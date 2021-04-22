Что происходит с Кузнецовым? Элитный центр «Вашингтона» не идет ко дну, но его застой очевиден

Разбираемся в причинах.

Дорога наверх

На фоне достижений Александра Овечкина успехи его российских партнеров из «Вашингтона» непроизвольно уходят на второй план. Это следствие не только культа капитана «Кэпиталз». Да, даже болельщики, равнодушные к «Вашингтону», следят за его исторической погоней за Уэйном Гретцки. Да, Овечкин катализирует вокруг себя все внимание общественности, но и его партнеры не дают особых поводов для восхищения. Илья Самсонов не оправдал летних авансов и не забронировал пост основного вратаря. Защитник Дмитрий Орлов играет надежно, но без ярких всплесков. Евгений Кузнецов проводит, мягко говоря, средний сезон — от него поклонники «Кэпс» ждут большего и имеют на это полное право.

И дело не только в огромном кэпхите нападающего — 7,8 миллиона долларов. Как пел Владимир Высоцкий, профессионалам «платят деньжищи — огромные тыщи, и даже за проигрыш и за ничью». Но НХЛ — это прежде всего бизнес-модель. Требующая рациональных расходов и наращения капиталов. Каждый владелец для этого и вкладывается в франшизу, чтобы получить от нее полезный эффект в самых разных эквивалентах. Пока в этом сезоне Кузнецов не отрабатывает потраченные на него деньги. Посчитал, что одно результативное действие Евгения обходится «Вашингтону» примерно в 152 941 доллар, если учитывать только кэпхит.

Впрочем, солидный гонорар челябинский воспитанник полностью заслужил. Евгений прошел все ступени до суперконтракта настоящей звезды: от контракта-новичка и «мостика» до многомилионного соглашения на восемь лет. Вспомните, как непросто далось ему начало карьеры в НХЛ. У руководства «Кэпс» даже возникали обоснованные опасения по будущему их проспекта в лиге. Евгению потребовалось время для адаптации к маленьким площадкам. Барри Тротц научил его отрабатывать в обороне и играть в правильный (читай — системный) хоккей. Только во второй половине сезона-2014/15 Кузнецов расцвел и показал всем, на что он способен.

Евгений, привыкнув к новой роли (напомню, что в КХЛ он играл на фланге), усилил и добавил креатива центральной оси. Нападающий добавлял от сезона к сезону, а вышел на пик в чемпионском плей-офф-2018. «Вашингтон» завоевал долгожданный трофей, а челябинец набрал больше всех очков в Кубке Стэнли. Пусть «Конн Смайт» и достался Овечкину, вклад Евгения, на мой взгляд, ничуть не меньше капитана «Кэпс». Индивидуальный приз Александру вручили исключительно за статус и выслугу лет.

Застой

Представляете ликование владельца «Кэпс» Теда Леонсиса? Перед чемпионским сезоном он выписал Кузнецову огромный контракт, и уже в плей-офф нападающий проявил себя во всей красе. От Евгения ждали, что он продолжит подносить снаряды Овечкину, набирать по 80+ очков в регулярке и тащить команду в плей-офф. Вместо этого его гроссмейстерский график пошел на спад. Особенно в этом сезоне — пока у него только 21 (7+14) очко в 34 матчах.

Что же стало причиной спада Кузнецова? Почему он так и не смог стабильно закрепиться в лидерах «Вашингтона», как это сделали, например, другие герои молодежки-2011 — Артемий Панарин в «Рейнджерс» или Владимир Тарасенко (до черной полосы травм) в «Сент-Луисе»? В таланте и индивидуальном мастерстве Евгения нет никаких сомнений. Равно как и в самоотдаче и преданности любимому делу. Он остался таким же фанатом хоккея, каким и был в детстве, когда отбивал штукатурку на фасадах домов во дворе, отрабатывая броски. Справляется Кузнецов и с требованиями Питера Лавиолетта, летом возглавившего «Вашингтон». Он не воротит нос, когда просят сыграть более консервативно и системно. Так что причина спада не в спортивных моментах и не в здоровье Евгения. Дело скорее в психологии. В кризисе Кузнецова превалируют ментальные факторы, нежели игровые.

Невзрачную игру форварда в прошлом сезоне связывали с мягкотелостью экс-тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена. Мол, Евгению нужен специалист, способный зарядить его на максимальный результат и при необходимости дать нагоняй. Впрочем, с приходом Лавиоллета существенного прорыва от Кузнецова мы не увидели. Возможно, дело не в тренере, а в личной мотивации и концентрации самого нападающего?

Евгений всегда считался хоккеистом, которому важно быть в зоне комфорта. Эдакий греческий огонь, способный гореть и в воде, и на суше, но только при определенных условиях. Сейчас, конечно, его нельзя в полной мере назвать человеком настроения, каким он был несколько лет назад. Кузнецов повзрослел, женился, у него двое прекрасных детей — дочь Есения и сын Федор. Но окружение — как спортивное, так и личное — оказывает чересчур существенное влияние на его продуктивность на льду и получение удовольствия от игры.

19 мая Кузнецову исполнится 29 лет. По хоккейным меркам нападающий в самом расцвете сил. Логично, что именно в этом возрасте от него ждут преображения, ведь с годами перезапустить карьеру будет все сложнее и сложнее. Тем более Евгений говорил, что не собирается играть до 40 лет. Кузнецову нужно поскорее избавиться от своих проблем, поймать волну кайфа на льду (и только на льду!) и возвращаться на уровень взрывной весны-2018. Так, возможно, и у Овечкина добавится шансов догнать Гретцки.