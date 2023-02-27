Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 февраля, 01:50

Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
26 февраля. «Баффало» — «Вашингтон» (7:4).
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» проиграли «Баффало» — 4:7.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Голы: Козенс — 21 (Миттельштадт, Любушкин), 10:40 — 1:0. Строум — 13 (Дженсен, Оши), 14:45 — 1:1. Томпсон — 40, 16:35 — 2:1. Оши — 15 (Строум, Дженсен), 16:50 — 2:2. Скиннер — 25 (Самуэльссон, Куинн), 25:49 — 3:2. Гиргенсонс — 8 (Окпосо, Джост), 28:36 — 4:2. Хиностроза — 1 (Пауэр, Козенс), 30:07 — 5:2. Козенс — 22 (Куинн), 32:49 — 6:2. Овечкин — 33 (Густафссон, Кузнецов), 35:49 — 6:3. Милано — 10 (бол.), 38:40 — 6:4. Козенс — 23 (Хиностроза, Миттельштадт), 51:52 — 7:4.
Вратари: Луукконен — Кемпер (Линдгрен, 30:07).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 38 (10+17+11) — 30 (11+8+11).
Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Кузнецов (15.31/2/-2), Овечкин (15.29/7/-2).
26 февраля. Баффало. KeyBank Center.

Из клубов НХЛ, которые не потеряли шансы на плей-офф, но и не могут быть уверенными в том, что туда попадут, «Вашингтон» и «Баффало» — максимально далекие противоположности. Ветеранские «Кэпиталз», у которых все меньше перспектив с этим составом — а с другой стороны, чуть ли не самая зрелищная команда всей лиги.

Вчера «Вашингтон» после шести поражений подряд классно разобрался с «Рейнджерс» (6:3). Однако в бэк-ту-бэке против молодой банды «Сэйбрз» сценарий повторился, но не в пользу «Кэпс» — теперь много шайб в свои ворота получили они сами.

Единственный позитивный момент в разносе от «Баффало» — первая с 26 января шайба Александра Овечкина, который то не мог забить (шесть матчей), то сам «Вашингтон» не играл из-за паузы в календаре, то россиянин улетал на родину из-за болезни и похорон отца. Это 33-й гол нападающего в сезоне: из-за всех обстоятельств маловероятно, что в этот раз он доберется до топовой отметки в 50 шайб. Всего же у Овечкина стало 813 голов — до Гретцки остается 81.

После чуть ли не лучшей игры в чемпионате (2+2 против «Рейнджерс») не очень выразительно смотрелся Евгений Кузнецов: ассист в уже ничего не решавшей шайбе Овечкина он заработал, но больше запомнился кошмарным обрезом в своей зоне, которым воспользовался лидер «Баффало» Тэйдж Томпсон. У американца уже 40 голов — он третий снайпер сезона после Коннора Макдэвида и Давида Пастрняка.

Без травмированного Джона Карлсона и обменянного в «Бостон» Дмитрия Орлова оборона «Кэпс» смотрелась безобразно: третья пара Макилрат Ирвин устроилась на «минус три», сыграв меньше 15 минут. Разозленный Дарси Кемпер после пятой пропущенной шайбы не выдержал и в ярости ударил клюшкой по воротам.

Нельзя не отметить победителей: Томпсон сегодня был не так результативен, зато хет-триком отметился молодой канадец Дилан Козенс. «Баффало» забивал голы на любой вкус.

«Сэйбрз» поднялся в зону плей-офф на «Востоке» — они обходят «Вашингтон» (а между ними еще три команды) на два очка при четырех матчах в запасе. С учетом очевидных проблем «Кэпс» в гонке за место в восьмерке они выглядят совсем не фаворитами.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
20
41
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин провел худший месяц в карьере в НХЛ — в феврале он забил одну шайбу
«Баффало» — девятая команда, которой Овечкин забросил 40 шайб
Овечкин прервал 6-матчевую безголевую серию
The Athletic: Овечкин был недоволен обменом Орлова в «Бостон»
Овечкин прервал ужасную серию без очков. Но его затмил невероятный Кузнецов!
«Вашингтон» обменял друга Овечкина и хочет перестройки. Что будет дальше с командой?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде

Капризов показал, кто тут реальная звезда. Вытащил матч с 0:2 и забил победный в овертайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 59 28 31 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 61 32 29 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
28.02 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 2
28.02 04:30
Даллас – Ванкувер
 4 : 5 ОТ
28.02 04:30
Эдмонтон – Бостон
 2 : 3
28.02 05:00
Колорадо – Вегас
 3 : 0
28.02 06:00
Анахайм – Чикаго
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 59 42
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
Новости
RSS RSS
Все новости