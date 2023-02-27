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27 февраля, 02:10

Капризов показал, кто тут реальная звезда. Вытащил матч с 0:2 и забил победный в овертайме

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Отдел хоккея «СЭ»
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Невероятный матч Кирилла против «Коламбуса».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Оливье — 5 (Робинсон), 16:20 — 0:1. Фоуди — 2 (Гудбрэнсон, Бемстрем), 23:04 — 0:2. Капризов — 35 (Сперджен, Хартман), 41:15 — 1:2. Капризов — 36 (бол., Болди), 46:00 — 2:2. Капризов — 37 (Эддисон, Зуккарелло), 64:40 — 3:2.
Вратари: Флери — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 44 (13+13+17+1) — 24 (7+12+4+1).
Наши: Капризов (25.36/8/+2) — Марченко (18.56/2/-1).
26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

В ходе первой половины матча ничего не предвещало бенефиса российского лидера «Миннесоты». Методичные и довольно опасные атаки «Дикарей» разбивались либо на подступах к воротам, либо о стену голкипера Элвинса Мерзликинса. Ошибка при выходе из зоны Мэтью Оливера, отдавшего неточную передачу, стоила первой пропущенной шайбы. А в начале второго периода счет после гола Фоуди стал 0:2.

Сам Капризов весь февраль довольно стабильно набирал очки. Лишь в трех играх из 12 он уходил со льда без набранных баллов. В то же время феерией его игру назвать было нельзя. В каждой из встреч Кирилл подолгу находился в тени, но с упорством и старанием тихой сапой забирал свое.

Вот и на этот раз все началось с неказистой шайбы, забитой после подправления наброса защитника Спержена. Только на повторе видно, что этот гол — не стечение обстоятельств, а мастерство российского снайпера в чистом виде. В толчее у ворот, в борьбе с защитником, теряя баланс, он умудрился за доли секунды разглядеть шайбу и черенком клюшки переправить ее в сетку.

26&nbsp;февраля. &laquo;Баффало&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (7:4). Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос

Дальше последовал розыгрыш «5 на 3», немногочисленные игроки «Коламбуса» сгрудились на точке вбрасывания, а оставленный в одиночестве Капризов имел целых две секунды, чтобы принять шайбу, оценить обстановку, прицелиться и бросить точно между щитков вратаря. Для такого мастера две секунды — целая вечность.

Игра перетекла в овертайм, где все должно было закончиться серией послематчевых бросков, но в одной из контратак Кирилл забил победную. Хладнокровно сыграли его партнеры, подключившийся к атаке защитник Эддисон подождал россиянина на дальней штанге — и есть хет-трик за 20 секунд до сирены! В считаные мгновения лед завалили кепками.

Гол стал для россиянина 37-м в сезоне, после хет-трика он моментально ворвался в пятерку лучших снайперов лиги, обойдя Леона Драйзайтля.

Кирилл Марченко был активен, провел на площадке царские 18 минут и нанес два броска в створ, но остался без набранных баллов.

Защитник «Джекетс» Гавриков не был заявлен на игру.

Кирилл Капризов
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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
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7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
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5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 61 32 29 72
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Оттава – Детройт
 6 : 2
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Даллас – Ванкувер
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