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Овечкин — уже второй в истории НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось совсем чуть-чуть

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Александр Овечкин (справа). Фото USA Today Sports Игроки, забивавшие 20 и более голов в 15 и более сезонах НХЛ. Фото «СЭ» Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»
Александр Овечкин (справа). Фото USA Today Sports
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Александр может выйти на первое место уже в этом сезоне.
9&nbsp;апреля. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Александр Овечкин.Овечкин забил 20-й гол, но его «Вашингтон» провел один из худших матчей в сезоне

В домашнем матче против «Бостона» (2:4) нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал шестое большинство в сезоне и в 16-й раз в карьере забил 20 голов за чемпионат. Россиянин стал 15-м игроком, который добрался до этой отметки, и восьмым обладателем 16-сезонной серии. Такой же результат выдал в свое время великий Фил Эспозито. Марсель Дионн, Бретт Халл, Матс Сундин и Яромир Ягр отличались 20 раз в 17 сезонах подряд, Брэндан Шэнахэн — в 19, рекордсмен лиги Горди Хоу — в 22.

Игроки, забивавшие 20 и более голов в 15 и более сезонах НХЛ. Фото "СЭ"
Игроки, забивавшие 20 и более голов в 15 и более сезонах НХЛ. Фото «СЭ»

Форвард «Вашингтона» сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна до пяти голов. Россиянин, забросивший в 1188 матчах 726 шайб, уже в нынешнем сезоне наверняка войдет в историческую пятерку, а при успешном стечении обстоятельств даже произведет атаку на результат Бретта Халла, который с 741 голом занимает четвертое место.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Но главной гонкой сезона-2020/21 для Овечкина остается преследование Дэйва Андейчака, которому принадлежит рекорд по голам в большинстве. В матче с «Бостоном» Александр реализовал 266-е большинство в карьере и обогнал в историческом рейтинге Бретта Халла. Чтобы достать лидера, Ови нужно еще восемь раз наказать соперников за нарушения, а девятая реализация выведет его в рекордсмены лиги.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика




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