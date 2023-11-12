Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ

Обзор игрового дня .

Возрождение «Питтсбург а»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Малкин — 8 (Грэйвс, Зогорна), 19:01 — 1:0. О'Коннор — 1 (Эллер, Грэйвс), 36:24 — 2:0. Карлссон — 3 (бол., Рил. Смит, Малкин), 40:27 — 3:0. Карлссон — 4 (п.в., Гюнцель, Кросби), 58:11 — 4:0.

Вратари: Джерри — Луукконен (55:50 — 56:35, 57:57 — 58:11).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 36 (14+11+11).

Наши: Малкин (17.07/2/+1) — -.

12 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 429 зрителей.

В интервью «СЭ» Евгений Малкин рассуждал, не обделили ли его прошлым летом, выписав контракт всего на 6 миллионов долларов.

«Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень», — сказал Евгений.

Своей игрой Малкин доказывает, что заслуживает гораздо большего контракта. Еще в прошлом сезоне российский форвард в очередной раз пробил показатель «очко за игру», а в начале этого делает все, чтобы проект Кайла Дубаса не потонул уже в первых матчах.

После первых 10 игр «Питтсбург» оказался на последнем месте в конференции. При этом практически во всех играх «Пингвины» смотрелись лучше противника, но все равно проигрывали. В таких случаях команде нужен лишь хороший повод, чтобы вновь поверить в свои силы и не свалиться в пике. Таким поводом стала игра против «Сан-Хосе», в которой «Пингвины» накидали «Акулам» 10 шайб. После этого были еще две победы над «Анахаймом» (2:0) и «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).

Уже в первом периоде «Баффало» и «Питтсбург» нанесли на двоих 29 бросков в створ, но голевым стал, пожалуй, самый неочевидный из них. Евгений Малкин, оказавшись за воротами, отбросил шайбу в сторону пятака, а та, отскочив от шлема вратаря, оказалась в воротах.

Свое второе очко в матче Малкин набрал в начале третьего периода, сделав ассист на Эрика Карлссона. Всего на счету российского форварда в 13 матчах уже 16 (8+8) очков.

Игра с «Сейбрз» завершилась разгромом 4:0. Третьим «сухарем» в 10 играх отметился Тристан Джарри. При этом Кайла Дубаса сильно критиковали за то, что летом он выписал голкиперу контракт на пять лет с кэпхитом в 5,3 млн долларов.

Кочетков использовал шанс

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Терявяйнен — 9 (бол., Ахо, Нечас), 3:10 — 0:1. Ахо — 4 (Свечников, Слэвин), 24:32 — 0:2. Бернс — 3 (Шей), 51:20 — 0:3. Ноесен — 3 (Бантинг, Бернс), 57:54 — 0:4.

Вратари: Йоханссон — Кочетков.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 22 (9+3+10) — 32 (15+9+8).

Наши: Сергачев (25.34/2/-2) — Орлов (16.19/0/0), Свечников (17.35/0/+2).

12 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Еще одним автором «сухаря» в этот игровой день стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков. Для Петра матч с «Тампой» стал четвертым в сезоне. До этого российский вратарь проиграл все три матча, ни разу не закончив встречу с процентом отраженных бросков выше показателя в 90%. После неудачного старта Петра отправили набираться практики в АХЛ, где он одержал две победы в двух матчах за «Сиракьюз».

Уже очень скоро у Кочеткова вновь появился шанс закрепиться в обойме «Каролины» — у основного голкипера Фредерика Андерсена обнаружили проблемы со свертываемостью крови.

В расписании у «Каролины» стояли игры бэк-ту-бэк. На матч с «Флоридой» тренерский штаб поставил Антти Раанту, который пустил пять шайб от «Пантер». На следующий день против «Тампы» в старте появился Кочетков.

Приятной новостью для Петра стало отсутствие в составе «Лайтнинг» Никиты Кучерова, который набирал очки четыре матча подряд. Да и вообще за первые 14 матчей сезона в активе Никиты 23 (11+12) очка — второй показатель в лиге.

Впрочем, в составе «Тампы» есть кому забивать и помимо Кучерова. Суммарно хоккеисты «Лайтнинг» нанесли по воротам Кочеткова 22 броска и набрали ровно два «ожидаемых гола». Но Кочетков не дрогнул.

Отметился результативной передачей и Андрей Свечников. В начале второго периода форвард ассистировал на Себастьяна Ахо. В этом сезоне у Свечникова, который вернулся в строй после тяжелой травмы колена, пока 0 голов и 4 результативные передачи.

Разгром «Колорадо»

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

Голы: Шенн — 3 (Крюг, Фолк), 1:08 — 0:1. Шенн — 4 (Саад), 18:53 — 0:2. Крюг — 1 (Томас, Фолк), 19:58 — 0:3. Бучневич — 2 (мен., Сундквист, Парэйко), 31:52 — 0:4. Рантанен — 9 (Макар, Маккиннон), 36:07 — 1:4. Бучневич — 3 (бол., Томас, Шенн), 41:20 — 1:5. Шенн — 5 (бол., Томас, Кайру), 42:49 — 1:6. Бучневич — 4 (мен., Томас), 55:57 — 1:7. Торопченко — 2 (Сундквист), 59:11 — 1:8. Джонсон — 1 (Друэн), 59:31 — 2:8.

Вратари: Георгиев (Просветов, 42:49) — Биннингтон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (13+11+14) — 42 (17+6+19).

Наши: Ничушкин (19.30/4/-2) — Бучневич (18.30/6/+3), Торопченко (10.55/5/0).

Денвер. Ball Arena.

Этот сезон для Павла Бучневича начался довольно блекло. В последние годы форвард нас приучил к тому, что он в среднем набирает более очка за игру, а за первые 10 игр нового сезона Бучневич набрал 4 (1+3) очка.

Наконец-то прорвало Павла в матче с «Колорадо». Уже в первом периоде Александр Георгиев пропустил три шайбы, но менять на Ивана Просветова тренерский штаб «Эвеланш» его не стал.

В середине второго периода «Колорадо» оказался в большинстве. Валерий Ничушкин потерял шайбу в зоне атаки, и «Сент-Луис» убежал в контратаку, которую Бучневич завершил результативным броском.

Второй гол российский форвард забросил уже в большинстве. Роберт Томас и Брэйден Шенн вывели Бучневича на бросок, и он не промахнулся.

Свой третий гол Павел забросил в ворота другого российского вратаря Ивана Просветова. Снова контратака «Сент-Луиса» началась после потери в большинстве Валерия Ничушкина. Роберт Томас точным пасом нашел Бучневича, который в очном противостоянии переиграл голкипера «Колорадо».

На последней минуте в похожую контратаку убежал Алексей Торопченко. Правда, уже в равных составах. После нескольких добиваний Торопченко все же смог протолкнуть шайбу в ворота Просветова, забросив вторую шайбу в сезоне. Всего на счету 24-летнего форварда в 13 играх 4 (2+2) очка.