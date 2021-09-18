Нападающий подписал просмотровый контракт с канадским клубом.

Решение игрока на сто процентов убеждает в том, что он хочется зацепиться за НХЛ любым способом. Даже самым отчаянным и рискованным. Об этом «СЭ» писал буквально вчера и всего через несколько часов получил подтверждение.

Гусев долгое время находится под прицелом нескольких российских топ-клубов, но возвращаться на родину не спешит и хватается за соломинку. По-другому оценить этот ход сложно. Пробиться в основной состав отлично укомплектованного «Мэйпл Ливз» ему будет очень тяжело.

«Торонто» ничего не теряет, пригласив россиянина в тренировочный лагерь. Даже если он успешно пройдет просмотр, то будет подписан на скромные деньги, что очень важно во времена, когда потолок зарплат не растет. Говорят, клуб очень тепло дышит к русским игрокам из-за Джима Палиафиато, который отвечает в организации за скаутинг и пользуется большим доверием генерального менеджера Кайла Дубаса.

Гусев точно получит хороший шанс проявить себя. В худшем случае наберет игровые кондиции перед возвращением в КХЛ. Заранее не будем закапывать Никиту и попытаемся разобраться, что ему надо сделать для того, чтобы пробиться в состав.

«Торонто» — специфический клуб, самый популярный и обсуждаемый в Северной Америке. С мощным по именам и таланту подбором игроков, но почти с полным отсутствием у них кубкового характера, что вылилось в затянувшуюся серию провальных выступлений в плей-офф. Особенно чувствительными стали поражения последних лет, в частности вылет минувшей весной в серии первого раунда от «Монреаля». Не похоже, чтобы Гусев со своим техничным стилем и посредственной скоростью готов сразу решить какую-то из важных проблем своей новой команды. Его роль, если все хорошо сложится, будет ругой.

В теории русское звено «Мэйпл Ливз» Гусев-Семенов-Михеев смотрится симпатично — хочется, чтобы мечты совпали с действительностью. Возможно, в какой-то момент в ходе тренировочного лагеря это сочетание обретет реальные очертания. Никита нужен «Торонто» совсем не для этого. Руководство клуба пытается его приглашением усилить конкуренцию на левом фланге нападения, где ситуация далека от идеала.

С уходом Хаймана в «Эдмонтон» однозначные кандидаты в ведущие звенья есть только на бумаге. Ни пришедшие в межсезонье новоиспеченный чемпион мира Бантиг и жесткий силовик Ритчи, ни уже игравшие в команде Керфут и Энгвалль — не те игроки, кого нельзя превзойти как минимум в отдельных моментах.

Очевидно, что для двух спевшихся дуэтов нападения Мэттьюс-Марнер и Таварес-Нюландер нужны работяги, способные прикрыть им тылы и лезть в самые горячие точки на площадке. Гусев игрок совсем другого плана, который не слишком эффективен в равных составах. Позиция в четвертом звене рядом с опытным центром Спеццей и второе большинство кажутся выполнимой целью, пусть и при стечении ряда обстоятельств. Набирать очки в двусторонних играх и выставочных матчах, найти общий язык на льду с лидерами, вести себя открыто с медиа — таким должен быть план действий для Гусева на две ближайшие недели. Желание выгрызть себе место в условиях жесточайшей конкуренции ценится во все времена.