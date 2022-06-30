«Миннесота» рассталась со своей второй звездой. Капризов уйдет оттуда при первой же возможности
Даже если давно запланированный грустный сценарий неизбежно воплотился в действительности, то сожаления о случившемся никуда не денутся. «Миннесота» рассталась с 25-летним нападающим Кевином Фиалой, обменяв его в «Лос-Анджелес» на перспективного защитника Брока Фэйбера и 19-й выбор на предстоящем драфте. Компенсация вроде бы достойная, но в текущем моменте команда резко ослабла.
Ультраталантливый швейцарец только начал выходить на свой пик. Он провел лучший сезон в карьере, набрал 85 очков в регулярном чемпионате и стал вторым бомбардиром «Уайлд» вслед за Кириллом Капризовым. Однако Фиала по окончании сезона получил статус ограниченно свободного агента. Удержать его шансов у «Миннесоты» почти не было. Сразу после обмена он подписал с «Кингз» семилетний контракт на вменяемую для обеих сторон сумму 55,125 миллиона долларов (7,875 миллиона в год).
Однако и эти деньги оказались неподъемными для «Уайлд». В прошлые годы предыдущие менеджеры наломали дров и оставили минимум места для маневра своим преемникам. Минувшим летом новый босс клуба Билл Герин пошел на отчаянный шаг, выкупив контракты ветеранов Райана Сутера и Зака Паризе. Эти «мертвые души» будут висеть в платежке еще несколько лет. В предстоящем сезоне в потолке будут учитываться 12,7 миллиона, а в каждом из двух последующих еще больше — по 14,7 миллиона!
Можно долго спорить, стоило ли делать столь отчаянный шаг. Герин решил рискнуть, надеясь, что, пока действует контракт Капризова, можно добиться хороших результатов, даже имея большие сложности с платежной ведомостью. Однако сейчас «Миннесота» крепко попала в типичную «ловушку середняка». Высоких выборов на драфте не предвидится, а ведь именно с их помощью получают игроков, способных принести быструю отдачу и легко влиться в команду.
Возможность радикально усилить состав, поработав на рынке, невелика из-за упомянутых выше ограничений. Сейчас в распоряжении Герина свободны 6,5 миллиона. После подписания одного вратаря и пары нападающих эта сумма сократится. Особо не разбежишься. «Миннесота» никогда не служила центром притяжения для свободных агентов или застопорившихся в развитии талантов, которые еще надеются выйти на новый уровень.
К тому времени, когда будет готова к большим свершениям собственная перспективная молодежь в лице Болди, Эддисона, Росси, Валльстедта и остальных, контракт Капризова будет подходить к завершению, а ветеран Матс Зуккарелло (третий бомбардир команды), которому в сентябре исполнится 35 лет, может закончить карьеру. Совершенно непонятно, как «Миннесота» планирует избавляться от своего статуса вечного середняка. Капризов, глядя на это все, уйдет при первой возможности. И правильно сделает. При всем уважении к блестящей работе главного тренера Дина Эвасона и вдохновенной игре Капризова из этой «Миннесоты» больше не выжмешь. Проход первого раунда — ее потолок.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72