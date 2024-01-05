Панарин идет на лучший сезон в карьере. Но почему его не будет на Матче звезд?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Панарин — 24 (Лафренье, Трочек), 13:00 — 1:0. Крайдер — 20 (бол., Трочек, Зибанежад), 27:25 — 2:0. Блэкуэлл — 1 (Катчук, Менья), 37:03 — 2:1. Труба — 3 (Панарин, Трочек), 41:31 — 3:1. Веси — 8 (Куилль, Шнайдер), 42:41 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Мразек.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 32 (11+7+14) — 22 (9+5+8).
Наши: Панарин (18.08/4/+2) — Зайцев (21.26/0/0).
5 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Сейчас Артемий Панарин — звезда НХЛ и лидер «Рейнджерс», один из самых ярких игроков лиги. Но когда летом 2015-го он переезжал из СКА в чемпионский «Чикаго», вряд ли кто-то мог предположить такой успех парня из Коркино. Связка с Патриком Кейном практически сразу стала приносить результат и те два сезона в «Блэкхокс» оба игрока вспоминают с теплотой.
Изменилось очень многое: Панарин был обменян в 2017-м в «Коламбус», а спустя два года подписал контракт жизни с «Рейнджерс», покинул «Чикаго» и Кейн, который, казалось бы, должен остаться там навечно. «Блэкхокс» ушли в глубокую перестройку, сотрясаемую громкими скандалами и сейчас прочно ассоциируются только с тем, что у них играет главная молодая звезда современности Коннор Бедард. О попадании в плей-офф и речи не идет. Вот и для «Рейнджерс» матч против «Чикаго» стал далеко не самым сложным в сезоне.
Первый гол хозяева забили как раз после потери в чужой зоне Бедарда. Первого номера драфта-2023 легко отодвинул от шайбы Трочек, а в контратаке Зибанежад нашел передачей Панарина. Впрочем, Бедарда вряд ли сильно ругали за этот момент: развитие своего главного актива для «Чикаго» куда важнее результатов в этом сезоне.
«Рейнджерс» уверенно контролировали матч и в середине второго периода удвоили преимущество. Вратарь гостей Мразек долго и упорно доказывал, что Крайдер бил по шайбе ногой, но арбитры все-таки засчитали гол. Но даже когда Блэквелл отыграл одну шайбу, сомнений в исходе матча не возникало. В начале третьего периода Панарин приплюсовал к голу результативную передачу, поучаствовав в голе Троубы.
В итоге российский нападающий стал первой звездой матча. Панарин вернулся в топ-3 бомбардиров лиги и на этом фоне вдвойне удивительной была новость с составом первых 32 участников Матча звезд НХЛ, выбранных лигой. Панарина в нем нет — от «Рейнджерс» на звездный уикенд отправится Игорь Шестеркин. Но вскоре сам Артемий объяснил все в видео, выложенном в соцсетях клуба — он с супругой Алисой ждут появления на свет второго ребенка. Какой уж тут Матч звезд?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|27
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|6
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|5.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 3 Б
|5.01
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|4 : 1
|5.01
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|5 : 6
|5.01
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|1 : 6
|5.01
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 1
|5.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 6
|5.01
|04:00
|
Даллас – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|5.01
|04:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|1 : 4
|5.01
|05:00
|
Аризона – Айлендерс
|1 : 5
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|5.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|5.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|38
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1