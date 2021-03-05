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Василевский установил рекорд клуба. Он не пропускал почти 4 матча подряд

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 22:35
4 марта. Чикаго. «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ. Вратарь «Молний» Андрей Василевский стал рекордсменом команды по длительности сухой серии. Фото Mike Dinovo, USA Today Sports
4 марта. Чикаго. «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ. Вратарь «Молний» Андрей Василевский стал рекордсменом команды по длительности сухой серии. Фото Mike Dinovo, USA Today Sports
Теги:
Однако российский рекорд НХЛ вратарю пока не покорился
 
Андрей Василевский.Василевский атакует вечные рекорды НХЛ. Он провел три матча на ноль подряд

Форвард «Чикаго» Райан Карпентер в середине второго периода домашнего матча с «Тампой-Бэй» забил в меньшинстве и прервал сухую серию голкипера «молний» Андрея Василевского на от 228 минут 9 секунд. Российский вратарь не смог добраться до десятки лучших результатов в истории, но установил рекорд клуба из Флориды, обойдя американца Джона Грэма, который в сезоне-2005/06 не пропускал 202 минуты 46 секунд.

Рекордные сухие серии вратарей «Тампы-Бэй»

Сезон

Вратарь

Страна

Минуты

2020/21

Андрей Василевский

Россия

228.09

2005/06

Джон Грэм

США

202.46

2017/18

Андрей Василевский

Россия

184.49

2018/19

Андрей Василевский

Россия

184.04

1995/96

Даррен Пуппа

Канада

180.50

Только девять вратарей в XXI веке сохраняли ворота дольше Василевского. Причем от пятого результата, который принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру, Андрею не хватило всего девяти минут.

Рекорд 20-летия удерживает Брайан Буше из «Финикса», не пропускавший на протяжении пяти матчей (второй результат в истории!) и 332 минут и 1 секунды. Рекорд НХЛ — 7 часов 40 минут — был установлен в сезоне-1927/28 Алеком Коннеллом из «Оттавы».

Рекордные сухие серии вратарей в XXI веке

Сезон

Вратарь

Команда

Минуты

2003/04

Брайан Буше

Финикс

332.01

2011/12

Илья Брызгалов

Филадельфия

249.43

2008/09

Роберто Люонго

Ванкувер

242.36

2011/12

Брайан Эллиотт

Сент-Луис

241.33

2002/03

Жан-Себастьян Жигер

Анахайм

237.07

2015/16

Мартин Джонс

Сан-Хосе

234.33

2011/12

Майк Смит

Финикс

234.25

2007/08

Дэн Эллис

Нэшвилл

233.39

2018/19

Бен Бишоп

Даллас

233.04

2020/21

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

228.09

В пятерке лучших российских результатов в истории НХЛ Василевский занимает три строчки, но до рекорда пока не добрался.

В сезоне-2011/12 Илья Брызгалов сушил атаки соперников «Филадельфии» почти 250 минут. Также трехчасовые серии без пропущенных голов имеют в активе Николай Хабибулин («Финикс»-1996/97) и Сергей Бобровский («Коламбус»-2016/17).

Рекордные сухие серии российских вратарей

Сезон

Вратарь

Команда

Минуты

2011/12

Илья Брызгалов

Филадельфия

249.43

2020/21

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

228.09

1996/97

Николай Хабибулин

Финикс

204.13

2017/18

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

184.49

2018/19

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

184.04

2016/17

Сергей Бобровский

Коламбус

182.50

 

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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