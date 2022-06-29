В «Рейнджерс» недовольны Панариным. Это провокация или сигнал об обмене российской звезды?
Недовольство «Рейнджерс»
Выход «Рейнджерс» в финал конференции воспринимался как событие, опередившее время. До плей-офф казалось, что ньюйоркцы не созрели для больших дел в Кубке Стэнли. Пройденный путь развеял скепсис и заставил переосмыслить собранную Жераром Галланом конструкцию. Команда прыгнула выше головы. В плей-офф магия выигравшего «Везину» Игоря Шестеркина сошлась со стараниями партнеров и помогла «бродвейцам» впервые с 2015 года запрыгнуть в топ-4 лиги.
Все поняли, что атака «Рейнджерс» сильна без феерии Артемия Панарина — фронтмена и самого высокооплачиваемого хоккеиста клуба с Манхэттена. Для форварда, чей кэпхит 11,6 миллиона долларов (второй в лиге после Коннора Макдэвида), шесть голов и десять передач за 20 матчей — не провальные цифры, но и не будоражащая воображение статистика. От хоккеиста с огромным контрактом оправданно ждали большего, особенно в ответственные моменты. Сколько вы вспомните игр, когда коркинский талант вытаскивал команду за волосы? На ум приходит разве что решающий гол в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом».
Выход в топ-4 лиги не спас команду от внутренних конфликтов. Заокеанские коллеги узнали о разногласиях между генменеджером ньюйоркцев Крисом Друри и Панариным. Отмечалось, что функционер в устной форме недоволен игрой россиянина в плей-офф. Это подтвердили два источника журналиста издания The Athletic Артура Стейпла. За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Поверхностный вывод из наезда следующий: менеджер ньюйоркцев ждал от самого дорогого игрока большего в плей-офф.
Что могло стать причиной недовольства Друри? Например, безумное количество потерь Артемия. По этому показателю он стал худшим в плей-офф. Сайт Evolving Hockey посчитал, что за 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза. Второе место по потерям разделили одноклубники Панарина Эндрю Копп и Джейкоб Труба (29). Отсутствие стабильности в плей-офф — другая возможная причина неудовлетворения игрой Панарина. Форвард, как и всегда, действовал активно, разгонял атаки и создавал моменты для партнеров, но голевой отдачи от самого Артемия оказалось меньше, чем ожидалось.
Обмен Панарина практически невозможен
Североамериканские коллеги рассматривают обмен Артемия из клуба как продолжение конфликта с Друри. Подобные предположения напоминают неуместно рассказанный за столом анекдот и лишены здравого смысла. Никому доподлинно не известно, что произошло между функционером и хоккеистом и на чем основаны претензии к россиянину, чтобы говорить о расставании с самым высокооплачиваемым игроком. Недовольство менеджера — обычное дело для всех команд.
Обмен Панарина из «Рейнджерс» — трудноосуществимая сделка. Контракт Артемия, рассчитанный до 2026 года, обременен пунктом NMC. Это значит, что обменять форварда невозможно без его согласия. Хоккеиста с запретом на перемещение нельзя выставить на драфт отказов и отправить в фарм-клуб. Вероятно, Панарин даст добро на переход только в команду с созревшими чемпионскими амбициями и укомплектованную для борьбы за высокие места. Артемию нет смысла пикировать в бедовую «Аризону», подбирающую дорогие контракты ненужных конкурентам игроков.
Многие клубы мечтали бы видеть Панарина в составе, но не каждый потянет солидный контракт форварда с кэпхитом 11,6 млн. Ради одного игрока команда пожертвует 14 процентами от максимального потолка зарплат. Сомневаюсь, что недовольный нападающим Друри подыщет оптимального партнера для сделки. Нельзя исключать, что появившаяся новость о конфликте — намеренный шаг генменеджера, чтобы оказать давление на лидера. Основания для претензий были, и Друри действительно мог раскритиковать Панарина. Никто бы и не узнал об инциденте, если бы он не вышел за рамки клуба и не был раскручен журналистами.
Панарин — заложник собственного гигантского контракта. Но форвард не виноват, что «Рейнджерс» предложили заоблачные деньги. Вспомните, как год назад потешались над гениальным Макдэвидом, который отключил режим бога в плей-офф после подвигов в регулярке. Голы и передачи на первом этапе сезона не спасали от критики. Возможно, Артемий провел плей-офф ниже предельного уровня, но не забывайте, что в регулярке он побил личный рекорд по передачам и набранным очкам. 74 ассиста — это лучший результат «Рейнджерс» и четвертый в НХЛ. После Юбердо, Макдэвида и Годро.
Найти оптимального центра для Панарина — приоритетная задача для «Рейнджерс» в межсезонье. Часто казалось, что партнеры банально не успевают за резвым Артемием. Не только по скорости решений, но и по мысли. Крису Друри вместо критики и провокаций логичнее сосредоточиться на поиске партнера, рядом с которым Артемий раскроется и поведет ньюйоркцев к Кубку Стэнли через год. Один средний плей-офф не повод для обмена и сжигания мостов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72