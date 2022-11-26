Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:50

Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0. Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр, а в команде — отличная атмосфера, которая помогает «Вашингтону» вернуться на победную волну.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.
Вратари: Кемпер — Маркстрем.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).
Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).
25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» закрыл домашнюю серию четырьмя очками в двух последних играх и на этот раз справился с «Калгари». В состав «столичных» потихоньку возвращаются лидеры и неудивительно, что после восстановления Ти Джея Оши команда преобразилась. Американец сыграл в ноябре лишь свой второй матч, но набрал в них 4 (1+3) очка. Видно, насколько форвард соскучился по хоккею, а его энергия мощно заряжает партнеров.

Александр Овечкин. У Овечкина украли гол! Но он не сдался, забил в овертайме и стал героем

Даже цифры говорят о том, насколько по-прежнему важен для «Кэпиталз» Оши. С сезона 2020/21 команда набрала с ним в составе 67,3 процентов очков, а без него — только 50. Именно Ти Джей стал автором первого гола в сегодняшней встрече и открыл счет на восьмой минуте первого периода. В голевой атаке также поучаствовал Александр Овечкин, который набирает очки во втором матче подряд — 4 (2+2).

Несмотря на пропущенную шайбу, «Калгари» выглядел гораздо активней соперника. Гости почти в три раза перебросали «Вашингтон» (15-6) и часто нагружали работой Дарси Кемпера, который в этот раз был предельно внимателен. Он справился с опасным броском Назема Кадри, а после удаления Овечкина помог команде сохранить ворота в неприкосновенности. Никита Задоров классно выглядит в сезоне и теперь даже выходит во второй бригаде большинства «Флэймз», но сегодня он провел не лучший матч.

После перерыва заряженность «Калгари» быстро испарилась. Ранние матчи после Дня Благодарения даются многим командам непросто, и эта встреча не стала исключением. «Вашингтон» начал период с отличного шанса забить у Энтони Манты, но он за матч не реализовал несколько ярких моментов. Зато Евгений Кузнецов, который до этого забрасывал только в игре против «Эдмонтона» показал, как нужно обыгрывать сразу троих соперников.

Это лишь третий гол россиянина в текущем сезоне, но зато какой эффектный! К сожалению, фирменной птички от Евгения болельщики не увидели, но Оши попытался исправить ситуацию и сам начал поднимать Кузнецову руки. Выглядело это забавно, и в очередной раз подтвердило, что атмосфера внутри коллектива потрясающая. Чего только стоят традиционные выходы «Вашингтона» из подтрибунного помещения. Каждый раз, что-то новое и эмоциональное.

Ну, разве мог при таком настроении команды не забить ее капитан? В середине третьего периода Овечкин как по учебнику забросил в большинстве свою 11-ю шайбу в сезоне. Для него в регулярных чемпионатах она стала 791-й, а, значит, до Горди Хоу ему осталось всего десять голов. До заветной цели и рекорда Уэйна Гретцки — 103. Счетчик неумолимо продолжает свою работу, вновь доводя до экстаза заполненные трибуны «Кэпитал-Уан-Арены».

После этого «Калгари» словно смирился с поражением и даже не смог испортить сухарь Кемперу. Канадскому голкиперу пока не хватает стабильности, но даже так он сыграл уже свой второй матч на ноль в форме «Вашингтона». Дарси отразил 32 броска и заслуженно стал первой звездой встречи. Уже сегодня «столичные» отправятся в Нью-Арк, где начнут шестиматчевую гостевую серию, которая будет длиться 12 дней. Такого длительного путешествия у команды не было со времен дебютного сезона Овечкина и придется сильно постараться, чтобы исправить положение дел в турнирной таблице.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ
Овечкин сравнялся с Брауном и Кеоном по количеству сыгранных матчей в НХЛ
«Вашингтон» переиграл «Калгари». Овечкин набрал 2 очка
Овечкин реализовал большинство в матче «Вашингтон» — «Калгари»
Овечкин о победе над «Филадельфией»: «Это важные два очка»
Овечкин забил 164-му вратарю в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник из сборной XX века не мог говорить и ходить, но его встретили овацией. Через две недели его не стало
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 16 4 32
2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Каролина 21 10 11 25
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Монреаль 21 11 10 23
6 Флорида 20 10 10 22
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 20 7 13 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 20 9 11 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
8 Анахайм 21 6 15 13
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
26.11 01:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
26.11 03:30
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
26.11 03:30
Детройт – Аризона
 - : -
26.11 03:30
Коламбус – Айлендерс
- : -
26.11 03:30
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 - : -
26.11 04:00
Вегас – Сиэтл
 - : -
26.11 04:30
Даллас – Виннипег
 - : -
26.11 06:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 - : -
26.11 21:00
Рейнджерс – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 35
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 31
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 21 31
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 20 15
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 13 2.08
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

15 2.20
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости