Боец из молодежки Брагина жаловался, что в «Филадельфии» ему не дали шанса. Теперь он скатился в ВХЛ

Грустная история карьеры серебряного призера МЧМ-2016.

В личном рейтинге симпатий молодежная сборная-2016 опережает триумфаторов Баффало-2011 и вдохновленную на творчество команду Игоря Ларионова. Пусть в 2016 году Россия и осталась без золота. Его в невероятном по драматизму финале вырвали хозяева — финны. До сих пор перед глазами, как за шесть секунд до сирены при счете 2:3 Иван Проворов запускает шайбу в направлении ворот, где давка похлеще, чем в утреннем метро. А Андрей Светлаков ухитряется переправить ее в ворота. Камбэк. Россия спаслась в лучших традициях сборных Валерия Брагина.

Гол в овертайме настырного Каспери Капанена взорвал финскую скамейку от счастья, а российскую погрузил в печаль и уныние. Брагин после матча сказал, что «финнам сегодня немного повезло». С мнением тренера трудно не согласиться. За несколько секунд до рокового гола Капризов простил соперника из выгодной позиции. Кроме фанатиков, никто и не вспомнит, кто и как забил этот нелепый гол в овертайме. А характер и героическое спасение наших парней остались в памяти надолго.

По предтурнирным раскладам серебро воспринималось как несказанная удача. Помните, что говорили перед МЧМ? Неурожайный год, Брагин устал от сборной, нет суперталантов. Однако финский турнир (как и любой другой на молодежном уровне) открыл российской публике россыпь новых юнцов. За которых хотелось переживать у экранов телевизоров, отказавшись от традиционных новогодних фильмов.

Прелесть молодежных чемпионатов мира в том, что болельщики знакомятся в том числе с игроками, которые в раннем возрасте уехали за океан, чтобы развиваться в минорных лигах Северной Америки. Так сделал и Радель Фазлеев — казанский воспитанник, уехавший в 17 лет в канадскую WHL. Первое время нападающий прогрессировал, на драфте НХЛ его приметила «Филадельфия», но подняться выше АХЛ он так и не смог. А вернувшись в Россию, Фазлеев не закрепился в КХЛ и третий год подряд выступает в Высшей лиге. Рассказываем, как за пять лет Радель прошел путь от серебряного призера МЧМ и проспекта «Флайерз» до среднего игрока ВХЛ.

Радель Фазлеев. Фото Getty Images

Выбрал Америку вместо Казани

Не каждый 17-летний хоккеист решится на отъезд за океан. Чаще всего причины смены лиги нетривиальны. Там я буду быстрее прогрессировать, сыграю на глазах энхаэловских скаутов — так считает большинство юных игроков. Кому-то агенты затуманивают разум обещаниями больших зарплат и лучшего уровня жизни. Отток в Канаду не остановило и создание МХЛ. Которую позиционировали как трамплин из юниорского хоккея во взрослый, чтобы молодежь созревала дома.

Фазлеев посчитал, что пробиться в НХЛ через сито низших лиг удастся быстрее. Да и в родном «Ак Барсе» тогда не сильно жаловали молодежь. Тем более «Калгари Хитмэн» из Западной лиги выбрал Раделя на импорт-драфте-2013 CHL под 52-м номером. Между нападающими Денисом Горбуновым и Ильей Зиновьевым. Знакомы ли вам эти фамилии? Первый пылит в «Дизеле», второй сейчас без команды. Это чтобы вы понимали уровень и значимость импорт-драфта.

Тем не менее Фазлеева ценили в «Калгари». Форвард прогрессировал от сезона к сезону и за три года набрал 147 (42+105) очков за 168 матчей. Россиянина выпускали в разных игровых ситуациях. Он отбивался в меньшинстве и плел кружева в большинстве. Энерджайзер, беспощадно бьющийся за шайбу, — емкое описание Фазлеева в «Хитмэн». Радель совмещал навыки плеймейкера и силового форварда, несмотря на не самые внушительные габариты.

Талантливого россиянина присмотрели боссы «Филадельфии». На драфте-2014 «Флайерз» оценили его на 168-й пик. Шансы на выбор в тот год оценивались низко. В преддрафтовый сезон Радель не играл несколько месяцев. Если бы Фазлеев ушел в свой второй год в Америке, его точно бы выбрали выше. Что помогло бы быстрее пробиться в основу. Преференции игрокам с высшим номером драфта никто не отменял. Впрочем, история не терпит частиц «бы».

Параллельно с развитием в Западной лиге Раделя привлекали в юниорские и молодежные сборные. «Филадельфия» не стала медлить и в мае 2015-го предложила ему контракт-новичка. Еще год Фазлеев отыграл за «Хитмэн», а затем его отправили колесить на автобусах по Америке вместе с «Лихай Вэлли» из АХЛ. Первый сезон получился пристрелочным. Фарм-клуб «Флайерз» сильно обновился, форварда определили в четвертое звено, где он выполнял черновую работу — старательности Раделю не занимать.

Фазлеев с воодушевлением ждал второго сезона. Прожарку первого года в АХЛ нападающий выдержал — логично, что его должны были повысить, а не мариновать в четвертом звене. Потенциал-то позволял не только кусаться за шайбу у бортов, но и созидать у чужих ворот. Все лето Радель тренировался в Филадельфии, но ожидания Фазлеева оказались его же проблемой. Спустя пару месяцев с начала регулярки его снова понизили до четвертого звена. Повторялась ситуация первого года. Россиянин стагнировал и только и делал, что ловил шайбу зубами в меньшинстве.

Радель Фазлеев. Фото ХК «Ак Барс»

Стагнация в АХЛ

Сам Радель не соглашался, что потерял время в Америке. При этом уже по ходу второго сезона в АХЛ не отрицал, что его терзали мысли о возвращении в Россию. Его агент обратился к боссам «Филадельфии», которые хором отвечали, что довольны Раделем и их все устраивает. Типичная история взаимоотношений генменеджеров клубов НХЛ с россиянами. Не сосчитать, сколько игроков погорело на слепой вере руководителям команд.

Фазлеев смирился с местом в четвертом звене, привык к требованиям тренерского штаба, но ни о каком прогрессе речь не шла. Раделя превратили в пахаря, загубив его диспетчерские навыки. Отбиться в меньшинстве — такой задачей награждали казанца тренеры «Лихай Вэлли». Это был не тот Фазлеев, которого мы помним по серебряному МЧМ-2016. Из талантливого нападающего, связывающего в центре первого звена «Ак Барса» Максима Лазарева и Евгения Свечникова, сделали робота, который бьется у бортов и бросается под шайбы.

Когда «Лихай Вэлли» переходили на три звена, Фазлеев мерз на лавке и смотрел за игрой со стороны. Тренер упрямо не повышал Раделя, даже когда кто-то из центров топ-9 получал травму. На третий год после тренинг-кэмпа форвард ожидаемо не прошел в состав «Филадельфии», а в АХЛ ситуация только ухудшилась. Приехала новая молодежь, ей доверяли больше времени. Фазлеев же попал в ротацию.

— Сложно сказать, почему мне не дали шанса проявить себя, этот вопрос надо задать руководству «Флайерз». Мне не дали ни одного шанса показать себя: последние 2,5 года я постоянно играл в третьей или четвертой тройке. С таким количеством игрового времени в АХЛ про НХЛ и говорить нечего. Чтобы попасть в НХЛ, надо в АХЛ на ведущих ролях быть, — говорил Фазлеев в интервью пресс-службе ВХЛ.

Радель Фазлеев. Фото ХК «Ак Барс»

Возвращение в Россию

«Время покажет, кто совершил ошибку — я или «Ак Барс»», — категорично рассуждал Фазлеев в интервью коллегам из «Бизнес Online» после первого сезона в АХЛ. Дело в том, что когда Радель подписывал контракт новичка с «Филадельфией», от «Ак Барса» не поступило предложения. Игроку хотелось доказать, что несмотря на равнодушие родного клуба, сможет пробиться в НХЛ и не зависеть финансово от родителей.

Тогдашний директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов считал, что Фазлеев совершил большую ошибку, заключив трехлетний контракт с «Флайерз». Как показало время, правда — за экс-руководителем казанцев. Третий год в АХЛ — черта, которую Фазлеев отказался переступать. Вот только когда хоккеист осознал, что пора покупать билет в один конец до России, «Филадельфию» сотрясли перемены в высших кабинетах. Прежнее руководство «Флайерз» (а конкретно — Рон Хекстолл) не отпускало Раделя. Новый генменеджер расстался с форвардом без угнетения совести.

— Все три года в АХЛ не получалось. В первый сезон подумал, что на правах молодого в четвертой тройке, а потом ничего не менялось. Было неважно, как я играю, хорошо или плохо. Чувствовал, что в игре есть прогресс, но шанса сыграть во втором или третьем звене не давали. Играл с двумя чеккерами, в такой ситуации сложно набирать хорошую статистику. Это ни в коем случае не отговорки, но люди, которые смотрели игры, все понимают. «Ак Барс» всегда поддерживал, звал обратно. Мы пытались вернуться с прошлого лета, но предыдущий генеральный менеджер (Рон Хекстолл. — Прим. «СЭ») ни в какую не отпускал. Недавно поменялся менеджер, и новый уже отпустил меня, — говорил Фазлеев в интервью «БО».

Только в приютившем воспитанника «Ак Барсе» Раделю никто не гарантировал места в основе. Хоккеиста, три года пробивающегося в НХЛ через АХЛ, спустили в «Барс» из ВХЛ. С центральными у казанцев не было проблем. Фазлееву протянули руку помощи с мыслями о перспективе. Но пике нападающего продолжилось и приблизиться к уровню брагинской молодежки-2016 он так и не смог. Неудачная попытка зацепиться за КХЛ в «Нефтехимике», обратный обмен в «Ак Барс» и ссылка в «вышку» — совершенно не кинематографичный сценарий. Прошлый сезон Радель отыграл за «Нефтяник», но и там не считался первым центром.

Летом Фазлеев искал другой клуб, но остался в Альметьевске. Население города — около 150 тысяч человек. Почти как в Аллентауне, где базируется «Лихай Вэлли». Нападающий пытается реанимировать карьеру, что пока получается с трудом. Фазлеева подвела слепая вера в слова генменеджера и завышенная самооценка. Ни один тренер (только если он не самодур) не станет держать в запасе игрока, который поможет ему побеждать. Реалистичного взгляда на происходящее не хватило Раделю за океаном. Возвращение домой после первого сезона в АХЛ спасло бы его карьеру. Сейчас бесславная стагнация продолжается уже в России.

Остается только верить в дух брагинских камбэков, которым Фазлеев пропитался в молодежке. Пять лет назад сборная спасла финал с финнами за 6 секунд. Сейчас Фазлеев пытается спасти самого себя.