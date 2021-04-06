Американская суперзвезда все ближе к призу лучшего снайпера сезона. Овечкину будет очень сложно его догнать

Остон Мэттьюс продолжает забивать.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Голы: Спецца — 9 (Керфут, Дермотт), 23:10 — 0:1. Мэттьюс — 26 (Нюландер, Броди), 27:53 — 0:2. Манджапане — 12 (Хэнифин, Линдхольм), 38:06 — 1:2. Баклунд — 7 (Беннетт), 44:17 — 2:2. Симмондс — 6 (Энгвалль), 47:13 — 2:3. Баклунд — 8 (мен., Линдхольм), 50:05 — 3:3. Мэттьюс — 27 (бол., Таварес, Хаймэн), 50:50 — 3:4. Таварес — 12 (Маззин, Нюландер), 52:10 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (59:09) — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 29 (10+9+10) — 30 (6+12+12).

Наши: Нестеров (15.11/0/0) — Михеев (11.49/5/0).

6 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс — уже давно не просто один из самых ярких молодых игроков НХЛ. Это настоящая суперзвезда, от которой ждут прорыва, и в этом сезоне он состоялся. Мэттьюс с большим отрывом лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата. Сегодня он сделал дубль в матче с «Калгари» и оторвался еще сильнее.

Теперь на счету Остона уже 27 голов — это на пять больше, чем у ближайшего преследователя, Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». На пути к «Морис Ришар Трофи» (призу лучшему снайперу регулярки) Мэттьюса вряд ли сможет остановить даже разыгравшийся капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого на данный момент 19 заброшенных шайб.

Отчасти на руку Мэттьюсу играет разделение команд по дивизионам в нынешнем сезоне. Все канадские клубы собраны в Северный дивизион и играют намного результативнее, чем в остальных. Яркий пример — «Оттава», которая пропускает почти по четыре гола за матч. Недалеко ушли и «Ванкувер» с «Калгари». Последние и напропускали сегодня от «Торонто».

Удивило, что «Мэйпл Лифс» не смогли отличиться в первом периоде — с такой атакой они должны были открыть счет раньше. Первым в начале второй двадцатиминутки отличился Джейсон Спецца, а вскоре отличился уже Мэттьюс. Он получил передачу от Нюландера в чужой зоне и точно бросил с кистей.

Второй гол Остона вышел не настолько ярким. В большинстве он первым успел к шайбе на пятаке и протолкнул ее в сетку. Именно этот гол и оказался победным.

Овечкин вряд ли выиграет свой десятый «Морис Ришар»: Мэттьюс гораздо мощнее провел старт сезона. Но у капитана «Вашингтона» сейчас другие ориентиры. Например, рекорд по голам в большинстве за всю историю НХЛ, до которого осталось забить 10 голов.