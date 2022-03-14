Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц

Владимир Тарасенко набрал три очка в матче против «Виннипега» в чемпионате НХЛ

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Перрон — 17 (бол., Тарасенко, Крюг), 16:48 — 1:0. Элерс — 15 (Дюбуа, Коннор), 30:51 — 1:1. Тарасенко — 20 (Шенн), 39:33 — 2:1. Шайфли — 22 (Уилер, Стэнли), 46:30 — 2:2. Коннор — 37 (Пионк), 47:33 — 2:3. Шенн — 17 (Кайру, Тарасенко), 57:49 — 3:3. Дюбуа — 24 (Элерс, Коннор), 62:25 — 3:4.

Вратари: Биннингтон (57:40 — 57:49) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 31 (9+13+8+1) — 37 (9+12+13+3).

Наши: Барбашев (12.44/0/-2), Тарасенко (19.19/1/+2), Торопченко (9.40/1/0) — Свечников

(9.12/2/0).

14 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Несмотря на звездный статус, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ни разу за карьеру не достиг в регулярном чемпионате показателя «очко за матч». И в этом сезоне у него есть отличная возможность: в 30 лет, после двух серьезных травм, Тарасенко выдает лучший сезон в карьере! Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом», и теперь на его счету 54 (20+34) очка в 54 матчах.

Хозяева открыли счет в конце первого периода. Тарасенко — ключевой игрок «Блюз» в большинстве, и именно с его передачи Перрон отправил шайбу в сетку хлестким броском.

Уже в концовке второго периода Владимир отличился сам: после перехвата Брэйдена Шенна Тарасенко броском с кистей пробил одного из лучших вратарей НХЛ Хеллибака.

Сравнял счет «Сент-Луис», уже когда вратаря заменил шестой полевой игрок. Тарасенко отпасовал на Кайру, который нашел под воротами Шенна.

«Виннипег» отчаянно борется за попадание в восьмерку, а «Сент-Луис» уверенно обосновался в топ-3 Западной конференции. Поэтому неудивительно, что «Джетс» были более заряженными в овертайме и в итоге забрали два очка. Тарасенко же выдал лучший матч за месяц: последний раз он набирал три очка за игру 15 февраля.

Капризов

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Голы: Форсберг — 30 (Фаббро, Дюшен), 8:24 — 0:1. Болди — 12 (Годро, Фиала), 13:03 — 1:1. Йоси — 16 (Томасино, Казинс), 28:44 — 1:2. Гринуэй — 5 (Фолиньо), 31:10 — 2:2. Томасино — 9 (Казинс, Маккэррон), 32:00 — 2:3. Йоси — 17 (бол., Гранлунд, Форсберг), 41:05 — 2:4. Форсберг — 31 (п.в., Дюшен, Йоси), 57:42 — 2:5. Казинс — 7 (п.в., Маккэррон, Йоси), 59:31 — 2:6.

Вратари: Кяхкенен (56:45 — 57:42, 58:28 — 59:31) — Риттих.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (9+11+8) — 25 (5+13+7).

Наши: Капризов (16.20/3/-4), Куликов (17.54/2/-2) — Тренин (17.01/1/0).

14 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19009 зрителей.

«Миннесота» и «Нэшвилл» — соседи по турнирной таблице. Возможно, поэтому начали матч команды с драки — Маркус Фолиньо и Люк Канин достаточно быстро определили победителя. Последний не успел нанести ни одного удара: настолько умело форвард «Миннесоты» переиграл его в схватке.

Вскоре после этого Кирилл Капризов выводил на бросок Зуккарелло, но норвежца остановил вратарь «Нэшвилла» Риттих. А вот Форсберга остановить никто не смог.

Главным героем матча же стал швейцарский защитник «Нэшвилла» Йоси — он же лучший бомбардир своей команды. Роман набрал четыре очка, забросив при этом две важнейших шайбы.

Капризов завершил игру с показателем полезности «-4», их тройка с Хартманом и Зуккарелло вчистую уступила Дюшену, Форсбергу и Джохансену. Игра в обороне никогда не была сильной стороной Кирилла, и сегодня он был статистом при голах соперника. Теперь у Капризова и «Миннесоты» есть три дня на восстановление — в четверг команду ждет продолжение домашней серии с «Бостоном».