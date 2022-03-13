Суперматч Панарина: он повторил личный рекорд по очкам за матч!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)
Голы: Линделл — 4 (Хенли), 0:49 — 1:0. Сегин — 18 (Кивиранта, Линделл), 4:53 — 2:0. Маккэг — 2 (Миллер, Готье), 9:45 — 2:1. Зибанежад — 24 (бол., Строум, Панарин), 12:59 — 2:2. Фокс — 8 (Труба, Панарин), 14:14 — 2:3. Панарин — 16 (Миллер, Хант), 14:50 — 2:4. Робертсон — 30 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:10 — 3:4. Немет — 2 (Панарин, Хант), 38:20 — 3:5. Павелски — 23 (Хинтц, Клингберг), 48:09 — 4:5. Гудроу — 13 (Хытил), 54:07 — 4:6. Строум — 14 (п.в., Хант, Панарин), 58:23 — 4:7.
Вратари: Эттингер (56:35 — 58:23) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (11+13+9) — 29 (14+8+7).
Наши: Гурьянов (15.08/0/0), Радулов (13.29/1/-1) — Панарин (20.18/2/+2).
13 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
В последнее время форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набирает очки почти в каждом матче: из семи последних игр он делал это в шести. Но сегодня российский нападающий провел по-настоящему уникальный для себя матч. В игре с «Далласом» (7:4) Панарин набрал 5 (1+4) очков, повторив личный рекорд по очкам за матч в НХЛ.
«Даллас» стартовал с двух заброшенных шайб в первые минуты игры, но радоваться хозяевам довелось недолго. За пять минут «Рейнджерс» перевернули игру, отличившись четырежды. Артемий Панарин поучаствовал в трех результативных атаках менее чем за 2 минуты. Сначала он не дал шайбе выйти из зоны, отдал пас на Строума, тот переадресовал на Зибанежада, который точно бросил в касание.
Вскоре Панарин оказался уже на левом борту, подвигал защитника и отпасовал на Фокса. Бросок одного из лучших защитников сезона в НХЛ был точен.
В этой же смене настал черед Панарина отличиться самому. Вся пятерка «Рейнджерс» отлично двигалась в чужой зоне, шайбу подхватил Артемий. Он качнул соперника и с кистей бросил в дальний.
А во втором периоде российский нападающий «Рейнджерс» добавил очко в копилку, практически ничего для этого не сделав. Шведский защитник Немет получил шайбу, поехал за ворота и начал заталкивать шайбу в сетку. Никто не понял, что она оказалась за линией, но после повтора арбитры засчитали гол.
Если у Панарина все идет по нарастающей, то Игорь Шестеркин наверняка захочет забыть последние матчи. В игре с «Сент-Луисом» российского вратаря заменили после четырех пропущенных шайб, а сегодня он пропустил столько же за 60 минут игры. Это при том, что он претендует на вечный рекорд НХЛ по проценту отраженных бросков за сезон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|41
|17
|87
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|58
|18
|40
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|58
|15
|43
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|58
|34
|24
|75
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|58
|33
|25
|70
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|58
|36
|22
|79
|2
|Лос-Анджелес
|60
|32
|28
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|61
|27
|34
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|13.03
|03:00
|
Бостон – Аризона
|3 : 2
|13.03
|03:00
|
Калгари – Детройт
|3 : 0
|13.03
|03:00
|
Монреаль – Сиэтл
|3 : 4 Б
|13.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|2 : 1 Б
|13.03
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|3 : 6
|13.03
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|4 : 7
|13.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 0
|13.03
|06:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 1
|13.03
|23:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07