«Торонто» сохранил Нюландера. Теперь четыре звезды клуба съедают больше половины потолка зарплат

Сборная самых дорогих игроков НХЛ находится в Канаде.

Почти официально: «Торонто» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром в сезоне-2023/24 Вильямом Нюландером на 8 лет со средней зарплатой в 11,5 миллиона долларов за сезон.

И если ничего не изменится к старту следующего сезона, то у «Мэйпл Ливз» будет сразу четыре хоккеиста с зарплатой более 10 миллионов долларов в год. Такого перекоса нет ни у одного клуба в лиге.

Игроки «Торонто» с зарплатой более 10 миллионов долларов в год, начиная с сезона-2024/25:

1. Остон Мэттьюс — 13,2;

2. Вильям Нюландер — 11,5;

3. Джон Таварес — 11;

4. Митч Марнер — 10,9.

Тройка дорогих игроков «Торонто»: Митч Марнер, Остон Мэттьюс и Вилльям Нюландер. Фото USA Today Sports

Зачем это «Торонто»?

Генеральный менеджер Кайл Дубас уже уехал в другую страну, но идея сохранить при себе всех возможных звезд так и осталась в мозгу канадского мегаполиса.

Удивительно, что после стольких споров и разногласий Вилли все еще в «Торонто». Клуб морозил шведа во время регулярного чемпионата-2018/19, предлагал мизерные условия, а переговоры шли так туго, что решение было принято за считанные минуты до конца дедлайна. Тогда Нюландеру дали почти 7 миллионов за сезон, хотя сторона игрока просила больше восьми. И казалось, что результатом таких натянутых отношений станет бесплатное отплытие игрока в другую команду летом 2024-го.

Но «Торонто» вновь удалось сохранить игрока у себя. На этот раз без скандалов и в другом статусе хоккеиста. Если в прошлый раз Нюландер был подающим надежды юнцом, то сейчас — звезда лиги, способная решать эпизоды и забивать важные голы.

Но вот беда: проблем у клуба с подписанием шведа меньше не станет. В начале января «Торонто» отправил в фарм-клуб российского вратаря Илью Самсонова, который начинал сезон первым номером и провалился. А других топ-голкиперов у команды нет: Джозеф Уолл пока тянет максимум на хорошего сменщика, а удачных матчей Мартина Джонса вряд ли хватит, чтобы побеждать в плей-офф.

С обороной у клуба также проблемы: Ти Джей Броди и Тимоти Лильегрен ждут новые контракты. И если 33-летнего хоккеиста можно оставить за бортом, то швед наверняка попросит больше 3 миллионов. Защитники Джейк Маззин и Йон Клингберг — в долгосрочном списке травмированных, а их контракты истекают этим летом. Первый в прошлом году стал скаутом «Торонто» и фактически завершил карьеру. Второй ждет операцию и вряд ли сыграет до конца сезона. Перспективных защитников в системе почти нет, а значит, на рынке вновь придется искать дешевых возрастных игроков. Но разве в предыдущие годы это приносило результат?

В атаке у «Торонто» тоже не все ладно. Пока богатая четверка тащит — все хорошо. Но стоит лидерам просесть в результативности, то в сложный момент почти некому выручить. Неудачные сезоны проводят Тайлер Бертуцци и Макс Доми, а молодой форвард Мэттью Найз пусть и считается перспективным, но в свой 21 год пока не показал, за счет чего сможет помочь клубу здесь и сейчас.

Получается, «Торонто» нужно провести серьезную работу по поиску вратаря, нескольких защитников и собрать второе-третье звено с нуля. Но денег на это будет мало. С сезона-2024/25 потолок зарплат составит 87,7 миллиона, но клуб уже тратит столько, что вариантов для маневра почти нет. Разве что повезет урвать у какого-нибудь аутсайдера неплохого игрока со скидкой в виде сохранения у себя процента зарплаты.

Конечно, подписание такого важного игрока, как Нюландер, нельзя назвать ошибкой «Торонто». Однако с учетом всех проблем с составом и результатов последних лет хочется понять: а правильно ли все работает? Ведь за семь лет канадская команда всего раз проходила первый раунд плей-офф.

Можно было бы представить просто невероятный сюжет, в котором «Торонто» решает раз и навсегда покончить со своей неудачной серией в плей-офф и обменивает находящегося в огне шведа на серьезного вратаря, защитника и пару хороших проспектов. Но о такой потенциальной бомбе североамериканские инсайдеры не сообщали.

Вилльям Нюландер. Фото Global Look Press

Зачем это Нюландеру?

Хороший вопрос. Уверен, в лиге выстроилась бы очередь за топ-шведом. И зарплату в американском клубе он мог бы увидеть значительно больше, чем в канадском. Ведь у одних гигантские налоги, а у других некоторым штатам позволено их не платить либо делать это в значительно меньших размерах.

Не забудем историю про первый большой контракт с «Торонто» много лет назад, когда игрока демонстративно отстраняли от тренировок с основой и морочили голову, пока хоккеист просто не сдался.

Вероятно, Нюландер просто привык и освоился в Торонто, и покидать город, клуб и страну он оказался просто не готов. И раз он остался на такой большой контракт, то, вероятно, боссы убедили его, что в будущем все будет классно. И вратарь будет подписан, и защита, и звенья все будут равны настолько, что даже «Вегас» ослепнет от зависти.

А может, шведа просто не устроили другие варианты продолжения карьеры. В «Торонто», кажется, остался один небольшой шаг до создания команды мечты, которая наконец-то сможет взять трофей. Во многих желающих его подписать клубах все находится на стадии зародыша, а начинать этот долгий и тяжелый путь с самого начала он вряд ли захочет.

Вильям выбрал надежду канадских болельщиков на долгожданный Кубок Стэнли. И выиграл ли он от этой сделки, мы сможем узнать года через два, когда истекут контракты Марнера и Тавареса и «Торонто» будет находиться в такой же сложной ситуации.