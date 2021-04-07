Очередной суперматч Панарина: скоро он может побить рекорд Ягра и Буре!

«Рейнджерс» разнесли «Питтсбург» дома.

«Рейнджерс» реабилитировались за обидное поражение по буллитам от худшей команды лиги — «Баффало» (2:3 Б). Сегодня немногочисленные болельщики на «Мэдисон-сквер-гарден» увидели целую россыпь забитых голов, а матч не дал бы заскучать даже самому требовательному зрителю.

Фундамент своей победы «Рейнджерс» заложили уже в середине первого периода. Команда Дэвида Куинна сделала ставку на активный старт и к десятой минуте уже вела со счетом 3:0. Канадский форвард «Питтсбурга» Джаред Макканн сумел сократить отставание, но еще до первого перерыва хозяева вновь пробили Тристана Джарри. Артемий Панарин за стартовую двадцатиминутку набрал 3 (1+2) очка. С передачи защитника Адама Фокса россиянин забил свой 12-й гол в сезоне, реализовав численный перевес.

Большинство у «Рейнджерс» работает неважно (22-я команда в лиге), но сегодня с этим компонентом ньюйоркцы проблем не испытывали. За весь матч команда получила три попытки и все успешно реализовала. Кроме того, хозяева умудрились забить даже в меньшинстве. Неугомонный Фокс, который набирает очки уже в 11-м матче подряд, сумел переиграть Кейси Десмита. Американский вратарь «Питтсбурга» во втором периоде заменил в воротах Тристана Джарри, но повлиять на игру своей команды не смог.

Не остался сегодня в тени и Павел Бучневич, который закончил матч с 2 (1+1) набранными очками. В эпизоде с голом в атаке также поучаствовал и его соотечественник. Таким образом, Артемий Панарин записал на свой счет четвертый результативный балл и в четвертой игре подряд набрал минимум два очка за игру. За последние 20 лет в истории «Рейнджерс» более длинные серии по этому показателю были только у Яромира Ягра и Павла Буре (по 6 игр).

Что касается Виталия Кравцова, который сегодня проводил свой второй матч в НХЛ, то воспитанник «Трактора» сыграл в четвертом звене. Форвард провел на площадке 11 минут и отметился показателем полезности «минус один». Дважды за матч Кравцова поднимали в звено к Панарину и Строуму. К сожалению, Виталию вновь не удалось набрать очки, но он провел добротный матч. Отлично действовал на скорости, не стеснялся борьбы у бортов и грамотно выбирал позицию в обороне. С такой заряженностью на игру у форварда все получится. Нужно лишь немного времени и доверия со стороны тренерского штаба.

Забавно, что броском по воротам «Питтсбурга» сегодня отметился даже голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Судя по всему, он решил проверить на бдительность своего коллегу по амплуа, но Кейси Десмит в этом эпизоде не спал.

Со стороны может показаться, что российскому вратарю было скучно, но это совершенно не так. Работы у Шестеркина хватало. «Питтсбург» вдвое перебросал ньюйоркцев, а Игорь справился с 41 выстрелом из 45. Тем не менее, в тройку звезд по итогам встречи он не попал. Ими стали Артемий Панарин (1+3), Адам Фокс (1+2) и Мика Зибанежад (1+1). Но это совершенно не повод для расстройства Шестеркина. Просто послушайте, как болельщики на трибунах скандируют имя Игорь. Не это ли главное признание?