Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб

Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр, а в команде — отличная атмосфера, которая помогает «Вашингтону» вернуться на победную волну.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.

Вратари: Кемпер — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).

Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).

25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» закрыл домашнюю серию четырьмя очками в двух последних играх и на этот раз справился с «Калгари». В состав «столичных» потихоньку возвращаются лидеры и неудивительно, что после восстановления Ти Джея Оши команда преобразилась. Американец сыграл в ноябре лишь свой второй матч, но набрал в них 4 (1+3) очка. Видно, насколько форвард соскучился по хоккею, а его энергия мощно заряжает партнеров.

Даже цифры говорят о том, насколько по-прежнему важен для «Кэпиталз» Оши. С сезона 2020/21 команда набрала с ним в составе 67,3 процентов очков, а без него — только 50. Именно Ти Джей стал автором первого гола в сегодняшней встрече и открыл счет на восьмой минуте первого периода. В голевой атаке также поучаствовал Александр Овечкин, который набирает очки во втором матче подряд — 4 (2+2).

Несмотря на пропущенную шайбу, «Калгари» выглядел гораздо активней соперника. Гости почти в три раза перебросали «Вашингтон» (15-6) и часто нагружали работой Дарси Кемпера, который в этот раз был предельно внимателен. Он справился с опасным броском Назема Кадри, а после удаления Овечкина помог команде сохранить ворота в неприкосновенности. Никита Задоров классно выглядит в сезоне и теперь даже выходит во второй бригаде большинства «Флэймз», но сегодня он провел не лучший матч.

После перерыва заряженность «Калгари» быстро испарилась. Ранние матчи после Дня Благодарения даются многим командам непросто, и эта встреча не стала исключением. «Вашингтон» начал период с отличного шанса забить у Энтони Манты, но он за матч не реализовал несколько ярких моментов. Зато Евгений Кузнецов, который до этого забрасывал только в игре против «Эдмонтона» показал, как нужно обыгрывать сразу троих соперников.

Это лишь третий гол россиянина в текущем сезоне, но зато какой эффектный! К сожалению, фирменной птички от Евгения болельщики не увидели, но Оши попытался исправить ситуацию и сам начал поднимать Кузнецову руки. Выглядело это забавно, и в очередной раз подтвердило, что атмосфера внутри коллектива потрясающая. Чего только стоят традиционные выходы «Вашингтона» из подтрибунного помещения. Каждый раз, что-то новое и эмоциональное.

Ну, разве мог при таком настроении команды не забить ее капитан? В середине третьего периода Овечкин как по учебнику забросил в большинстве свою 11-ю шайбу в сезоне. Для него в регулярных чемпионатах она стала 791-й, а, значит, до Горди Хоу ему осталось всего десять голов. До заветной цели и рекорда Уэйна Гретцки — 103. Счетчик неумолимо продолжает свою работу, вновь доводя до экстаза заполненные трибуны «Кэпитал-Уан-Арены».