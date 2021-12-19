Ужас в НХЛ: американский нападающий покинул лед без сознания после грязного приема соперника

Это уже второй подобный эпизод за 10 дней.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Павелски — 10 (бол., Клингберг), 5:16 — 1:0. Павелски — 11 (бол., Хинтц, Радулов), 7:24 — 2:0. Дебринкэт — 17 (бол., Кейн, Густафссон), 25:04 — 2:1. Робертсон — 10 (Хинтц, Павелски), 25:18 — 3:1. Строум — 3 (Хагель, К. Джонс), 26:47 — 3:2. Кубалик — 6 (Хагель), 51:55 — 3:3. Клингберг — 1 (бол., Павелски, Хинтц), 62:13 — 4:3.

Вратари: Эттингер (9:52 — 10:23, 60:55 — 61:33, 62:13) — Ланкинен (37:45 — 38:01, 62:13).

Штраф: 6 — 25.

Броски: 39 (18+9+11+1) — 23 (4+7+11+1).

Наши: Гурьянов (14.05/0/0), Радулов (16.03/3/-1) — -.

19 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Обычная смена в начале матча между «Далласом» и «Чикаго». Для четвертых сочетаний команд это вообще первое появление на льду — среди тех, кто вышел, выделяется Александр Радулов. Российский нападающий проводит неудачный сезон и играет не так много. Но уже через несколько секунд внимание приковано не к нему, а к его одноклубнику — Таннер Керо лежит у борта в своей зоне без движения.

Только после повтора становится понятно: Керо пострадал после столкновения с бортом в результате силового приема Бретта Коннолли.

Совершенно непонятно, для чего Коннолли делал этот хит в чужой зоне, и выглядит это откровенно грязным поступком. Нападающий «Чикаго» сразу получил удаление до конца матча, а Керо увезли на носилках. К счастью, Даллас" по ходу матча сообщил о том, что Таннер находится в сознании и будет доставлен в больницу для углубленного обследования.

Update: Tanner Kero is conscious, alert and responsive. He'll be transported to the hospital for precautionary measures and evaluation. — Dallas Stars (@DallasStars) December 19, 2021

Всего несколько дней аналогичный эпизод произошел с участием форварда «Чикаго» Джуджара Хайры. Он пострадал после удара защитника «Виннипега» Джэйкоба Троубы.

Стоит ли после такого удивляться тому, что лига ужесточит наказания за подобные хиты? Видеть такое не хочется ни одному болельщику.