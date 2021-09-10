Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен

Обзор дня Алексея Шевченко.

Лидер

«Нефтехимик» после трех матчей имеет стопроцентный результат. И ведь это не спишешь на удобный календарь. Да, в первом матче был соперник из Китая, но дальше-то шли «Йокерит» и «Сибирь», попробуй обыграть их. Но команда справилась и с высоко поднятой головой идет к следующим соперникам — «Металлургу», «Салавату Юлаеву» и «Трактору». Наверное, правильно анализировать игру команды после этих матчей, но мы отмечаем яркие моменты, а три победы на старте — это успех.

Так о чем говорит такой результат? О том, что в Высшей лиге работают хорошие специалисты, не надо бояться доверять им, по крайней мере, давать шанс в КХЛ. Да, психологически тяжело, но у специалистов, работающих в ВХЛ, тоже есть свое видение игры, какие-то наработки и понимание современного стиля. Да, кому-то кажется, что в Высшей лиге играют беднее тактически, но ведь отчасти и потому, что подбор исполнителей там не самый лучший, игроки просто не способны реализовывать идеи.

Олег Леонтьев в ВХЛ выделялся. Его «Горняк», хоть и был чистым фарм-клубом «Автомобилиста», показывал веселый и зрелищный хоккей. В составе было много игроков, которые только случайно могли оказаться в Екатеринбурге, так что говорить про особый подбор хоккеистов нельзя. Перейдя в КХЛ, Леонтьев не отказался от своей манеры. Нижнекамск и на предсезонных турнирах напоминал по характеру «Горняк», после старта чемпионата ничего не изменилось. Конечно, хоккеисты должны защищаться, но результат добывается в атаке — это принцип тренера.

На «Нефтехимик» сейчас приятно посмотреть. Команда не останавливается до конца. Победная шайба с финнами была добыта на 58-й минуте, «Сибири» победную забили раньше, но не играли на удержание, а старались держать вратаря в напряжении и были вознаграждены. Очень интересно, как команда сыграет с «Металлургом» и Уфой, ведь по стилю команды очень похожи. Только игроки нижнекамцев гораздо голоднее, и Леонтьев этим пользуется.

Шаг

Нападающий Никита Щербак подписал контракт с клубом из чемпионата Словакии. Наверное, это уже окончание карьеры, хотя и странно говорить такое про двадцатипятилетнего хоккеиста. Но ведь о многом говорит то, что он едет не в Швейцарию или Финляндию, ему не предлагают односторонний контракт в АХЛ или двустороннее соглашение с НХЛ, он не нужен «Трактору», а никто в России не интересуется правами на хоккеиста. Чемпионат Словакии — это покой, уют и почетная ссылка. Небольшие деньги, но и жизнь в спокойной стране, в столице которой после восьми часов вечера на улицах тихо.

Мне казалось, что даже после провала в России у Никиты остались амбиции. Правда, это надо было подкреплять делами, а Щербак почему-то шел в другую сторону. Отказался от скромного контракта с челябинцами (если миллион в месяц для вас скромно), посчитав, что ему сделали слишком плохое предложение, и уехал за океан. Год в «Техасе» был не самым плохим, но, в сущности, ничего не дал. У нападающего пять шайб, десять передач в 28 играх, при этом к нему предъявляли прежние претензии: не идет в борьбу, тушуется, когда надо выгрызать шайбу, нестабильный в атаке. Техника отличная, руки умные, а характера нет. Сезон для Никиты закончился досрочно после того, как ему разрезали лицо. Очевидно, что такая травма не сказывается на уровне игрока, но Щербак этим летом не дождался ничего из Северной Америки. Пришлось возвращаться в Европу, да не в самую сильную лигу.

Напомним, что Никита — первый раунд драфта, он выбран «Монреалем», до этого толком не поиграв в России. В КХЛ ему дал шанс «Авангард», Щербаку предложили трехлетний контракт с зарплатой в 65 миллионов, но уже до конца первого сезона избавились от нападающего. И претензии были ровно такими, что и в прошлом году в АХЛ, а до этого в НХЛ.

Дрогнул

Нападающий «Торонто» Илья Михеев просил обмена из команды, но ему отказали. Очень странный поступок. По новому соглашению у Ильи остался год, следующим летом он выходит на рынок свободных агентов и мог искать себе команду самостоятельно. Вместо того чтобы провести нынешний сезон, показав себя с лучшей стороны, Михеев дал слабину. И, к сожалению, совершил серьезную ошибку в карьере, вероятно, самую главную.

В НХЛ за поведением хоккеистов внимательно следят. Там любят ставить игроков в стрессовые ситуации, анализируя, как они ведут себя в тяжелый момент. Некоторых наших отправляли в фарм-клуб не из-за того, что они плохо играли, а для проверки характера. Как он отнесется к несправедливому решению? Как будет себя вести? Какие качества продемонстрирует? То, что эта новость появилась в СМИ, скажется на будущем Михеева гораздо больше, чем статистические показатели ближайшего чемпионата. Теперь в глазах менеджеров он стал игроком, который не умеет терпеть, а проблемы решает не на льду, а за его пределами. В ситуации с Ильей не нужно было даже заикаться о таком варианте, но дать дельный совет, видимо, некому. В канадском клубе отказали Михееву, но отметку для себя сделали. И если раньше они надеялись на Илью, то теперь будут иметь в виду, что омич не связывает свое будущее с «Торонто» и боится трудностей. В Северной Америке надо следить за каждым своим шагом, а уж серьезные решения тысячу раз обдумывать, тем более таким игрокам, как Михеев. И он серьезно ошибся.