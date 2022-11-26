Русский нападающий побил канадского ветерана! Легендарный хоккеист не устоял на ногах
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы: Пойнт — 7 (Хагель, Кучеров), 3:29 — 1:0. Киллорн — 7 (Пол, Стэмкос), 3:57 — 2:0. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Сергачев), 8:04 — 3:0. Бучневич — 6 (бол., Томас, Кайру), 16:50 — 3:1. Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 26:24 — 3:2. Хагель — 6 (Кучеров, Пойнт), 26:42 — 4:2. Пол — 9 (п.в., Киллорн, Стэмкос), 56:12 — 5:2.
Вратари: Василевский — Биннингтон (55:57 — 56:12).
Штраф: 13 — 11.
Броски: 27 (13+10+4) — 27 (10+9+8).
Наши: Кучеров (22.47/2/+2), Наместников (12.32/2/0), Сергачев (23.36/1/+1) — Александров (6.44/0/0), Барбашев (17.06/1/0), Бучневич (18.36/1/0), Тарасенко (16.39/1/-3), Торопченко (7.37/1/-1).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Сент-Луис» играет сериями. С 25 октября по 9 ноября «Блюз» проиграли восемь матчей подряд, причем все — в основное время! Когда казалось, что триумфатора Кубка Стэнли-2019 Крйэга Беруби уже отправят в отставку, «Сент-Луис» выдал семиматчевую победную серию, обыграв в том числе и «Колорадо» с «Вегасом». Но теперь, кажется, настало время новой неудачной серии.
Перед Днем благодарения «Блюз» были разгромлены «Баффало» (2:6), а сегодня уже в первом периоде получили три шайбы от «Тампы». Впрочем, первым событием в матче стала драка Ивана Барбашева с Кори Перри. Пропустив пару не самых сильных ударов от россиянина, Перри не устоял на ногах и проиграл в драке.
В комбинационной игре у гостей шансов не было. Тори Крюг зазевался у своих ворот, Хэгел навязал ему борьбу, а у отскочившей шайбы первым оказался Никита Кучеров. После его наброса на пятак быстрее всех сориентировался Брэйден Пойнт.
Уже через 28 секунд Алекс Киллорн увеличил преимущество «Лайтнинг», а в середине периода хозяева устроили мастер-класс по игре в большинстве. В главных ролях — снова Кучеров и Пойнт.
Одну шайбу «Блюз» смогли отыграть еще до перерыва — разыгравшийся в последнее время Павел Бучневич точно бросил в касание в большинстве. Их звено с Томасом и Кайру — однозначно сильнейшее в команде.
В начале второго периода Бучневич записал на свой счет результативную передачу, ассистировав Кайру, но вскоре «Тампа» снова увеличила преимущество. Кучеров оформил ассистентский хет-трик.
У «Тампы» жизнь налаживается — прошлогодние финалисты выиграли пять из шести последних матчей и закрепились в восьмерке после неудачного старта сезона. У «Блюз» пока все тоже не так печально, но если команда не прервет начинающуюся серию неудач, то выкарабкаться будет сложно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|21
|17
|4
|34
|2
|Айлендерс
|22
|14
|8
|28
|3
|Питтсбург
|21
|11
|10
|25
|4
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
|Филадельфия
|21
|7
|14
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|22
|12
|10
|29
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|6
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|21
|12
|9
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|20
|10
|10
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|1 : 3
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|4 : 3 Б
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 3
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|5 : 2
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|2 : 4
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19