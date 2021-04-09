Александр может выйти на первое место уже в этом сезоне.

В домашнем матче против «Бостона» (2:4) нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал шестое большинство в сезоне и в 16-й раз в карьере забил 20 голов за чемпионат. Россиянин стал 15-м игроком, который добрался до этой отметки, и восьмым обладателем 16-сезонной серии. Такой же результат выдал в свое время великий Фил Эспозито. Марсель Дионн, Бретт Халл, Матс Сундин и Яромир Ягр отличались 20 раз в 17 сезонах подряд, Брэндан Шэнахэн — в 19, рекордсмен лиги Горди Хоу — в 22.

Игроки, забивавшие 20 и более голов в 15 и более сезонах НХЛ. Фото «СЭ»

Форвард «Вашингтона» сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна до пяти голов. Россиянин, забросивший в 1188 матчах 726 шайб, уже в нынешнем сезоне наверняка войдет в историческую пятерку, а при успешном стечении обстоятельств даже произведет атаку на результат Бретта Халла, который с 741 голом занимает четвертое место.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Но главной гонкой сезона-2020/21 для Овечкина остается преследование Дэйва Андейчака, которому принадлежит рекорд по голам в большинстве. В матче с «Бостоном» Александр реализовал 266-е большинство в карьере и обогнал в историческом рейтинге Бретта Халла. Чтобы достать лидера, Ови нужно еще восемь раз наказать соперников за нарушения, а девятая реализация выведет его в рекордсмены лиги.