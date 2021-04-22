«Отдайте «Колдер Трофи» Капризову!» Легенда НХЛ и американская пресса в восторге от российской звезды

Что пишут за океаном об игре форварда «Миннесоты».

Обзор североамериканской прессы об игре Кирилле Капризове, получит ли он приз лучшему новичку «Колдер Трофи»

Сегодня российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче против «Аризоны» (4:1) и установил рекорд клуба по голам среди новичков за сезон (19). Это достижение Кирилла не прошло незамеченным в Северной Америке.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дворак — 13 (бол., Педерсон, Кессел), 7:38 — 1:0. Фиала — 16 (Штурм, Коул), 22:58 — 1:1. Фолиньо — 8 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 44:32 — 1:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 58:20 — 1:3. Штурм — 7 (п.в.), 59:48 — 1:4.

Вратари: Кемпер (59:20 — 59:48) — Тэлбот.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (14+17+9) — 23 (9+7+7).

Наши: Любушкин (12.04/1/0) — Капризов (16.05/4/+1).

22 апреля. Глендейл. Gila River Arena.

StarTribune

Местное издание сообщило еще об одном достижении Капризова:

«История свершилась за минуту и 40 секунд до конца, когда Капризов забил Кюмперу. Он отличился в третьем матче подряд, и это уже вторая его подобная серия. Габорик и Паскаль Дюпуи делали это только по разу».

«Нельзя отрицать, что он вывел команду на новый уровень. Он становится одной из главных мишеней для соперников. Они знают, что Кирилл — один из наших лучших игроков», — приводит издание слова форварда «Миннесоты» Нико Штурма. Несмотря на то что он старше Капризова на два года, 25-летний немец тоже проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ.

19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz — NHL (@NHL) April 22, 2021

Похвала от легенды

Бывшая звезда «Далласа», легендарный нападающий, а ныне советник «Миннесоты» Майк Модано емко выразил похвалу игре Капризова. «Колдер», — написал в Twitter Модано.

При этом в последнее время у Кирилла появился сильный конкурент: отличную форму набрал 22-летний форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, который уже почти догнал Капризова. Игроков разделяют всего три очка. Робертсон совершил прорыв, набрав 11 (6+5) очков в восьми последних матчах. И теперь уже вряд ли Капризов выглядит единоличным претендентом на приз лучшему новичку.

Hockeywilderness.com

Самое безумное в этом голе, как и в его голе в овертайме против «Лос-Анджелеса» в начале сезона, заключается в том, что, я думаю, он сделал это специально. В НХЛ за 31 команду играет 558 хоккеистов, и если бы этот гол забили около 548 из них, я бы посчитал это удачей. Но посмотрите в глаза Капризову — он видит коньки защитника за воротами и, огибая линию ворот, смотрит на Кюмпера! Он видит эту цель.

Показанный здесь спортивный интеллект — это то, чем обладают очень немногие люди на Земле. Вот что делает сибирского снайпера таким особенным — наряду с его физическими способностями его мозг находится на другом уровне пространственного восприятия. Я люблю этого парня. Капризов навсегда.

Kirill Kaprizov (18-19—37 in 44 GP) owns the @mnwild record for most points by a rookie in a single season. His next goal will break a tie with Marian Gaborik (18 in 2000-01) for the most by a Wild rookie. #NHLStats



?: MIN vs. ARI at 9 p.m. ET on BSWI+, BSN, BSAZ+ pic.twitter.com/JIXVXAIdYl — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 21, 2021

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон

«Гол Капризова? Да, там Кирилл сыграл невероятно. Я не был в клубе, когда тут играл Габорик. Но Капризов — особенный игрок. Сражается в каждом эпизоде.

Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ", — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.

Результаты матчей НХЛ 22 апреля можно посмотреть здесь