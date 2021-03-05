Василевский установил рекорд клуба. Он не пропускал почти 4 матча подряд

Однако российский рекорд НХЛ вратарю пока не покорился

Форвард «Чикаго» Райан Карпентер в середине второго периода домашнего матча с «Тампой-Бэй» забил в меньшинстве и прервал сухую серию голкипера «молний» Андрея Василевского на от 228 минут 9 секунд. Российский вратарь не смог добраться до десятки лучших результатов в истории, но установил рекорд клуба из Флориды, обойдя американца Джона Грэма, который в сезоне-2005/06 не пропускал 202 минуты 46 секунд.

Рекордные сухие серии вратарей «Тампы-Бэй»

Сезон Вратарь Страна Минуты 2020/21 Андрей Василевский Россия 228.09 2005/06 Джон Грэм США 202.46 2017/18 Андрей Василевский Россия 184.49 2018/19 Андрей Василевский Россия 184.04 1995/96 Даррен Пуппа Канада 180.50

Только девять вратарей в XXI веке сохраняли ворота дольше Василевского. Причем от пятого результата, который принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру, Андрею не хватило всего девяти минут.

Рекорд 20-летия удерживает Брайан Буше из «Финикса», не пропускавший на протяжении пяти матчей (второй результат в истории!) и 332 минут и 1 секунды. Рекорд НХЛ — 7 часов 40 минут — был установлен в сезоне-1927/28 Алеком Коннеллом из «Оттавы».

Рекордные сухие серии вратарей в XXI веке

Сезон Вратарь Команда Минуты 2003/04 Брайан Буше Финикс 332.01 2011/12 Илья Брызгалов Филадельфия 249.43 2008/09 Роберто Люонго Ванкувер 242.36 2011/12 Брайан Эллиотт Сент-Луис 241.33 2002/03 Жан-Себастьян Жигер Анахайм 237.07 2015/16 Мартин Джонс Сан-Хосе 234.33 2011/12 Майк Смит Финикс 234.25 2007/08 Дэн Эллис Нэшвилл 233.39 2018/19 Бен Бишоп Даллас 233.04 2020/21 Андрей Василевский Тампа-Бэй 228.09

В пятерке лучших российских результатов в истории НХЛ Василевский занимает три строчки, но до рекорда пока не добрался.

В сезоне-2011/12 Илья Брызгалов сушил атаки соперников «Филадельфии» почти 250 минут. Также трехчасовые серии без пропущенных голов имеют в активе Николай Хабибулин («Финикс»-1996/97) и Сергей Бобровский («Коламбус»-2016/17).

Рекордные сухие серии российских вратарей