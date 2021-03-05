Брат на брата. Свечниковы впервые сыграли друг против друга в НХЛ

Рвущийся в суперзвезды Андрей набрал 2 (1+1) очка, вырвавшийся из полосы вечных травм Евгений сделал передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Задина — 2 (Наместников, Ганье), 10:54 — 0:1. Свечников — 8 (бол., Хэмилтон, Стаал), 11:15 — 1:1. Задина — 3 (бол., Эрне, Свечников), 27:35 — 1:2. Нечас — 4 (Нидеррайтер, Трочек), 38:45 — 2:2. Стаал — 8 (Фаст, Хэмилтон), 40:45 — 3:2. Фаст — 3 (Свечников, Стаал), 42:50 — 4:2. Нидеррайтер — 10 (п.в., Нечас, Трочек), 54:55 — 5:2.

Вратари: Неделькович — Бернье (54:45 — 54:55).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (8+10+14) — 35 (11+13+11).

Наши: Свечников (16.34/3/+2) — Наместников (16.08/3/0), Свечников (11.29/0/0).

5 марта. Роли. PNC Arena.

Наконец-то это свершилось. Российские форварды «Каролины» и «Детройта» смогли помериться силами на льду и даже передать привет родителям. Семейное противостояние привлекло большое внимание со стороны североамериканской прессы и не зря.

«Я очень счастлив называть его своим братом. Он лучший из всех, кого я знаю. Он помогает мне во всем каждый день. Надеюсь, родители увидят матч и будут гордиться нами», — сказал перед игрой Андрей и услышал по-русски «спасибо, брат» от комментатора телеканала FOX.

«Just want to tell them 'thank you.'»



-#SVECH sending a special message to his parents. Svech faces his brother, Evgeny, tonight. @Canes | #LetsGoCanes pic.twitter.com/ARcuz4MLWn — FOX Sports Carolinas (@CanesOnFSCR) March 4, 2021

Эта дуэль могла состояться давно, но травмы не давали Евгению возможности полноценно заявить о себе в НХЛ. Остается надеяться, что сейчас у него все получится. 3 очка (2+1) в трех матчах сезона дают право в это верить.

The Brothers Svech pic.twitter.com/43IRSzG3ta — Carolina Hurricanes (@Canes) March 4, 2021

Интересно, что в сегодняшней игре была еще одна семейная дуэль — Марк Стаал против Джордана Стаала. Впервые с 2015 года в одном матче НХЛ сыграли две пары братьев.

В состав «Каролины» после травмы вернулся финский форвард Теуво Теравяйнен, который привычно сыграл в звене с Андреем Свечниковым и Себастианом Ахо. Болельщики «Ураганов» уже соскучились по этому сочетанию. Теравяйнен отсутствовал с 24 февраля. В матче против «Чикаго» он попал под силовой прием Никиты Задорова и получил сотрясение.

В сегодняшней игре счет удалось открыть «Детройту». Чешский нападающий Филип Задина получил передачу от Владислава Наместникова и точным броском переиграл Алекса Недельковича. У россиянина в 24 играх 8 (4+4) результативных баллов.

Всего через 20 секунд «Каролина» сумела восстановить равновесие. Численное преимущество реализовал Андрей Свечников и тем самым прервал свою безголевую серию. На протяжении шести матчей форвард не мог поразить ворота соперников. Судя по твиттеру, пресс-служба «Харрикейнс» хорошо выучила название города Барнаул.

Во втором периоде «Детройту» вновь удалось выйти вперед. Евгений Свечников поучаствовал в голевой атаке и записал на свой счет четвертый балл в сезоне. Точный бросок вновь на счету Филипа Задины.

Filip Zadina has a shot and he knows how to use it, especially on the power play, putting it where a goalie has no chance! 2-1 #RedWings lead. #LGRW pic.twitter.com/knoQwY1QUg — FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) March 5, 2021

Однако, «Каролина» была максимально заряжена. Еще до перерыва «Eраганы» смогли сравнять счет усилиями Мартина Нечаса, а на старте третьей двадцатиминутки голом отметился Джордан Стаал. В матче он набрал 3 (1+2) очка. А вот его брат ушел со льда с нолем и «минус один» в графе полезности.

У «Каролины» решил не останавливаться на достигнутом и Андрей Свечников. Россиянин отдал прекрасную передачу на Йеспера Фаста, который сделал счет 4:2.

This goal happened... Fast pic.twitter.com/SRIyVi6ydX — Carolina Hurricanes (@Canes) March 5, 2021

Уже за пять минут до сирены «Детройт» оставил свои ворота пустыми в надежде спасти матч, но Нино Нидеррайтер разбил эти мечты. Таким образом, «Харрикейнс» одержали четвертую победу подряд. Наконец-то болельщики могут вживую наслаждаться фирменными празднованиями от своей команды.

The Storm Surge returns!



Thank you to the frontline workers who helped bring fans back ? pic.twitter.com/asinSRBDUe — Carolina Hurricanes (@Canes) March 5, 2021

Лучшими игроками матча были признаны Джордан Стаал, Андрей Свечников и Йеспер Фаст.