В «Рейнджерс» недовольны Панариным. Это провокация или сигнал об обмене российской звезды?

От Артемия ждали большего в плей-офф.

Недовольство «Рейнджерс»

Выход «Рейнджерс» в финал конференции воспринимался как событие, опередившее время. До плей-офф казалось, что ньюйоркцы не созрели для больших дел в Кубке Стэнли. Пройденный путь развеял скепсис и заставил переосмыслить собранную Жераром Галланом конструкцию. Команда прыгнула выше головы. В плей-офф магия выигравшего «Везину» Игоря Шестеркина сошлась со стараниями партнеров и помогла «бродвейцам» впервые с 2015 года запрыгнуть в топ-4 лиги.

Все поняли, что атака «Рейнджерс» сильна без феерии Артемия Панарина — фронтмена и самого высокооплачиваемого хоккеиста клуба с Манхэттена. Для форварда, чей кэпхит 11,6 миллиона долларов (второй в лиге после Коннора Макдэвида), шесть голов и десять передач за 20 матчей — не провальные цифры, но и не будоражащая воображение статистика. От хоккеиста с огромным контрактом оправданно ждали большего, особенно в ответственные моменты. Сколько вы вспомните игр, когда коркинский талант вытаскивал команду за волосы? На ум приходит разве что решающий гол в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом».

Выход в топ-4 лиги не спас команду от внутренних конфликтов. Заокеанские коллеги узнали о разногласиях между генменеджером ньюйоркцев Крисом Друри и Панариным. Отмечалось, что функционер в устной форме недоволен игрой россиянина в плей-офф. Это подтвердили два источника журналиста издания The Athletic Артура Стейпла. За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Поверхностный вывод из наезда следующий: менеджер ньюйоркцев ждал от самого дорогого игрока большего в плей-офф.

Что могло стать причиной недовольства Друри? Например, безумное количество потерь Артемия. По этому показателю он стал худшим в плей-офф. Сайт Evolving Hockey посчитал, что за 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза. Второе место по потерям разделили одноклубники Панарина Эндрю Копп и Джейкоб Труба (29). Отсутствие стабильности в плей-офф — другая возможная причина неудовлетворения игрой Панарина. Форвард, как и всегда, действовал активно, разгонял атаки и создавал моменты для партнеров, но голевой отдачи от самого Артемия оказалось меньше, чем ожидалось.

Артемий Панарин (слева). Фото USA Today Sports

Обмен Панарина практически невозможен

Североамериканские коллеги рассматривают обмен Артемия из клуба как продолжение конфликта с Друри. Подобные предположения напоминают неуместно рассказанный за столом анекдот и лишены здравого смысла. Никому доподлинно не известно, что произошло между функционером и хоккеистом и на чем основаны претензии к россиянину, чтобы говорить о расставании с самым высокооплачиваемым игроком. Недовольство менеджера — обычное дело для всех команд.

Обмен Панарина из «Рейнджерс» — трудноосуществимая сделка. Контракт Артемия, рассчитанный до 2026 года, обременен пунктом NMC. Это значит, что обменять форварда невозможно без его согласия. Хоккеиста с запретом на перемещение нельзя выставить на драфт отказов и отправить в фарм-клуб. Вероятно, Панарин даст добро на переход только в команду с созревшими чемпионскими амбициями и укомплектованную для борьбы за высокие места. Артемию нет смысла пикировать в бедовую «Аризону», подбирающую дорогие контракты ненужных конкурентам игроков.

Многие клубы мечтали бы видеть Панарина в составе, но не каждый потянет солидный контракт форварда с кэпхитом 11,6 млн. Ради одного игрока команда пожертвует 14 процентами от максимального потолка зарплат. Сомневаюсь, что недовольный нападающим Друри подыщет оптимального партнера для сделки. Нельзя исключать, что появившаяся новость о конфликте — намеренный шаг генменеджера, чтобы оказать давление на лидера. Основания для претензий были, и Друри действительно мог раскритиковать Панарина. Никто бы и не узнал об инциденте, если бы он не вышел за рамки клуба и не был раскручен журналистами.

Панарин — заложник собственного гигантского контракта. Но форвард не виноват, что «Рейнджерс» предложили заоблачные деньги. Вспомните, как год назад потешались над гениальным Макдэвидом, который отключил режим бога в плей-офф после подвигов в регулярке. Голы и передачи на первом этапе сезона не спасали от критики. Возможно, Артемий провел плей-офф ниже предельного уровня, но не забывайте, что в регулярке он побил личный рекорд по передачам и набранным очкам. 74 ассиста — это лучший результат «Рейнджерс» и четвертый в НХЛ. После Юбердо, Макдэвида и Годро.

Найти оптимального центра для Панарина — приоритетная задача для «Рейнджерс» в межсезонье. Часто казалось, что партнеры банально не успевают за резвым Артемием. Не только по скорости решений, но и по мысли. Крису Друри вместо критики и провокаций логичнее сосредоточиться на поиске партнера, рядом с которым Артемий раскроется и поведет ньюйоркцев к Кубку Стэнли через год. Один средний плей-офф не повод для обмена и сжигания мостов.