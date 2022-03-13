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Сегодня, 07:20

Суперматч Панарина: он повторил личный рекорд по очкам за матч!

Артемий Панарин набрал пять очков в матче НХЛ «Даллас» — «Рейнджерс»
Отдел хоккея «СЭ»
Райан Строум и Артемий Панарин празднуют заброшенную шайбу.
Артемий Панарин.
Фото nhl.com
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Пять очков в игре с «Далласом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)
Голы: Линделл — 4 (Хенли), 0:49 — 1:0. Сегин — 18 (Кивиранта, Линделл), 4:53 — 2:0. Маккэг — 2 (Миллер, Готье), 9:45 — 2:1. Зибанежад — 24 (бол., Строум, Панарин), 12:59 — 2:2. Фокс — 8 (Труба, Панарин), 14:14 — 2:3. Панарин — 16 (Миллер, Хант), 14:50 — 2:4. Робертсон — 30 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:10 — 3:4. Немет — 2 (Панарин, Хант), 38:20 — 3:5. Павелски — 23 (Хинтц, Клингберг), 48:09 — 4:5. Гудроу — 13 (Хытил), 54:07 — 4:6. Строум — 14 (п.в., Хант, Панарин), 58:23 — 4:7.
Вратари: Эттингер (56:35 — 58:23) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (11+13+9) — 29 (14+8+7).
Наши: Гурьянов (15.08/0/0), Радулов (13.29/1/-1) — Панарин (20.18/2/+2).
13 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

В последнее время форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набирает очки почти в каждом матче: из семи последних игр он делал это в шести. Но сегодня российский нападающий провел по-настоящему уникальный для себя матч. В игре с «Далласом» (7:4) Панарин набрал 5 (1+4) очков, повторив личный рекорд по очкам за матч в НХЛ.

«Даллас» стартовал с двух заброшенных шайб в первые минуты игры, но радоваться хозяевам довелось недолго. За пять минут «Рейнджерс» перевернули игру, отличившись четырежды. Артемий Панарин поучаствовал в трех результативных атаках менее чем за 2 минуты. Сначала он не дал шайбе выйти из зоны, отдал пас на Строума, тот переадресовал на Зибанежада, который точно бросил в касание.

Вскоре Панарин оказался уже на левом борту, подвигал защитника и отпасовал на Фокса. Бросок одного из лучших защитников сезона в НХЛ был точен.

В этой же смене настал черед Панарина отличиться самому. Вся пятерка «Рейнджерс» отлично двигалась в чужой зоне, шайбу подхватил Артемий. Он качнул соперника и с кистей бросил в дальний.

А во втором периоде российский нападающий «Рейнджерс» добавил очко в копилку, практически ничего для этого не сделав. Шведский защитник Немет получил шайбу, поехал за ворота и начал заталкивать шайбу в сетку. Никто не понял, что она оказалась за линией, но после повтора арбитры засчитали гол.

Если у Панарина все идет по нарастающей, то Игорь Шестеркин наверняка захочет забыть последние матчи. В игре с «Сент-Луисом» российского вратаря заменили после четырех пропущенных шайб, а сегодня он пропустил столько же за 60 минут игры. Это при том, что он претендует на вечный рекорд НХЛ по проценту отраженных бросков за сезон.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Оттава 58 21 37 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 59 29 30 65
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7 Сан-Хосе 58 26 32 59
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 5 : 0
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