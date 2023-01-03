Молодую российскую звезду обсчитали в НХЛ. Агент Кучерова и Василевского подписал для него ужасный контракт

Вратари с похожим статусом получили лучшие условия, чем Петр Кочетков.

Петр Кочетков — лауреат виртуальной премии «Хоккейный прогресс 2022 года». Последние сезоны голкипер метался по клубам. Попав в лапы СКА, охотника за талантами, вратарь фактически потерял год после успешного МЧМ-2019. Кочетков стагнировал и в армейском клубе, и в «Витязе», куда его отправили набираться опыта. Переход в систему питерского клуба не принес ничего хорошего. Вряд ли скауты задрафтовавшей Петра «Каролины» были в восторге от развития проспекта. Весной 2021 года «Харрикейнз» предложили россиянину контракт новичка. И, подписав его, Кочетков отправился в аренду в «Торпедо», где заканчивал прошлый чемпионат.

Сезон-2021/22 выдался насыщенным для Петра. Вратарь освоился в КХЛ, стабильно играл за нижегородцев и показал достойную для середняка статистику. «Торпедо» осталось без плей-офф, и Кочетков уехал в Северную Америку. Концовка сезона прошла для голкипера невероятно успешно. С фарм-клубом «Каролины» Петр завоевал Кубок Колдера и успел дебютировать в НХЛ. Россиянин выиграл три матча в регулярке и, воспользовавшись травмой Фредерика Андерсена, вышел на четыре игры плей-офф. Кочетков с ноги выбил дверь в раздевалку «Каролины». Все увидели того голкипера, который запомнился на бронзовом МЧМ и получил приз лучшего вратаря турнира.

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Заметно, как вдохновился переходом в «Харрикейнз» сам Петр. Кочетков играет в рок-н-ролльном стиле. Таким вратарям важно чувствовать кураж. Травмы конкурентов помогли россиянину залететь в основу «Каролины». Чемпионат он начал в АХЛ, но с конца октября Кочеткова повысили до основы «Харрикейнз». Петр так ворвался в НХЛ, что о повреждении Андерсена никто и не вспоминал. Голкипер, играющий за скромный контракт новичка, тащил претендента на Кубок Стэнли. Соглашение истекает после текущего сезона, и «Каролина» пошла на дальновидный шаг: переподписала Кочеткова, когда его игра очаровала весь Роли.

Незадолго до подписания нового контракта Кочетков сменил агента. Интересы Петра теперь представляет Дэн Мильштейн, который ведет дела российских суперзвезд: Кучерова, Василевского, Сергачева. Мильштейн оформил новый контракт вратаря с «Каролиной», который не назовешь иначе как провальной сделкой. Смущают не только сумма, но и срок. С сезона-2023/24 вступит в силу новое соглашение Кочеткова с «Харрикейнз» на четыре года и восемь миллионов долларов. Для прогрессирующего семимильными шагами вратаря это большая недоплата. Агент продешевил и договорился на условия, которые выгодны лишь клубу. Существенные плюсы для Петра разглядеть в сделке сложно — разве что полученная стабильность на четыре года. Смотрим на вторые контракты других молодых вратарей — и понимаем, что Кочеткова обсчитали средь бела дня.

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Дублер Сергея Бобровского по «Флориде» Спенсер Найт ушел вместе с Кочетковым на драфте-2019. Американца выбрали под 13-м номером, а уроженца Пензы — под 36-м. Найт дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/21, но основательно зашел в «Пантерз» осенью 2021 года. «Флорида» не стала ждать, пока закончится первый контракт, и в сентябре, когда Спенсер играл на одном уровне с Бобровским, предложила трехлетнее соглашение на 13,5 миллиона долларов. Вратарь согласился на типичный контракт-мостик, который заключают перед большими сделками. По сроку в выигрыше скорее клуб. По деньгам — хоккеист.

Найт и Кочетков не доросли до статуса основных вратарей. При подписании второго контракта клубы отталкивались от текущей ситуации, учитывая будущие перспективы. Джейк Эттингер из «Далласа» стал первым номером «Старз» до окончания контракта новичка. Тем удивительнее, что американец получил меньше денег, чем Найт. Эттингер отыграет три сезона с заработком в четыре миллиона, а затем, если стороны останутся довольны друг другом, подпишет многолетний контракт на солидную сумму. Это классическая схема для молодых талантов. Такой же путь прошел Андрей Василевский. Вратарь «Тампы» подписал второй контракт на 10,5 миллиона за три сезона. Причем сделал это летом 2016 года, когда потолок зарплат был ниже.

Эти примеры подтверждают, что Кочетков явно продешевил. Контракты конкурентов по «Каролине» — Андерсена и Раанты — заканчиваются после текущего сезона. Обоим в следующем году исполнится 34. Руководству «Харрикейнз» разумно отпустить с миром датчанина или финна и довериться прогрессирующему Петру. Шайба была на стороне Кочеткова и агента, которые оправданно могли настаивать на более выгодных условиях. Новый контракт россиянина не назовешь ограблением века. Но то, что Петр мог получить больше, — неоспоримый факт. Офис «Каролины» однозначно доволен сделкой. Молодой и прогрессирующий вратарь останется в клубе до 2027 года, а зарабатывать будет на порядок меньше коллег с похожим статусом.