«Рейнджерс» проиграли худшей команде лиги, хотя Панарин сделал все. А у российского новичка украли гол в дебютной игре

Виталий Кравцов сыграл первый матч в НХЛ.

«Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Панарин — 10 (бол., Крайдер, Фокс), 10:02 — 0:1. Миттельштадт — 3 (Холл, Далин), 13:01 — 1:1. Панарин — 11 (Фокс, Линдгрен), 37:52 — 1:2. Олофссон — 10 (Окпосо, Райнхарт), 56:19 — 2:2.

Победный буллит: Томпсон.

Вратари: Улльмарк — Шестеркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+10+8+1) — 30 (9+9+11+1).

Наши: — - Бучневич (18.08/6/0), Панарин (17.59/3/-1).

4 апреля. Баффало. KeyBank Center.

Давайте начистоту — попасть в плей-офф «Рейнджерс» в этом сезоне будет уже нереально. До конца регулярки у команды Дэвида Куинна есть еще 19 игр, но для того, чтобы претендовать хотя бы на четвертое место в Восточном дивизионе, нужно набирать в них чуть ли не 100 процентов очков и надеяться на провал «Бостона». Только пока предпосылок к катастрофе «Мишек», у которых не просто больше очков, но и несколько матчей в запасе, нет и не предвидится. Даже несмотря на то, что «Брюинз» играют крайне нестабильно. Да и о каких матчах на вылет может идти речь, когда вы проигрываете сирому и убогому «Баффало», над которым смеется вся лига?

Тем не менее, Артемий Панарин делает все, чтобы «синерубашечники» не выпадали из гонки за попадание в «зеленую четверку» сильнейшего дивизиона лиги. И форма Хлебушка, который без какой-либо раскачки начал штамповать результативные баллы после скандала с Андреем Назаровым и огромной паузы, действительно впечатляет — в последних 11-ти матчах фронтмен «Рейнджерс» набрал 16 очков и лишь трижды уходил со льда без очков.

Вот и сегодня суперзвезда из Коркина порадовала дублем в ворота «Сэйбрз». Правда, победить абсолютно худшую команду лиги он не помог.







Но кажется, что куда больше по ходу матча обсуждали не две шайбы Панарина, благодаря которым «Рейнджерс» до 56 минуты вели 2:1, а дебют в НХЛ Виталия Кравцова.

«Он готовился к этому всю жизнь. Единственная вещь, которую мы хотим — чтобы он насладился этим моментом. Нервы будут, но они быстро уйдут после пары смен. Просто играй в свою игру, не пытайся брать на себя слишком много и делай то, что тебя привело сюда», — сказал перед игрой с «Баффало» Дэвид Куинн и отрядил 21-летнего челябинца в третье звено к Алексису Лафренье и Филипу Хитилу.

И похоже, что партнеров лучше, чем два других выпускника первого раунда, для Кравцова было не найти. Разбивать вполне работающие первые два звена американскому тренеру никакого резона, разумеется, не было. А вот выдернуть из третьего сочетания достаточно ограниченного в атаке и заточенного на разрушение Фила Ди Джузеппе он мог абсолютно безболезненно. Да и Лафренье с Хитилом сейчас находятся в примерно одном статусе с Кравцовым и не давят на Виталия авторитетом, пусть и сыграли за «Рейнджерс» куда больше воспитанника «Трактора». Три первых пика ньюйоркцев в одном звене — как минимум, это красиво. Чем не энхаэловский ответ молодежной тройке СКА Марченко — Морозов — Подколзин?

Первые два периода Кравцов провел достаточно ровно и на фоне канадца и чеха точно не выпадал, а вот в третьем при счете 2-2 за две минуты до сирены он чуть было на один вечер не отобрал у Панарина корону короля Бродвея. После броска Зибанежада от правого борта молодой россиянин оказался на добивании и уже в падении по-бейсбольному зарядил по отскочившей от Линуса Улльмарка шайбе, но шведский вратарь нереально спас «Клинков» и лишил новичка «Рейнджерс» идеального дебюта в НХЛ.

Этот момент Кравцов совершенно точно будет не раз прокручивать в голове и сокрушаться о том, что мог принести команде два очка уже в первой же игре — на 99% «Баффало» одержал вторую победу в последних трех матчах благодаря сэйву Улльмарка. Но заниматься самоедством и винить себя в поражении «Рейнджерс» Виталию точно не стоит. Сегодня он показал, что после мощного сезона в КХЛ за «Трактор» готов к лучшей лиге мира куда лучше, чем годом ранее. Если в прошлом году челябинец приезжал в Северную Америку мальчиком, то на второй заход отправился уже повзрослевшим мужчиной.