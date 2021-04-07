Овечкин не смог забить своему бывшему одноклубнику. Варламов без проблем «засушил» «Вашингтон»

«Кэпиталз» провалили матч в атаке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Нельсон — 14 (Бэйли, Пулок), 53:05 — 1:0.

Вратари: Варламов — Ванечек (58:12).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (12+7+20) — 29 (7+12+10).

Наши: — - Кузнецов (19.52/2/-1), Овечкин (22.16/2/-1), Орлов (21.59/1/0).

7 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Удивительно, что после прошлой встречи «Вашингтоном» и «Айлендерс», когда было заброшено 12 шайб, сегодня болельщики увидели только одну. «Кэпиталс» провели хорошую работу над ошибками в обороне, но атака выглядела максимально беззубо.

После двух пропущенных в воспитательных целях матчей в состав «столичных» вернулся чешский нападающий Якуб Врана. Место в воротах команды немного неожиданно занял Витек Ванечек. Ведь в прошлой игре с «Нью-Джерси» Илья Самсонов хоть и пропустил четыре шайбы, но помог одержать непростую победу и справился с 35-ю бросками.

Команды встречались друг с другом в пятый раз в сезоне и что примечательно — каждый раз неизменно побеждали хозяева площадки. Сегодняшняя игра не стала исключением. Гости хоть и старались, но впереди у них мало что получалось. Из 29-ти бросков по воротам Семена Варламова по-настоящему опасными можно назвать максимум 10.

Ключевым моментом матча стал эпизод во второй половине третьего периода, когда Здено Хара предпринял неудачную попытку вывести шайбу из зоны. Защитник «Айлендерс» Райан Пулок тут же бросил от синей линии, Ванечек спас команду, но на добивании классно сыграл Брок Нельсон.

Несмотря на все попытки, спасти игру «Вашингтону» не удалось. Российская бригада «Кэпиталс» нанесла за матч в сумме пять бросков — Александр Овечкин (2), Евгений Кузнецов (2) и Дмитрий Орлов (1).

Семен Варламов заработал свой четвертый в текущем сезоне и 31-й в карьере «сухарь». В нынешнем чемпионате больше только у голкипера «Колорадо» Филиппа Грубауэра (5). Сегодня же Варламов «засушил» свою бывшую команду, которая была для него первой в НХЛ.

Первой звездой матча был признан российский вратарь, а Витек Ванечек стал третьей. Голкипер «Вашингтона», несмотря на поражение, провел сильный матч и справился с 38 бросками.

Не совсем эффектно, но главное — эффективно — «Айлендерс» одержали третью победу подряд и делят с «Вашингтоном» первую строчку Восточного дивизиона. Впереди у команд еще три очные встречи, две из которых пройдут в Нью-Йорке.