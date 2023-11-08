Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам

Никита вышел на первое место в списке бомбардиров, Артемий побил рекорд Ягра.

4 очка не повод успокаиваться

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)

Голы: Кучеров — 10 (Хагель, Пойнт), 0:22 — 0:1. Пол — 6 (Стэмкос, Хедман), 7:15 — 0:2. Барре-Буле — 4 (бол., Хагель, Сергачев), 9:09 — 0:3. Эйссимонт — 4 (Хедман, Чернак), 13:50 — 0:4. Сузуки — 4 (бол., Кофилд, Монахэн), 46:50 — 1:4. Пеццетта — 1 (Эванс, Гуле), 47:24 — 2:4. Пол — 7 (бол., Кучеров, Стэмкос), 57:40 — 2:5. Дворак — 1 (Харрис, Бэррон), 59:41 — 3:5.

Вратари: Аллен (Монтембо, 13:50) — Томкинс.

Штраф: 19 — 21.

Броски: 25 (5+8+12) — 32 (9+8+15).

Наши: — - Кучеров (21.50/7/+1), Сергачев (24.29/1/-1).

8 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Не успел светлоголовый швед из «Ванкувера» Элиас Петтерссон насладиться статусом лучшего бомбардира НХЛ, как ему приходится спускаться с первой строчки. Всему виной — очередное классное выступление от Никиты Кучерова.

В богатом на голы матче с «Торонто» команде Джона Купера не хватило для победы даже четырех очков россиянина. К счастью, лидер «молний» в меланхолию не впал и во встрече с угодившим в яму «Монреалем» вновь разжился результативными баллами.

В Квебеке Никите понадобилось всего 22 секунды, чтобы открыть счет и забросить свой 10-й гол в сезоне. Получилось красиво — посмотрите, как мощно он шлепнул в правую девятку Джейка Аллена. Кажется, он вложил в этот бросок всю злость, оставшуюся после игры с «Мэйпл Лифс».

Однако начало удалось всей команде. Уже к 14-й минуте «Лайтнинг» во всю громили «Канадиенс», забросив сразу четыре шайбы с девяти бросков в створ и заставив появиться в рамке хозяев Сэма Монтембо. И мощный старт позволил парням из Флориды стать первой командой за 29 лет, которой удалось два дня подряд в НХЛ забить как минимум четыре гола за первый период.

Не обошлось сегодня и без драки. Нападающий «Болтс» Таннер Жанно несколько дней назад до трясучки хотел подраться с Брэди Ткачаком, но в конце концов расчесал кулаки только этой ночью в поединке с профессиональным бойцом Арбером Джекаем. Впрочем, по-настоящему яркого боя от двух здоровяков мы не увидели.

В третьем периоде «Монреаль» все-таки встрепенулся и ответил двумя голами от Ника Сузуки и Майкла Пеццетты, сделав весомую заявку на камбэк. Правда, Кучеров и первая спецбригада гостей на этот раз не желали повторять вчерашний сценарий, прибив команду Мартена Сен-Луи пятой шайбой благодаря фолу Джейка Эванса.

Изначально Никита заходил на дубль после диагонали от Стивена Стэмкоса в правый круг вбрасывания. Но в итоге плотный щелчок превратился в ассист для подоспевшего на добивание Ника Пола. Именно это очко и позволило ему обойти Петтерссона и с 22 баллами стать единоличным лидером бомбардирской гонки. Ждем, чем ответит швед в матче с «Оттавой».

Панарин продлил результативную серию до 12 матчей

«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)

Голы: Трочек — 2 (Густафссон), 1:40 — 1:0. Крайдер — 9 (бол., Густафссон, Панарин), 27:31 — 2:0. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Крайдер), 28:15 — 3:0. Панарин — 7 (Лафренье), 31:21 — 4:0. Куилль — 3 (Джонс, Шнайдер), 34:10 — 5:0. Расмуссен — 2 (Чиаро, Питри), 47:55 — 5:1. Костин — 1 (Чиаро, Фишер), 48:15 — 5:2. Копп — 5 (Комфер, Хуссо), 53:49 — 5:3.

Вратари: Куик — Хуссо (4:51 — 5:16, 57:07).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (13+13+6) — 28 (5+7+16).

Наши: Панарин (17.32/4/+1) — Костин (10.15/2/+2).

8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин на старте регулярки попросту неудержим. Сегодня в домашней игре с «Детройтом» Хлебушек играючи легко набрал очередные два очка и продлил свою результативную серию до 12 матчей с начала чемпионата. Этой ночью ему с партнерами хватило меньше семи минут в середине встречи, чтобы обеспечить себе уже девятую победу в этом сезоне.

После первого же удаления гостей «синерубашечники» показали, что их большинство хорошо работает и без своего первого защитника Адама Фокса, который на несколько недель загремел в лазарет. На 28-й минуте Панарин поднял шайбу на синюю линию заменившему американца шведу Эрику Густафссону, который аккуратно зарядил с кистей по воротам и нашел там короля пятака Криса Крайдера.

Не простили хозяева и подножку Криса Фишера, быстро реализовав еще одну попытку с помощью выстрела Винсента Трочека. А еще через несколько смен защитники «Ред Уингз» так увлеклись возней за своими воротами, что позабыли на пятачке 10-го номера ньюйоркцев, спокойно расстрелявшего Вилле Хуссо после паса Алексиса Лафреньера.

Гол, ставший в итоге победным, позволил Панарину повторить достижение Яромира Ягра 17-летней давности и стать первым игроком «Рейнджерс» с 2007 года, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.

При этом хозяева вполне могли поплатиться за то, что вышли на третий период играть в полноги и чересчур рано записали себе очередные два очка. В середине заключительной двадцатиминутки «Детройт» решил, что терять ему уже нечего, и полетел вперед, сообразив за шесть минут сразу три шайбы в ворота Джонатана Куика.

Автором одной из них стал пока не приживающийся в Мичигане Клим Костин, который до сегодняшнего дня имел грустный ноль на лицевом счету. Этой ночью силовой форвард вновь сыграл меньше всех в «Ред Уингз» (10:15). Но в эпизоде с третьим голом гостей он красиво обыграл на пятаке Зака Джонса, убрал на широкую и с неудобной стороны крюка впервые отличился за новую команду, подарив ей за шесть минут до сирены осязаемые шансы на спасение. Только на большее команду Дерека Лалонда не хватило.