Эттингер расположился на втором месте среди вратарей «Далласа» по победам в плей-офф НХЛ

«Даллас» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» — 3:1.

Вратарь «Старз» Джейк Эттингер одержал 22-ю победу в плей-офф. По этому показателю 25-летний американец расположился на втором месте среди голкиперов «Далласа». Лидером является Эд Бельфор, у которого 40 побед.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:30 мск.