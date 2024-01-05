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Сегодня, 07:00

Панарин идет на лучший сезон в карьере. Но почему его не будет на Матче звезд?

«Рейнджерс» обыграли «Чикаго» благодаря голу и результативной передаче Панарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Российский нападающий стал первой звездой матча с «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Панарин — 24 (Лафренье, Трочек), 13:00 — 1:0. Крайдер — 20 (бол., Трочек, Зибанежад), 27:25 — 2:0. Блэкуэлл — 1 (Катчук, Менья), 37:03 — 2:1. Труба — 3 (Панарин, Трочек), 41:31 — 3:1. Веси — 8 (Куилль, Шнайдер), 42:41 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Мразек.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 32 (11+7+14) — 22 (9+5+8).
Наши: Панарин (18.08/4/+2) — Зайцев (21.26/0/0).
5 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Сейчас Артемий Панарин — звезда НХЛ и лидер «Рейнджерс», один из самых ярких игроков лиги. Но когда летом 2015-го он переезжал из СКА в чемпионский «Чикаго», вряд ли кто-то мог предположить такой успех парня из Коркино. Связка с Патриком Кейном практически сразу стала приносить результат и те два сезона в «Блэкхокс» оба игрока вспоминают с теплотой.

Артемий Панарин. Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ

Изменилось очень многое: Панарин был обменян в 2017-м в «Коламбус», а спустя два года подписал контракт жизни с «Рейнджерс», покинул «Чикаго» и Кейн, который, казалось бы, должен остаться там навечно. «Блэкхокс» ушли в глубокую перестройку, сотрясаемую громкими скандалами и сейчас прочно ассоциируются только с тем, что у них играет главная молодая звезда современности Коннор Бедард. О попадании в плей-офф и речи не идет. Вот и для «Рейнджерс» матч против «Чикаго» стал далеко не самым сложным в сезоне.

Первый гол хозяева забили как раз после потери в чужой зоне Бедарда. Первого номера драфта-2023 легко отодвинул от шайбы Трочек, а в контратаке Зибанежад нашел передачей Панарина. Впрочем, Бедарда вряд ли сильно ругали за этот момент: развитие своего главного актива для «Чикаго» куда важнее результатов в этом сезоне.

«Рейнджерс» уверенно контролировали матч и в середине второго периода удвоили преимущество. Вратарь гостей Мразек долго и упорно доказывал, что Крайдер бил по шайбе ногой, но арбитры все-таки засчитали гол. Но даже когда Блэквелл отыграл одну шайбу, сомнений в исходе матча не возникало. В начале третьего периода Панарин приплюсовал к голу результативную передачу, поучаствовав в голе Троубы.

В итоге российский нападающий стал первой звездой матча. Панарин вернулся в топ-3 бомбардиров лиги и на этом фоне вдвойне удивительной была новость с составом первых 32 участников Матча звезд НХЛ, выбранных лигой. Панарина в нем нет — от «Рейнджерс» на звездный уикенд отправится Игорь Шестеркин. Но вскоре сам Артемий объяснил все в видео, выложенном в соцсетях клуба — он с супругой Алисой ждут появления на свет второго ребенка. Какой уж тут Матч звезд?

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 37 26 11 53
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Филадельфия 38 19 19 44
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 37 19 18 42
8 Коламбус 40 13 27 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 23 14 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 40 19 21 43
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 38 16 22 37
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 25 14 53
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 37 16 21 36
8 Чикаго 38 11 27 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Калгари 38 17 21 39
6 Сиэтл 38 15 23 39
7 Анахайм 37 13 24 27
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 3 Б
5.01 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 4 : 1
5.01 03:00
Бостон – Питтсбург
 5 : 6
5.01 03:00
Монреаль – Баффало
 1 : 6
5.01 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 1
5.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 6
5.01 04:00
Даллас – Колорадо
 4 : 5 ОТ
5.01 04:00
Миннесота – Тампа-Бэй
 1 : 4
5.01 05:00
Аризона – Айлендерс
1 : 5
5.01 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
5.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
5.01 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
5.01 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 64
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 39 64
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 37 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 38 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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