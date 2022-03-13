Суперматч Панарина: он повторил личный рекорд по очкам за матч!

Пять очков в игре с «Далласом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)

Голы: Линделл — 4 (Хенли), 0:49 — 1:0. Сегин — 18 (Кивиранта, Линделл), 4:53 — 2:0. Маккэг — 2 (Миллер, Готье), 9:45 — 2:1. Зибанежад — 24 (бол., Строум, Панарин), 12:59 — 2:2. Фокс — 8 (Труба, Панарин), 14:14 — 2:3. Панарин — 16 (Миллер, Хант), 14:50 — 2:4. Робертсон — 30 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:10 — 3:4. Немет — 2 (Панарин, Хант), 38:20 — 3:5. Павелски — 23 (Хинтц, Клингберг), 48:09 — 4:5. Гудроу — 13 (Хытил), 54:07 — 4:6. Строум — 14 (п.в., Хант, Панарин), 58:23 — 4:7.

Вратари: Эттингер (56:35 — 58:23) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (11+13+9) — 29 (14+8+7).

Наши: Гурьянов (15.08/0/0), Радулов (13.29/1/-1) — Панарин (20.18/2/+2).

13 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

В последнее время форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набирает очки почти в каждом матче: из семи последних игр он делал это в шести. Но сегодня российский нападающий провел по-настоящему уникальный для себя матч. В игре с «Далласом» (7:4) Панарин набрал 5 (1+4) очков, повторив личный рекорд по очкам за матч в НХЛ.

«Даллас» стартовал с двух заброшенных шайб в первые минуты игры, но радоваться хозяевам довелось недолго. За пять минут «Рейнджерс» перевернули игру, отличившись четырежды. Артемий Панарин поучаствовал в трех результативных атаках менее чем за 2 минуты. Сначала он не дал шайбе выйти из зоны, отдал пас на Строума, тот переадресовал на Зибанежада, который точно бросил в касание.

Вскоре Панарин оказался уже на левом борту, подвигал защитника и отпасовал на Фокса. Бросок одного из лучших защитников сезона в НХЛ был точен.

В этой же смене настал черед Панарина отличиться самому. Вся пятерка «Рейнджерс» отлично двигалась в чужой зоне, шайбу подхватил Артемий. Он качнул соперника и с кистей бросил в дальний.

А во втором периоде российский нападающий «Рейнджерс» добавил очко в копилку, практически ничего для этого не сделав. Шведский защитник Немет получил шайбу, поехал за ворота и начал заталкивать шайбу в сетку. Никто не понял, что она оказалась за линией, но после повтора арбитры засчитали гол.

Если у Панарина все идет по нарастающей, то Игорь Шестеркин наверняка захочет забыть последние матчи. В игре с «Сент-Луисом» российского вратаря заменили после четырех пропущенных шайб, а сегодня он пропустил столько же за 60 минут игры. Это при том, что он претендует на вечный рекорд НХЛ по проценту отраженных бросков за сезон.