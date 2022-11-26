Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.
Вратари: Кемпер — Маркстрем.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).
Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).
25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Вашингтон» закрыл домашнюю серию четырьмя очками в двух последних играх и на этот раз справился с «Калгари». В состав «столичных» потихоньку возвращаются лидеры и неудивительно, что после восстановления Ти Джея Оши команда преобразилась. Американец сыграл в ноябре лишь свой второй матч, но набрал в них 4 (1+3) очка. Видно, насколько форвард соскучился по хоккею, а его энергия мощно заряжает партнеров.
Даже цифры говорят о том, насколько по-прежнему важен для «Кэпиталз» Оши. С сезона 2020/21 команда набрала с ним в составе 67,3 процентов очков, а без него — только 50. Именно Ти Джей стал автором первого гола в сегодняшней встрече и открыл счет на восьмой минуте первого периода. В голевой атаке также поучаствовал Александр Овечкин, который набирает очки во втором матче подряд — 4 (2+2).
Несмотря на пропущенную шайбу, «Калгари» выглядел гораздо активней соперника. Гости почти в три раза перебросали «Вашингтон» (15-6) и часто нагружали работой Дарси Кемпера, который в этот раз был предельно внимателен. Он справился с опасным броском Назема Кадри, а после удаления Овечкина помог команде сохранить ворота в неприкосновенности. Никита Задоров классно выглядит в сезоне и теперь даже выходит во второй бригаде большинства «Флэймз», но сегодня он провел не лучший матч.
После перерыва заряженность «Калгари» быстро испарилась. Ранние матчи после Дня Благодарения даются многим командам непросто, и эта встреча не стала исключением. «Вашингтон» начал период с отличного шанса забить у Энтони Манты, но он за матч не реализовал несколько ярких моментов. Зато Евгений Кузнецов, который до этого забрасывал только в игре против «Эдмонтона» показал, как нужно обыгрывать сразу троих соперников.
Это лишь третий гол россиянина в текущем сезоне, но зато какой эффектный! К сожалению, фирменной птички от Евгения болельщики не увидели, но Оши попытался исправить ситуацию и сам начал поднимать Кузнецову руки. Выглядело это забавно, и в очередной раз подтвердило, что атмосфера внутри коллектива потрясающая. Чего только стоят традиционные выходы «Вашингтона» из подтрибунного помещения. Каждый раз, что-то новое и эмоциональное.
Ну, разве мог при таком настроении команды не забить ее капитан? В середине третьего периода Овечкин как по учебнику забросил в большинстве свою 11-ю шайбу в сезоне. Для него в регулярных чемпионатах она стала 791-й, а, значит, до Горди Хоу ему осталось всего десять голов. До заветной цели и рекорда Уэйна Гретцки — 103. Счетчик неумолимо продолжает свою работу, вновь доводя до экстаза заполненные трибуны «Кэпитал-Уан-Арены».
После этого «Калгари» словно смирился с поражением и даже не смог испортить сухарь Кемперу. Канадскому голкиперу пока не хватает стабильности, но даже так он сыграл уже свой второй матч на ноль в форме «Вашингтона». Дарси отразил 32 броска и заслуженно стал первой звездой встречи. Уже сегодня «столичные» отправятся в Нью-Арк, где начнут шестиматчевую гостевую серию, которая будет длиться 12 дней. Такого длительного путешествия у команды не было со времен дебютного сезона Овечкина и придется сильно постараться, чтобы исправить положение дел в турнирной таблице.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|22
|12
|10
|29
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|6
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|- : -
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20