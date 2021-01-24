Форвард, с треском провалившийся в России, решил вернуться в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Витязь» снова проиграл на своем льду, уступив «Барысу», но взял один балл, что позволило клубу хотя бы до понедельника обойти «Спартак». И до понедельника команда Михаила Кравеца будет находиться в зоне плей-офф. А вдруг 25 января решат приостановить турнир, кто даст гарантию, что этого не случится? Впрочем, иногда кажется, что подмосковный клуб рассчитывает именно на такие чудеса.

Дубль Никиты Михайлиса и 3 (1+2) очка Линуса Виделля помогают @AstanaBarys одержать 4-ю победу подряд. pic.twitter.com/pON5UX0tsP — КХЛ (@khl) January 23, 2021

В субботу хозяева льда провели едва ли не лучшую игру, если смотреть на атакующие действия. Забили четыре, но могли и шесть, и семь. При этом совершенно отвратительно сыграли в обороне. И дело даже не в пропущенной шайбе за минуту с небольшим, хотя если бы ее не было, то впечатления, возможно, были бы другими.

С «Сибирью» и «Сочи» ключом к успеху стали надежные действия в своей зоне, даже когда проигрывали «Динамо» и «Трактору», претензий к защитникам было не так много. Совсем недавно я говорил, что не удивлюсь, если еще до конца регулярного чемпионата работу потеряет главный тренер. И сразу после этого было одержано две победы. Сейчас какие вопросы к Кравецу, если часть игроков не может проникнуться ситуацией? В такой тяжелый период нужна концентрация, а хоккеисты ее теряют. Конечно, форварды «Барыса» сильны, изобретательны, но «Витязь» должен был брать игру в основное время за счет мотивации. Она на порядок выше, чем у соперника, так казалось. Хоть бы о будущем подумали. В апреле у многих заканчиваются контракты, а найти работу будет еще сложней. Ближайшие два соперника команды — «Куньлунь» и минское «Динамо». Еще две игры, где надо действовать крайне дисциплинированно. А теперь уж и непонятно, могут ли так в «Витязе».

Возвращение

У нападающего Никиты Щербака родился ребенок, он много ходил в тренажерный зал и в Instagram выглядел спокойно, был уверен, что найдет работу. После того как форвард провел свой российский отрезок, было бы странно, если бы какой-то клуб НХЛ дал ему минимальный двусторонний контракт. Но шансы на это были, все-таки Никита первораундник, в нормальном возрасте, и если тщательно его анализировать, он обладает несомненными козырями: руки, бросок, техника. Однако неслучайно его легко отпустили в КХЛ в свое время, менеджеры разобрались в хоккеисте, у них сложилось впечатление, и выкидывать на ветер даже 700 тысяч долларов никто не пожелал.

В итоге Щербак нашел лишь односторонний контракт с клубом НХЛ. Ближайший сезон он проведет в «Техасе». Конечно, это фарм-клуб «Далласа», но если хоккеист покажет себя с лучшей стороны, то он может перейти в любой другой клуб НХЛ, не обязательно в компанию к Александру Радулову. На деле туда ему точно не пробиться, учитывая подбор игроков у финалиста Кубка Стэнли. Хорошо, что Никита вообще нашел клуб, ведь старт в Американской хоккейной лиге через две недели. Только все равно непонятно, почему он отказался от зарплаты в «Тракторе», а предпочел «бастовать». Изначально ему предлагали приличные 10 миллионов в год, сейчас, конечно, больше 300 тысяч в месяц не предложат. И кто знает, может быть, следующей весной он бы претендовал совершенно на другие деньги, да и заключить контракт с клубом АХЛ в марте было бы не поздно.

Первые шайбы

Сразу три российских хоккеиста НХЛ открыли счет своим голам в нынешнем сезоне. По поводу молчания Владислава Гаврикова никто не парился. Первые игры показали, что защитник «Коламбуса» в прекрасной форме, свою работу делает, и у тренера к нему нет претензий. Даже после «минус 2» от «Тампы» игровое время Владислава не упало, свои двадцать минут он получает, хотя совсем без большинства. Забил и забил, мог бы еще десять матчей без голов отыграть — никто бы не вспомнил.

А его одноклубнику Михаилу Григоренко заброшенная шайба был жизненна нужна. Перед отъездом в Россию меня поражало, насколько равнодушным на площадке выглядел Григоренко, было непонятно, зачем его вообще держат на льду. Но в ЦСКА Михаил очень сильно изменился и, вернувшись за океан, оставляет очень приличное впечатление. Ему не хватает армейской дисциплины на льду, системы. При всех достоинствах Тортореллы, ему еще далеко до Игоря Никитина по разным причинам. Проблема в том, что Григоренко никак не мог приноровиться к стилю команды, и адаптация заняла шесть матчей. Правда, у тренера терпение начинало кончаться, неслучайно в последней встрече Михаил провел на площадке всего 12 минут. Но теперь должно все наладиться.

Первая шайба и у Евгения Дадонова из «Оттавы». Он начало сезона тоже провалил, но Евгений свои очки наберет, другой вопрос, окажутся ли они полезными для клуба. Во «Флориде» статистка Дадонова никак не помогла.