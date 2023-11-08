Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
4 очка не повод успокаиваться
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)
Голы: Кучеров — 10 (Хагель, Пойнт), 0:22 — 0:1. Пол — 6 (Стэмкос, Хедман), 7:15 — 0:2. Барре-Буле — 4 (бол., Хагель, Сергачев), 9:09 — 0:3. Эйссимонт — 4 (Хедман, Чернак), 13:50 — 0:4. Сузуки — 4 (бол., Кофилд, Монахэн), 46:50 — 1:4. Пеццетта — 1 (Эванс, Гуле), 47:24 — 2:4. Пол — 7 (бол., Кучеров, Стэмкос), 57:40 — 2:5. Дворак — 1 (Харрис, Бэррон), 59:41 — 3:5.
Вратари: Аллен (Монтембо, 13:50) — Томкинс.
Штраф: 19 — 21.
Броски: 25 (5+8+12) — 32 (9+8+15).
Наши: — - Кучеров (21.50/7/+1), Сергачев (24.29/1/-1).
8 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
Не успел светлоголовый швед из «Ванкувера» Элиас Петтерссон насладиться статусом лучшего бомбардира НХЛ, как ему приходится спускаться с первой строчки. Всему виной — очередное классное выступление от Никиты Кучерова.
В богатом на голы матче с «Торонто» команде Джона Купера не хватило для победы даже четырех очков россиянина. К счастью, лидер «молний» в меланхолию не впал и во встрече с угодившим в яму «Монреалем» вновь разжился результативными баллами.
В Квебеке Никите понадобилось всего 22 секунды, чтобы открыть счет и забросить свой 10-й гол в сезоне. Получилось красиво — посмотрите, как мощно он шлепнул в правую девятку Джейка Аллена. Кажется, он вложил в этот бросок всю злость, оставшуюся после игры с «Мэйпл Лифс».
Однако начало удалось всей команде. Уже к 14-й минуте «Лайтнинг» во всю громили «Канадиенс», забросив сразу четыре шайбы с девяти бросков в створ и заставив появиться в рамке хозяев Сэма Монтембо. И мощный старт позволил парням из Флориды стать первой командой за 29 лет, которой удалось два дня подряд в НХЛ забить как минимум четыре гола за первый период.
Не обошлось сегодня и без драки. Нападающий «Болтс» Таннер Жанно несколько дней назад до трясучки хотел подраться с Брэди Ткачаком, но в конце концов расчесал кулаки только этой ночью в поединке с профессиональным бойцом Арбером Джекаем. Впрочем, по-настоящему яркого боя от двух здоровяков мы не увидели.
В третьем периоде «Монреаль» все-таки встрепенулся и ответил двумя голами от Ника Сузуки и Майкла Пеццетты, сделав весомую заявку на камбэк. Правда, Кучеров и первая спецбригада гостей на этот раз не желали повторять вчерашний сценарий, прибив команду Мартена Сен-Луи пятой шайбой благодаря фолу Джейка Эванса.
Изначально Никита заходил на дубль после диагонали от Стивена Стэмкоса в правый круг вбрасывания. Но в итоге плотный щелчок превратился в ассист для подоспевшего на добивание Ника Пола. Именно это очко и позволило ему обойти Петтерссона и с 22 баллами стать единоличным лидером бомбардирской гонки. Ждем, чем ответит швед в матче с «Оттавой».
Панарин продлил результативную серию до 12 матчей
«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)
Голы: Трочек — 2 (Густафссон), 1:40 — 1:0. Крайдер — 9 (бол., Густафссон, Панарин), 27:31 — 2:0. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Крайдер), 28:15 — 3:0. Панарин — 7 (Лафренье), 31:21 — 4:0. Куилль — 3 (Джонс, Шнайдер), 34:10 — 5:0. Расмуссен — 2 (Чиаро, Питри), 47:55 — 5:1. Костин — 1 (Чиаро, Фишер), 48:15 — 5:2. Копп — 5 (Комфер, Хуссо), 53:49 — 5:3.
Вратари: Куик — Хуссо (4:51 — 5:16, 57:07).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 32 (13+13+6) — 28 (5+7+16).
Наши: Панарин (17.32/4/+1) — Костин (10.15/2/+2).
8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Артемий Панарин на старте регулярки попросту неудержим. Сегодня в домашней игре с «Детройтом» Хлебушек играючи легко набрал очередные два очка и продлил свою результативную серию до 12 матчей с начала чемпионата. Этой ночью ему с партнерами хватило меньше семи минут в середине встречи, чтобы обеспечить себе уже девятую победу в этом сезоне.
После первого же удаления гостей «синерубашечники» показали, что их большинство хорошо работает и без своего первого защитника Адама Фокса, который на несколько недель загремел в лазарет. На 28-й минуте Панарин поднял шайбу на синюю линию заменившему американца шведу Эрику Густафссону, который аккуратно зарядил с кистей по воротам и нашел там короля пятака Криса Крайдера.
Не простили хозяева и подножку Криса Фишера, быстро реализовав еще одну попытку с помощью выстрела Винсента Трочека. А еще через несколько смен защитники «Ред Уингз» так увлеклись возней за своими воротами, что позабыли на пятачке 10-го номера ньюйоркцев, спокойно расстрелявшего Вилле Хуссо после паса Алексиса Лафреньера.
Гол, ставший в итоге победным, позволил Панарину повторить достижение Яромира Ягра 17-летней давности и стать первым игроком «Рейнджерс» с 2007 года, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.
При этом хозяева вполне могли поплатиться за то, что вышли на третий период играть в полноги и чересчур рано записали себе очередные два очка. В середине заключительной двадцатиминутки «Детройт» решил, что терять ему уже нечего, и полетел вперед, сообразив за шесть минут сразу три шайбы в ворота Джонатана Куика.
Автором одной из них стал пока не приживающийся в Мичигане Клим Костин, который до сегодняшнего дня имел грустный ноль на лицевом счету. Этой ночью силовой форвард вновь сыграл меньше всех в «Ред Уингз» (10:15). Но в эпизоде с третьим голом гостей он красиво обыграл на пятаке Зака Джонса, убрал на широкую и с неудобной стороны крюка впервые отличился за новую команду, подарив ей за шесть минут до сирены осязаемые шансы на спасение. Только на большее команду Дерека Лалонда не хватило.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|4 : 2
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|4 : 3 Б
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|6 : 3
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|0 : 2
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52