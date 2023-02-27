Капризов показал, кто тут реальная звезда. Вытащил матч с 0:2 и забил победный в овертайме
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Оливье — 5 (Робинсон), 16:20 — 0:1. Фоуди — 2 (Гудбрэнсон, Бемстрем), 23:04 — 0:2. Капризов — 35 (Сперджен, Хартман), 41:15 — 1:2. Капризов — 36 (бол., Болди), 46:00 — 2:2. Капризов — 37 (Эддисон, Зуккарелло), 64:40 — 3:2.
Вратари: Флери — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 44 (13+13+17+1) — 24 (7+12+4+1).
Наши: Капризов (25.36/8/+2) — Марченко (18.56/2/-1).
26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
В ходе первой половины матча ничего не предвещало бенефиса российского лидера «Миннесоты». Методичные и довольно опасные атаки «Дикарей» разбивались либо на подступах к воротам, либо о стену голкипера Элвинса Мерзликинса. Ошибка при выходе из зоны Мэтью Оливера, отдавшего неточную передачу, стоила первой пропущенной шайбы. А в начале второго периода счет после гола Фоуди стал 0:2.
Сам Капризов весь февраль довольно стабильно набирал очки. Лишь в трех играх из 12 он уходил со льда без набранных баллов. В то же время феерией его игру назвать было нельзя. В каждой из встреч Кирилл подолгу находился в тени, но с упорством и старанием тихой сапой забирал свое.
Вот и на этот раз все началось с неказистой шайбы, забитой после подправления наброса защитника Спержена. Только на повторе видно, что этот гол — не стечение обстоятельств, а мастерство российского снайпера в чистом виде. В толчее у ворот, в борьбе с защитником, теряя баланс, он умудрился за доли секунды разглядеть шайбу и черенком клюшки переправить ее в сетку.
Дальше последовал розыгрыш «5 на 3», немногочисленные игроки «Коламбуса» сгрудились на точке вбрасывания, а оставленный в одиночестве Капризов имел целых две секунды, чтобы принять шайбу, оценить обстановку, прицелиться и бросить точно между щитков вратаря. Для такого мастера две секунды — целая вечность.
Игра перетекла в овертайм, где все должно было закончиться серией послематчевых бросков, но в одной из контратак Кирилл забил победную. Хладнокровно сыграли его партнеры, подключившийся к атаке защитник Эддисон подождал россиянина на дальней штанге — и есть хет-трик за 20 секунд до сирены! В считаные мгновения лед завалили кепками.
Гол стал для россиянина 37-м в сезоне, после хет-трика он моментально ворвался в пятерку лучших снайперов лиги, обойдя Леона Драйзайтля.
Кирилл Марченко был активен, провел на площадке царские 18 минут и нанес два броска в створ, но остался без набранных баллов.
Защитник «Джекетс» Гавриков не был заявлен на игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|28.02
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 2
|28.02
|04:30
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|28.02
|04:30
|
Эдмонтон – Бостон
|2 : 3
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|28.02
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27