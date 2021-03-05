Бучневич зажигает в «Рейнджерс» без Панарина. Шестеркин травмировался и может выбыть на долгий срок

Нью-Йоркцы не оставили камня на камне от соседей из «Нью-Джерси» (6:1), но потеряли российского вратаря.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)

Голы: Хьюз — 5 (Ватанен), 7:12 — 1:0. Крайдер — 11 (бол., Строум, Бучневич), 28:28 — 1:1. Крайдер — 12 (Линдгрен, Строум), 33:57 — 1:2. Крайдер — 13 (Хытил), 40:23 — 1:3. Бучневич — 7, 43:57 — 1:4. Смит — 2 (Ди Джузеппе, Руни), 55:25 — 1:5. Лафренье — 4 (Зибанежад), 58:27 — 1:6.

Вратари: Блэквуд (Делл, 43:57) — Шестеркин (Георгиев, 54:08).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 36 (14+9+13) — 19 (6+6+7).

Наши: Куликов (19.19/1/-1), Мальцев (9.15/0/-2) — Бучневич (16.18/1/0).

5 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в последних четырех матчах, не заметив сегодня на своем пути «Нью-Джерси». Однако в концовке произошел неприятный эпизод с участием Игоря Шестеркина. Вратарь не смог доиграть встречу и был вынужден покинуть лед с помощью партнеров.

Начиналось все для «Рейнджерс» хорошо. Несмотря на пропущенную шайбу в первом периоде от Джека Хьюза, команда собралась и во второй двадцатиминутке взялась за дело. Сумасшедший кураж поймал американский нападающий Крис Крайдер. Сегодня он оформил хет-трик и теперь на его счету 13 голов. Это почти вдвое больше, чем у идущего на втором месте в команде Павла Бучневича (7). Примечательно, что Крайдер отметился вторым хет-триком в сезоне. 24 февраля он трижды забросил в ворота «Филадельфии». Тогда его результативность не помогла команде победить, зато сегодня проблем с этим не было.

Big win for the @NYRangers and a bigger @Enterprise hat trick for Chris Kreider! pic.twitter.com/AI5wKY4lrL — NHL (@NHL) March 5, 2021

Продолжил зажигать и Павел Бучневич. В двух последних матчах на его счету 4 (2+2) очка, а всего у российского нападающего уже 17 (7+10) баллов. До Артемия Панарина всего одно очко, а когда он вернется в состав — до сих пор неизвестно. Сегодня Бучневич помог Крайдеру сравнять счет, а позже воспользовался отличной передачей от Алексиса Лафренье и не оставил шансов Маккензи Блэквуду.

Pavel Buchnevich slams home the gorgeous pass across from Lafreniere to push the Rangers lead to 3!#NYR pic.twitter.com/xx7JsHHrve — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 5, 2021

Разыгрался даже первый номер последнего драфта НХЛ. Лафренье, которого уже многие начали критиковать, набирает очки в четвертом матче подряд. Сегодня на его счету 2 (1+1) результативных балла.

This Lafreni?re snipe is so good lmao kid is gonna be so good pic.twitter.com/k822HDcXR9 — Noonan (@the_real_dgraz) March 5, 2021

Все было прекрасно до 54-й минуты игры пока Игорь Шестеркин не получил травму в попытке отразить бросок Дэймона Северсона. Судя по всему, российский голкипер повредил пах. Он не смог самостоятельно покинуть площадку. С этим ему помогли двое игроков и тренер команды Джим Ремзи.

О характере повреждения и его последствиях пока говорить рано. На послематчевой конференции главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал, что у вратаря травма нижней части тела и подробности будут позже. У Шестеркина уже были проблемы с пахом. Например, в прошлом розыгрыше плей-офф именно по этой причине он пропустил две игры против «Каролины».

Остается пожелать скорейшего выздоровления российскому вратарю. Сейчас его помощь очень важна команде. Сегодня Шестеркин стал второй звездой матча после Крайдера. На его счету 32 сейва.