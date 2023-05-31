Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов вошли в команду разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

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Издание The Athletic составило команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

В этот состав вошли четверо русских хоккеистов: голкипер «Тампы» Андрей Василевский, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Полный состав команды разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Линус Улльмарк («Бостон»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон»).

Защитники: Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Кэйл Макар («Колорадо»), Хампус Линдхольм («Бостон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Винс Данн («Сиэтл»), Райан Сутер («Даллас»).

Нападающие: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Бо Хорват («Айлендерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа»), Марк Шайфли («Виннипег»), Эвандер Кэйн («Эдмонтон»), Эрик Стаал («Флорида»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), Майкл Бантинг («Торонто»), Йессе Пулюярви («Каролина»), Фил Кессел («Вегас»).