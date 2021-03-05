Василевский установил рекорд клуба. Он не пропускал почти 4 матча подряд
Форвард «Чикаго» Райан Карпентер в середине второго периода домашнего матча с «Тампой-Бэй» забил в меньшинстве и прервал сухую серию голкипера «молний» Андрея Василевского на от 228 минут 9 секунд. Российский вратарь не смог добраться до десятки лучших результатов в истории, но установил рекорд клуба из Флориды, обойдя американца Джона Грэма, который в сезоне-2005/06 не пропускал 202 минуты 46 секунд.
Рекордные сухие серии вратарей «Тампы-Бэй»
|
Сезон
|
Вратарь
|
Страна
|
Минуты
|
2020/21
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
228.09
|
2005/06
|
Джон Грэм
|
США
|
202.46
|
2017/18
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
184.49
|
2018/19
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
184.04
|
1995/96
|
Даррен Пуппа
|
Канада
|
180.50
Только девять вратарей в XXI веке сохраняли ворота дольше Василевского. Причем от пятого результата, который принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру, Андрею не хватило всего девяти минут.
Рекорд 20-летия удерживает Брайан Буше из «Финикса», не пропускавший на протяжении пяти матчей (второй результат в истории!) и 332 минут и 1 секунды. Рекорд НХЛ — 7 часов 40 минут — был установлен в сезоне-1927/28 Алеком Коннеллом из «Оттавы».
Рекордные сухие серии вратарей в XXI веке
|
Сезон
|
Вратарь
|
Команда
|
Минуты
|
2003/04
|
Брайан Буше
|
Финикс
|
332.01
|
2011/12
|
Илья Брызгалов
|
Филадельфия
|
249.43
|
2008/09
|
Роберто Люонго
|
Ванкувер
|
242.36
|
2011/12
|
Брайан Эллиотт
|
Сент-Луис
|
241.33
|
2002/03
|
Жан-Себастьян Жигер
|
Анахайм
|
237.07
|
2015/16
|
Мартин Джонс
|
Сан-Хосе
|
234.33
|
2011/12
|
Майк Смит
|
Финикс
|
234.25
|
2007/08
|
Дэн Эллис
|
Нэшвилл
|
233.39
|
2018/19
|
Бен Бишоп
|
Даллас
|
233.04
|
2020/21
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
228.09
В пятерке лучших российских результатов в истории НХЛ Василевский занимает три строчки, но до рекорда пока не добрался.
В сезоне-2011/12 Илья Брызгалов сушил атаки соперников «Филадельфии» почти 250 минут. Также трехчасовые серии без пропущенных голов имеют в активе Николай Хабибулин («Финикс»-1996/97) и Сергей Бобровский («Коламбус»-2016/17).
Рекордные сухие серии российских вратарей
|
Сезон
|
Вратарь
|
Команда
|
Минуты
|
2011/12
|
Илья Брызгалов
|
Филадельфия
|
249.43
|
2020/21
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
228.09
|
1996/97
|
Николай Хабибулин
|
Финикс
|
204.13
|
2017/18
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
184.49
|
2018/19
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
184.04
|
2016/17
|
Сергей Бобровский
|
Коламбус
|
182.50
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