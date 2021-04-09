Овечкин забил 20-й гол, но его «Вашингтон» провел один из худших матчей в сезоне

«Кэпс» отдали на растерзание Самсонова и провалили большинство. У Ови и Оши «минус 6» на двоих.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Лозон — 1 (Маршан, Смит), 0:33 — 0:1. Блид — 1, 16:02 — 0:2. Маршан — 19 (мен.), 24:09 — 0:3. Овечкин — 20 (бол., Карлсон, Оши), 30:08 — 1:3. Оши — 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 30:27 — 2:3. Смит — 7 (бол., Койл, Зборжил), 56:55 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:31 — 58:15, 58:29) — Суэймен.

Штраф: 15 — 21.

Броски: 33 (9+14+10) — 32 (17+7+8).

Наши: Кузнецов (19.23/4/0), Овечкин (22.40/4/-3), Орлов (16.49/1/-1) — -.

9 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Перед сезоном «Вашингтон» и «Бостон» считали главными фаворитами Восточного дивизиона. Две кубковые банды с сильными исполнителями, два опытных тренера, два топовых снайпера — Александр Овечкин и Давид Пастрняк. Команда Питера Лавиолетта пока оправдывает летние авансы и лидирует в дивизионе. К середине февраля «Кэпс» нашли баланс между атакой и обороной и, если убрать за скобки единичные провалы, стабильно набирают очки. «Бостон», напротив, последнее время лихорадит. Парни Брюса Кэссиди чередуют победы и поражения, а больше двух раз подряд выигрывали только в начале февраля.

Регулярка в НХЛ выходит на финишную прямую, но кубковая четверка в Восточном дивизионе пока не обрела четкие очертания. На плей-офф претендуют шесть команд. «Баффало» хоть и сохраняет математические шансы, но отставание до «зеленой зоны» слишком велико. Сомневаюсь, что конкуренты «поплывут» и отдадут «Сэйбрз» оставшиеся матчи. Для «Бостона», который пока занимает четвертое место, сейчас важно каждое очко. Не удивительно, что в матче с прямым конкурентом — «Вашингтоном» — они включили повышенную передачу и пошли в давление с первых смен.

Лавиолетт доверил место в воротах Илье Самсонову, несмотря на то, что Витек Ванечек в прошлой игре с «Айлендерс» (0:1) пропустил только одну шайбу. Россиянин в последнее время решил внутренние проблемы и относительно стабилизировал игру. Однако руководство «Вашингтона» недвусмысленно намекало, что исследует рынок и перед дедлайном может пригласить кого-то из опытных вратарей под плей-офф. Пока Хенрик Лундквист, перенесший операцию на сердце, ждет решения врачей — сможет он продолжать карьеру или нет, — у перспективных Ванечека и Самсонова есть все шансы, чтобы доказать, что подмога перед плей-офф команде не нужна.

Правда, первый период получился кошмарным для Ильи. Уже на 33-й секунде магнитогорец не зафиксировал шайбу после броска от синей линии и, пытаясь сомкнуть щитки, помог ей предательски заползти за ленточку. Гол записали на Жереми Лозона.

Не вписывается в классические каноны и второй гол, пропущенный Самсоновым. «Бостон» продолжил нагружать Илью со всех позиций. Пока «Кэпс» приходили в себя, голкипер чуть ли ни в одиночку отбивался от атак «Брюинз». Но что может сделать вратарь, когда свой же защитник в безобидной ситуации отдает шайбу сопернику на пустой угол? А началась «атака» с потери Овечкина в средней зоне.

До середины матча «Вашингтон» уступал по движению и был не похож сам на себя. Апатия в атаке, безумное количество потерь, брак в передачах, невразумительное большинство. Мало того, что Овечкин и Ко едва доводили шайбу до вратаря «Бостона» Джереми Суэймена, который еще в прошлом году выступал в студенческой лиге NCAA, а 7 апреля дебютировал в НХЛ, так и еще умудрились пропустить третий гол в расстановке «пять на четыре». Все попытки «Кэпс» перевернуть ход матча оборвал Брэд Маршан, издевательски разобравшийся с Самсоновым в сольном проходе.

Впрочем, наивно было полагать, что 3:0 — недосягаемое преимущество против банды Овечкина. «Брюинз» продолжили удаляться и подвели сами себя — рано или поздно большинство «Вашингтона» должно было выйти из спячки. Это произошло на 31-й минуте. «Кэпиталз» дважды за 19 секунд наказали «Бостон» в формате «пять на три». Сначала классика от Овечкина: левый круг вбрасывания, бросок в касание, шайба в воротах. Затем из «офиса» Александра не промахнулся Ти Джей Оши. Розыгрыш — как по учебнику. Капитан «Вашингтона» забросил 20-ю шайбу в сезоне и приблизился к рекорду Дэйва Андрейчака по голам в большинстве (274 против 266)

Самсонов после двух курьезных шайб реабилитировался и поймал кураж. Третий период прошел на встречных курсах: команды обменивались острыми контратаками, которые перетекали в не менее опасные позиционные розыгрыши. Оба голкипера держали партнеров в игре, и интрига сводилась к одному: кто дрогнет первым — Самсонов или Суэймен? Россиянин эту мини-дуэль проиграл. За 3 минуты до сирены Крэйг Смит реализовал большинство. Илья видел момент броска, но не сумел сгруппироваться и пропустил шайбу подмышкой.

Замена вратаря на шестого полевого не помогла «Кэпиталз» — «Вашингтон» абсолютно по делу уступил «Бостону». Сомневаюсь, что Лавиолетт остался сегодня доволен игрой лидеров. Да, Овечкин и Оши забросили по шайбе, но заработали на двоих «минус 6». Ничем опасным не запомнился Евгений Кузнецов, а Никлас Бэкстрем ни разу не бросил по воротам за 20 минут, 6:44 из которых — в большинстве. Два матча кряду без голов в равных составах должны насторожить тренерский штаб «Вашингтона» перед плей-офф.