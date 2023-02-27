Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Голы: Козенс — 21 (Миттельштадт, Любушкин), 10:40 — 1:0. Строум — 13 (Дженсен, Оши), 14:45 — 1:1. Томпсон — 40, 16:35 — 2:1. Оши — 15 (Строум, Дженсен), 16:50 — 2:2. Скиннер — 25 (Самуэльссон, Куинн), 25:49 — 3:2. Гиргенсонс — 8 (Окпосо, Джост), 28:36 — 4:2. Хиностроза — 1 (Пауэр, Козенс), 30:07 — 5:2. Козенс — 22 (Куинн), 32:49 — 6:2. Овечкин — 33 (Густафссон, Кузнецов), 35:49 — 6:3. Милано — 10 (бол.), 38:40 — 6:4. Козенс — 23 (Хиностроза, Миттельштадт), 51:52 — 7:4.
Вратари: Луукконен — Кемпер (Линдгрен, 30:07).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 38 (10+17+11) — 30 (11+8+11).
Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Кузнецов (15.31/2/-2), Овечкин (15.29/7/-2).
26 февраля. Баффало. KeyBank Center.
Из клубов НХЛ, которые не потеряли шансы на плей-офф, но и не могут быть уверенными в том, что туда попадут, «Вашингтон» и «Баффало» — максимально далекие противоположности. Ветеранские «Кэпиталз», у которых все меньше перспектив с этим составом — а с другой стороны, чуть ли не самая зрелищная команда всей лиги.
Вчера «Вашингтон» после шести поражений подряд классно разобрался с «Рейнджерс» (6:3). Однако в бэк-ту-бэке против молодой банды «Сэйбрз» сценарий повторился, но не в пользу «Кэпс» — теперь много шайб в свои ворота получили они сами.
Единственный позитивный момент в разносе от «Баффало» — первая с 26 января шайба Александра Овечкина, который то не мог забить (шесть матчей), то сам «Вашингтон» не играл из-за паузы в календаре, то россиянин улетал на родину из-за болезни и похорон отца. Это 33-й гол нападающего в сезоне: из-за всех обстоятельств маловероятно, что в этот раз он доберется до топовой отметки в 50 шайб. Всего же у Овечкина стало 813 голов — до Гретцки остается 81.
После чуть ли не лучшей игры в чемпионате (2+2 против «Рейнджерс») не очень выразительно смотрелся Евгений Кузнецов: ассист в уже ничего не решавшей шайбе Овечкина он заработал, но больше запомнился кошмарным обрезом в своей зоне, которым воспользовался лидер «Баффало» Тэйдж Томпсон. У американца уже 40 голов — он третий снайпер сезона после Коннора Макдэвида и Давида Пастрняка.
Без травмированного Джона Карлсона и обменянного в «Бостон» Дмитрия Орлова оборона «Кэпс» смотрелась безобразно: третья пара Макилрат — Ирвин устроилась на «минус три», сыграв меньше 15 минут. Разозленный Дарси Кемпер после пятой пропущенной шайбы не выдержал и в ярости ударил клюшкой по воротам.
Нельзя не отметить победителей: Томпсон сегодня был не так результативен, зато хет-триком отметился молодой канадец Дилан Козенс. «Баффало» забивал голы на любой вкус.
«Сэйбрз» поднялся в зону плей-офф на «Востоке» — они обходят «Вашингтон» (а между ними еще три команды) на два очка при четырех матчах в запасе. С учетом очевидных проблем «Кэпс» в гонке за место в восьмерке они выглядят совсем не фаворитами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|28.02
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 2
|28.02
|04:30
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|28.02
|04:30
|
Эдмонтон – Бостон
|2 : 3
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|28.02
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27