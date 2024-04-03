Неожиданный провал «Вашингтона»: уступили аутсайдеру и осложнили борьбу за плей-офф

Овечкин — без голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Голы: Фехервари — 3 (Сгарбосса, Лапьер), 2:46 — 0:1. Гиргенсонс — 8 (Далин, Пауэр), 15:42 — 1:1. Петерка — 27 (бол., Так, Бенсон), 16:50 — 2:1. Петерка — 28 (Так), 30:54 — 3:1. Строум — 26 (бол., Карлсон, Овечкин), 39:14 — 3:2. Далин — 18 (бол., Петерка, Томпсон), 43:03 — 4:2. Томпсон — 27 (Куинн, Бенсон), 44:48 — 5:2. Так — 20 (Томпсон, Далин), 45:33 — 6:2.

Вратари: Луукконен — Линдгрен (Кемпер, 45:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (13+12+10) — 25 (4+8+13).

Наши: — - Алексеев (16.33/1/-1), Мирошниченко (15.01/0/0), Овечкин (18.58/3/-2).

3 апреля. Баффало. KeyBank Center.

В ситуации, в которой сейчас находится «Вашингтон», каждый матч — шанс обезопасить себе место в плей-офф. Мартовский спурт «Кэпиталз» позволил им ворваться в восьмерку, но теперь у команды есть цель-максимум — попасть в тройку сильнейших в Столичном дивизионе и отправить «Филадельфию» с «Детройтом» биться за wild card.

Начало матча в Баффало было задержано из-за праздничной церемонии в честь форварда «Сэйбрз» Джеффа Скиннера, достигшего отметки в 1000 матчей в НХЛ. Удивительно, что нападающий при этом ни разу не играл в плей-офф. Не сыграет и в этом сезоне.

Видимо, хозяева были слишком впечатлены предматчевым действом и проспали подключение словацкого защитника Фехервары. Неудачно сыграл вратарь «Баффало» Луукконен, а у «Вашингтона» стоит отметить нападающего Сгарбоссу, который вовремя придержал шайбу и отдал передачу на Фехервары. Большую часть карьеры Сгарбосса провел в АХЛ, но в 31 год получает шанс в сильнейшей лиге мира и неплохо им пользуется, хоть и проводит на льду не так много времени.

В одной из смен изрядно устала тройка Овечкин — Макмайкл — Мирошниченко, и «Баффало» чуть было не сравнял счет. Хозяева несколько раз опасно бросали, а Куинн даже попал в штангу. Но настоящее испытание ждало гостей ближе к концовке периода. Чуть больше чем за минуту, «Баффало» отличилось дважды. Оба раза на льду был форвард четвертой тройки Маленстин, которого при первом голе Далин обыграл просто как ребенка.

Хозяева могли увеличить преимущество еще до перерыва, но «Столичные» выдержали натиск. Впрочем, надолго гостей не хватило. Петерка в середине второго периода забросил третью шайбу «Баффало». Порадовало гостей только большинство: Строум после наброса Карлсона разобрался на пятаке. Александр Овечкин также записал на свой счет результативную передачу в этом моменте.

Но справиться с молодыми и быстрыми «Сэйбрз» у гостей не получилось. В начале третьего периода «Кэпиталз» пропустили трижды за две с половиной минуты. Особенно издевательским получился гол Томпсона, который просто расстрелял Линдгрена.

«Вашингтон» в случае победы мог создать солидный задел, но теперь все наверняка будет решаться в последних матчах. В восьми оставшихся играх «Кэпиталз» предстоит встретиться и с «Детройтом», и с «Филадельфией».