. Он провел 79 матчей и показал довольно неплохую статистику для новичка — 26 (14+12) очков. При этом было видно, как хоккеист старался на площадке, был активен в любых эпизодах и вряд ли его можно было бы обвинить в равнодушии. Так он начал и нынешний чемпионат. Казалось, что в действиях Подколзина совсем ничего не изменилось, но тренеров что-то перестало устраивать. Возможно, эффективность. За 16 матчей на счету Василия нет заброшенных шайб и всего три передачи. Плюс он зачем-то начал отвлекаться на посторонние вещи. Мы драки уважаем, но Подколзину вообще не стоит влезать в них, особенно на таком уровне. Все ведь закончилось плачевно — хорошо хоть кости на лице не сломали.

Но и природу нервозности понять можно. Василий из тех, кто в случае проблем начинает слишком много думать и размышлять о том, как ему улучшить игру. Он тяжело переживает неудачные периоды, а это, безусловно, тоже сказывается на игре. Хочется, чтобы ссылка в АХЛ не затянулась. Вероятно, уже в ночь на среду Василий сыграет с фарм-клубом «Эдмонтона».

Вячеслав Буцаев. Фото «СЭ»

Юбилей

Вячеслав Буцаев отработал 400 игр в КХЛ, он — один из многих долгожителей. Но в подарок тренер «Витязя» получил унизительное поражение от ЦСКА- 4:6. При этом армейский клуб дал сыграть матчи ребятам из системы: Матвею Васину, Василию Дроныку и Егор Кузьминову. Команда Сергея Федорова выглядела какой-то разобранной, но все равно победила. Буцаев же умудрился упустить преимущество в три шайбы, затем команда повела со счетом 4:3, но за восемь минут трижды пропустила и осталась ни с чем.

Типичный Буцаев с хоккеем, который уже не работает в лиге. Вся эта излишняя осторожность, «правильность», которой тренеры объясняют невзрачный хоккей, приводят к тому, что «Витязь» судорожно бьется за место в восьмерке. При этом состав в Балашихе совсем неплохой. Допустим, «Сибири» команда не уступает по подбору, «Адмирал» и «Торпедо» точно превосходит, да и вообще не сказать, что есть какие-то серьезные дыры в составе. Но тренер предлагает своим хоккеистам нечто жуткое. И самое главное, что Буцаев совсем не меняется. Не скажу за все клубы, но часто бываю на раскатках и есть с чем сравнивать. В Балашихе хозяева утром катаются долго, словно проходит полноценная тренировка. Причем интенсивность довольно средняя, часто бывают паузы, а со льда хоккеисты уходят такими уставшими, что на вечерние игры их просто не хватает. То же самое и с обычными тренировками. Уже нигде не занимаются по два часа с заливкой, кроме как у этого тренера. А на собраниях рассматривают по 60 эпизодов, и некоторые игроки начинают клевать носом ближе к середине этих разборов.

И самое печальное, что в руках тренера хорошие хоккеисты. Владислав Кара осознал, что ниже падать некуда, и проводит свой лучший сезон. В огне Степан Старков и Кирилл Рассказов. Здорово могут действовать молодые Никита Гончаров и Станислав Яровой. Максим Дорожко регулярно совершает подвиги, да и защитники приличного уровня. К сожалению, в Балашихе все так устроено, что уволить тренера не так-то просто. Но неужели менеджерам все это нравится?