«Отдайте «Колдер Трофи» Капризову!» Легенда НХЛ и американская пресса в восторге от российской звезды
Обзор североамериканской прессы об игре Кирилле Капризове, получит ли он приз лучшему новичку «Колдер Трофи»
Сегодня российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче против «Аризоны» (4:1) и установил рекорд клуба по голам среди новичков за сезон (19). Это достижение Кирилла не прошло незамеченным в Северной Америке.
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«Аризона» — «Миннесота» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Дворак — 13 (бол., Педерсон, Кессел), 7:38 — 1:0. Фиала — 16 (Штурм, Коул), 22:58 — 1:1. Фолиньо — 8 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 44:32 — 1:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 58:20 — 1:3. Штурм — 7 (п.в.), 59:48 — 1:4.
Вратари: Кемпер (59:20 — 59:48) — Тэлбот.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 40 (14+17+9) — 23 (9+7+7).
Наши: Любушкин (12.04/1/0) — Капризов (16.05/4/+1).
22 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
StarTribune
Местное издание сообщило еще об одном достижении Капризова:
«История свершилась за минуту и 40 секунд до конца, когда Капризов забил Кюмперу. Он отличился в третьем матче подряд, и это уже вторая его подобная серия. Габорик и Паскаль Дюпуи делали это только по разу».
«Нельзя отрицать, что он вывел команду на новый уровень. Он становится одной из главных мишеней для соперников. Они знают, что Кирилл — один из наших лучших игроков», — приводит издание слова форварда «Миннесоты» Нико Штурма. Несмотря на то что он старше Капризова на два года, 25-летний немец тоже проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ.
19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz— NHL (@NHL) April 22, 2021
Похвала от легенды
Бывшая звезда «Далласа», легендарный нападающий, а ныне советник «Миннесоты» Майк Модано емко выразил похвалу игре Капризова. «Колдер», — написал в Twitter Модано.
Calder @KaprizovKirill #mnwild— Mike Modano (@9modano) April 22, 2021
При этом в последнее время у Кирилла появился сильный конкурент: отличную форму набрал 22-летний форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, который уже почти догнал Капризова. Игроков разделяют всего три очка. Робертсон совершил прорыв, набрав 11 (6+5) очков в восьми последних матчах. И теперь уже вряд ли Капризов выглядит единоличным претендентом на приз лучшему новичку.
Hockeywilderness.com
Самое безумное в этом голе, как и в его голе в овертайме против «Лос-Анджелеса» в начале сезона, заключается в том, что, я думаю, он сделал это специально. В НХЛ за 31 команду играет 558 хоккеистов, и если бы этот гол забили около 548 из них, я бы посчитал это удачей. Но посмотрите в глаза Капризову — он видит коньки защитника за воротами и, огибая линию ворот, смотрит на Кюмпера! Он видит эту цель.
Показанный здесь спортивный интеллект — это то, чем обладают очень немногие люди на Земле. Вот что делает сибирского снайпера таким особенным — наряду с его физическими способностями его мозг находится на другом уровне пространственного восприятия. Я люблю этого парня. Капризов навсегда.
Kirill Kaprizov (18-19—37 in 44 GP) owns the @mnwild record for most points by a rookie in a single season. His next goal will break a tie with Marian Gaborik (18 in 2000-01) for the most by a Wild rookie. #NHLStats— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 21, 2021
?: MIN vs. ARI at 9 p.m. ET on BSWI+, BSN, BSAZ+ pic.twitter.com/JIXVXAIdYl
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон
«Гол Капризова? Да, там Кирилл сыграл невероятно. Я не был в клубе, когда тут играл Габорик. Но Капризов — особенный игрок. Сражается в каждом эпизоде.
Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ", — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.
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