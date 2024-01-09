«Торонто» сохранил Нюландера. Теперь четыре звезды клуба съедают больше половины потолка зарплат
Почти официально: «Торонто» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром в сезоне-2023/24 Вильямом Нюландером на 8 лет со средней зарплатой в 11,5 миллиона долларов за сезон.
И если ничего не изменится к старту следующего сезона, то у «Мэйпл Ливз» будет сразу четыре хоккеиста с зарплатой более 10 миллионов долларов в год. Такого перекоса нет ни у одного клуба в лиге.
Игроки «Торонто» с зарплатой более 10 миллионов долларов в год, начиная с сезона-2024/25:
1. Остон Мэттьюс — 13,2;
2. Вильям Нюландер — 11,5;
3. Джон Таварес — 11;
4. Митч Марнер — 10,9.
Зачем это «Торонто»?
Генеральный менеджер Кайл Дубас уже уехал в другую страну, но идея сохранить при себе всех возможных звезд так и осталась в мозгу канадского мегаполиса.
Удивительно, что после стольких споров и разногласий Вилли все еще в «Торонто». Клуб морозил шведа во время регулярного чемпионата-2018/19, предлагал мизерные условия, а переговоры шли так туго, что решение было принято за считанные минуты до конца дедлайна. Тогда Нюландеру дали почти 7 миллионов за сезон, хотя сторона игрока просила больше восьми. И казалось, что результатом таких натянутых отношений станет бесплатное отплытие игрока в другую команду летом 2024-го.
Но «Торонто» вновь удалось сохранить игрока у себя. На этот раз без скандалов и в другом статусе хоккеиста. Если в прошлый раз Нюландер был подающим надежды юнцом, то сейчас — звезда лиги, способная решать эпизоды и забивать важные голы.
Но вот беда: проблем у клуба с подписанием шведа меньше не станет. В начале января «Торонто» отправил в фарм-клуб российского вратаря Илью Самсонова, который начинал сезон первым номером и провалился. А других топ-голкиперов у команды нет: Джозеф Уолл пока тянет максимум на хорошего сменщика, а удачных матчей Мартина Джонса вряд ли хватит, чтобы побеждать в плей-офф.
С обороной у клуба также проблемы: Ти Джей Броди и Тимоти Лильегрен ждут новые контракты. И если 33-летнего хоккеиста можно оставить за бортом, то швед наверняка попросит больше 3 миллионов. Защитники Джейк Маззин и Йон Клингберг — в долгосрочном списке травмированных, а их контракты истекают этим летом. Первый в прошлом году стал скаутом «Торонто» и фактически завершил карьеру. Второй ждет операцию и вряд ли сыграет до конца сезона. Перспективных защитников в системе почти нет, а значит, на рынке вновь придется искать дешевых возрастных игроков. Но разве в предыдущие годы это приносило результат?
В атаке у «Торонто» тоже не все ладно. Пока богатая четверка тащит — все хорошо. Но стоит лидерам просесть в результативности, то в сложный момент почти некому выручить. Неудачные сезоны проводят Тайлер Бертуцци и Макс Доми, а молодой форвард Мэттью Найз пусть и считается перспективным, но в свой 21 год пока не показал, за счет чего сможет помочь клубу здесь и сейчас.
Получается, «Торонто» нужно провести серьезную работу по поиску вратаря, нескольких защитников и собрать второе-третье звено с нуля. Но денег на это будет мало. С сезона-2024/25 потолок зарплат составит 87,7 миллиона, но клуб уже тратит столько, что вариантов для маневра почти нет. Разве что повезет урвать у какого-нибудь аутсайдера неплохого игрока со скидкой в виде сохранения у себя процента зарплаты.
Конечно, подписание такого важного игрока, как Нюландер, нельзя назвать ошибкой «Торонто». Однако с учетом всех проблем с составом и результатов последних лет хочется понять: а правильно ли все работает? Ведь за семь лет канадская команда всего раз проходила первый раунд плей-офф.
Можно было бы представить просто невероятный сюжет, в котором «Торонто» решает раз и навсегда покончить со своей неудачной серией в плей-офф и обменивает находящегося в огне шведа на серьезного вратаря, защитника и пару хороших проспектов. Но о такой потенциальной бомбе североамериканские инсайдеры не сообщали.
Зачем это Нюландеру?
Хороший вопрос. Уверен, в лиге выстроилась бы очередь за топ-шведом. И зарплату в американском клубе он мог бы увидеть значительно больше, чем в канадском. Ведь у одних гигантские налоги, а у других некоторым штатам позволено их не платить либо делать это в значительно меньших размерах.
Не забудем историю про первый большой контракт с «Торонто» много лет назад, когда игрока демонстративно отстраняли от тренировок с основой и морочили голову, пока хоккеист просто не сдался.
Вероятно, Нюландер просто привык и освоился в Торонто, и покидать город, клуб и страну он оказался просто не готов. И раз он остался на такой большой контракт, то, вероятно, боссы убедили его, что в будущем все будет классно. И вратарь будет подписан, и защита, и звенья все будут равны настолько, что даже «Вегас» ослепнет от зависти.
А может, шведа просто не устроили другие варианты продолжения карьеры. В «Торонто», кажется, остался один небольшой шаг до создания команды мечты, которая наконец-то сможет взять трофей. Во многих желающих его подписать клубах все находится на стадии зародыша, а начинать этот долгий и тяжелый путь с самого начала он вряд ли захочет.
Вильям выбрал надежду канадских болельщиков на долгожданный Кубок Стэнли. И выиграл ли он от этой сделки, мы сможем узнать года через два, когда истекут контракты Марнера и Тавареса и «Торонто» будет находиться в такой же сложной ситуации.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|3 : 6
|9.01
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|0 : 4
|9.01
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41