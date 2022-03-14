Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Перрон — 17 (бол., Тарасенко, Крюг), 16:48 — 1:0. Элерс — 15 (Дюбуа, Коннор), 30:51 — 1:1. Тарасенко — 20 (Шенн), 39:33 — 2:1. Шайфли — 22 (Уилер, Стэнли), 46:30 — 2:2. Коннор — 37 (Пионк), 47:33 — 2:3. Шенн — 17 (Кайру, Тарасенко), 57:49 — 3:3. Дюбуа — 24 (Элерс, Коннор), 62:25 — 3:4.
Вратари: Биннингтон (57:40 — 57:49) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 31 (9+13+8+1) — 37 (9+12+13+3).
Наши: Барбашев (12.44/0/-2), Тарасенко (19.19/1/+2), Торопченко (9.40/1/0) — Свечников
(9.12/2/0).
14 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Несмотря на звездный статус, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ни разу за карьеру не достиг в регулярном чемпионате показателя «очко за матч». И в этом сезоне у него есть отличная возможность: в 30 лет, после двух серьезных травм, Тарасенко выдает лучший сезон в карьере! Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом», и теперь на его счету 54 (20+34) очка в 54 матчах.
Хозяева открыли счет в конце первого периода. Тарасенко — ключевой игрок «Блюз» в большинстве, и именно с его передачи Перрон отправил шайбу в сетку хлестким броском.
Уже в концовке второго периода Владимир отличился сам: после перехвата Брэйдена Шенна Тарасенко броском с кистей пробил одного из лучших вратарей НХЛ Хеллибака.
Сравнял счет «Сент-Луис», уже когда вратаря заменил шестой полевой игрок. Тарасенко отпасовал на Кайру, который нашел под воротами Шенна.
«Виннипег» отчаянно борется за попадание в восьмерку, а «Сент-Луис» уверенно обосновался в топ-3 Западной конференции. Поэтому неудивительно, что «Джетс» были более заряженными в овертайме и в итоге забрали два очка. Тарасенко же выдал лучший матч за месяц: последний раз он набирал три очка за игру 15 февраля.
Капризов
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
Голы: Форсберг — 30 (Фаббро, Дюшен), 8:24 — 0:1. Болди — 12 (Годро, Фиала), 13:03 — 1:1. Йоси — 16 (Томасино, Казинс), 28:44 — 1:2. Гринуэй — 5 (Фолиньо), 31:10 — 2:2. Томасино — 9 (Казинс, Маккэррон), 32:00 — 2:3. Йоси — 17 (бол., Гранлунд, Форсберг), 41:05 — 2:4. Форсберг — 31 (п.в., Дюшен, Йоси), 57:42 — 2:5. Казинс — 7 (п.в., Маккэррон, Йоси), 59:31 — 2:6.
Вратари: Кяхкенен (56:45 — 57:42, 58:28 — 59:31) — Риттих.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 28 (9+11+8) — 25 (5+13+7).
Наши: Капризов (16.20/3/-4), Куликов (17.54/2/-2) — Тренин (17.01/1/0).
14 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19009 зрителей.
«Миннесота» и «Нэшвилл» — соседи по турнирной таблице. Возможно, поэтому начали матч команды с драки — Маркус Фолиньо и Люк Канин достаточно быстро определили победителя. Последний не успел нанести ни одного удара: настолько умело форвард «Миннесоты» переиграл его в схватке.
Вскоре после этого Кирилл Капризов выводил на бросок Зуккарелло, но норвежца остановил вратарь «Нэшвилла» Риттих. А вот Форсберга остановить никто не смог.
Главным героем матча же стал швейцарский защитник «Нэшвилла» Йоси — он же лучший бомбардир своей команды. Роман набрал четыре очка, забросив при этом две важнейших шайбы.
Капризов завершил игру с показателем полезности «-4», их тройка с Хартманом и Зуккарелло вчистую уступила Дюшену, Форсбергу и Джохансену. Игра в обороне никогда не была сильной стороной Кирилла, и сегодня он был статистом при голах соперника. Теперь у Капризова и «Миннесоты» есть три дня на восстановление — в четверг команду ждет продолжение домашней серии с «Бостоном».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|14.03
|02:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 4
|14.03
|02:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 6
|14.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.03
|03:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 0
|14.03
|05:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|1 : 2
|14.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Флорида
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07