«Миннесота» рассталась со своей второй звездой. Капризов уйдет оттуда при первой же возможности

У клуба нет больших амбиций.

Даже если давно запланированный грустный сценарий неизбежно воплотился в действительности, то сожаления о случившемся никуда не денутся. «Миннесота» рассталась с 25-летним нападающим Кевином Фиалой, обменяв его в «Лос-Анджелес» на перспективного защитника Брока Фэйбера и 19-й выбор на предстоящем драфте. Компенсация вроде бы достойная, но в текущем моменте команда резко ослабла.

Ультраталантливый швейцарец только начал выходить на свой пик. Он провел лучший сезон в карьере, набрал 85 очков в регулярном чемпионате и стал вторым бомбардиром «Уайлд» вслед за Кириллом Капризовым. Однако Фиала по окончании сезона получил статус ограниченно свободного агента. Удержать его шансов у «Миннесоты» почти не было. Сразу после обмена он подписал с «Кингз» семилетний контракт на вменяемую для обеих сторон сумму 55,125 миллиона долларов (7,875 миллиона в год).

Однако и эти деньги оказались неподъемными для «Уайлд». В прошлые годы предыдущие менеджеры наломали дров и оставили минимум места для маневра своим преемникам. Минувшим летом новый босс клуба Билл Герин пошел на отчаянный шаг, выкупив контракты ветеранов Райана Сутера и Зака Паризе. Эти «мертвые души» будут висеть в платежке еще несколько лет. В предстоящем сезоне в потолке будут учитываться 12,7 миллиона, а в каждом из двух последующих еще больше — по 14,7 миллиона!

Кевин Фиала в матче против «Торонто». Фото Global Look Press

Можно долго спорить, стоило ли делать столь отчаянный шаг. Герин решил рискнуть, надеясь, что, пока действует контракт Капризова, можно добиться хороших результатов, даже имея большие сложности с платежной ведомостью. Однако сейчас «Миннесота» крепко попала в типичную «ловушку середняка». Высоких выборов на драфте не предвидится, а ведь именно с их помощью получают игроков, способных принести быструю отдачу и легко влиться в команду.

Возможность радикально усилить состав, поработав на рынке, невелика из-за упомянутых выше ограничений. Сейчас в распоряжении Герина свободны 6,5 миллиона. После подписания одного вратаря и пары нападающих эта сумма сократится. Особо не разбежишься. «Миннесота» никогда не служила центром притяжения для свободных агентов или застопорившихся в развитии талантов, которые еще надеются выйти на новый уровень.

К тому времени, когда будет готова к большим свершениям собственная перспективная молодежь в лице Болди, Эддисона, Росси, Валльстедта и остальных, контракт Капризова будет подходить к завершению, а ветеран Матс Зуккарелло (третий бомбардир команды), которому в сентябре исполнится 35 лет, может закончить карьеру. Совершенно непонятно, как «Миннесота» планирует избавляться от своего статуса вечного середняка. Капризов, глядя на это все, уйдет при первой возможности. И правильно сделает. При всем уважении к блестящей работе главного тренера Дина Эвасона и вдохновенной игре Капризова из этой «Миннесоты» больше не выжмешь. Проход первого раунда — ее потолок.