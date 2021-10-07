Вратари топовых сборных с прошлого ЧМ завалили начало сезона КХЛ. Что с ними случилось?

Грубец, Самонов и Рейдеборн не выручают свои команды.

На старте регулярки КХЛ сложилась интересная тенденция. Три вратаря, представлявшие национальные сборные на прошлом чемпионате мира, оказались за пределами топ-25 по проценту отраженных бросков. Речь о Шимоне Грубеце, Александре Самонове и Адаме Рейдеборне.

Все трое — качественные по меркам нашей лиги вратари. Грубец — один из творцов чемпионства «Авангарда». Самонов прошел путь от «Витязя» до первого номера сборной (когда нет игроков НХЛ). Рейдеборн проявил себя в «Ак Барсе» и приглянулся ЦСКА. Так почему же эти вратари не впечатлили в начале сезона? Разбираемся вместе с экспертом КХЛ ТВ Кириллом Корниловым.

Грубец

Герой чемпионского «Авангарда» Шимон Грубец начал регулярку ниже уровня прошлого плей-офф. Весной голкипер показал феноменальную статистику, идеально закольцевав монструозную оборону омичей. С защитниками, блокирующими уйму бросков каждый матч, от вратаря не требовалось чудес. Грубец ничего не выдумывал, играл надежно по первому броску и минимизировал глупые ошибки. С поймавшим кураж Шимоном не справились «Магнитка», «Ак Барс» и ЦСКА.

В межсезонье «Авангард» расстался с Игорем Бобковым, заслуженно повысил контракт Грубецу и пригласил на роль бэкапа Василия Демченко. Шимону доверили больше игрового времени, сделали первым номером, но пока возложенные авансы голкипер не оправдывает. У штаба Хартли на старте чемпионата целый воз проблем, и нестабильность Грубеца — одна из них. Рука не повернется обвинить Шимона во всех бедах омичей. Голкипер держит свой уровень, не прыгает выше головы, но общие проблемы «Авангарда», вызванные обновлением состава, влияют и на Грубеца.

— «Авангард» в целом стал слабее, — считает Корнилов. — В игре Грубеца мало что поменялось. У Шимона и за «Куньлунь» были привозы. Не он является главной причиной слабого старта «Авангарда». Грубец играет на своем уровне. По технике Шимон не изменился. Другой вопрос, что омичи сейчас позволяют сопернику гораздо больше, чем в чемпионском плей-офф. «Авангард» не так хорош и в атаке. Ментально это сказывается на вратаре.

Вспомним матч с «Барысом» 6 октября. Из 15 бросков Грубец не справился только с ювелирным попаданием Никиты Михайлиса в ближний угол. Йони Ортио, напротив, отразил все 28 бросков, оформив «сухарь». Одного гола хватило казахстанцам, чтобы заработать два очка. Безрассудно предъявлять претензии к голкиперу, когда нападающие отбегали 60 минут вхолостую.

— Грубец не нервничает, не допускает детских ляпов. Проблемы в технике никуда не делись, но они есть у каждого. Требования к себе он не снизил. Раньше «Авангард» забивал больше, и технические недочеты Шимона не особо бросались в глаза. Потому что они не стоили команде потерянных очков, — уверен Корнилов.

Непривычно видеть Грубеца внизу статистического рейтинга лиги. Общая турбулентность «Авангарда» сказалась и на голкипере. У Шимона пропала весенняя уверенность. Кроме матча-открытия с ЦСКА чех не выиграл ни одной встречи с серьезными соперниками. От «Магнитки» Грубец получил семь шайб, от московского «Динамо» и «Автомобилиста» по пять, от «Трактора» — четыре. Проблемы «Авангарда» предсказывались еще летом, но ожидал, что на вратарской линии они отразятся в меньшей степени. Оказалось, что зависимость магии Грубеца от правильной системы велика.

Самонов

На бумаге у СКА одна из сильнейших вратарских бригад лиги. Первый номер сборной России на ЧМ-2021 Самонов, суперталант, задрафтованный в первом раунде «Нэшвиллом», Аскаров и опытный легионер Юханссон, приглашенный летом из ЦСКА. Большая конкуренция сулит и проблемы с выбором основного голкипера. Регулярку начинал Самонов. С ним СКА выиграл у «Северстали» и «Локомотива», но уступил «Автомобилисту» и «Торпедо». Больше всего запомнились ляпы Александра с уральцами, когда вратарь неуверенно сыграл клюшкой. Ошибкой Самонова ловко воспользовался Алексей Макеев.

По последним матчам штаб СКА определится, что Юханссон ближе остальных к статусу номера один. Происходящее с вратарями армейцев сложно назвать конкуренцией в чистом виде. Идеальное соперничество — это когда два голкипера играют через матч и по ходу регулярки доказывают, кто заслужил право начинать плей-офф. И Самонов, и тем более Юханссон способны выдержать большую нагрузку. Только из-за того, что каждому, в том числе молодому Аскарову, которого готовят к МЧМ, нужна практика, разделение времени, — проблема для тренеров армейцев.

— Не завидую ни Самонову, ни Аскарову, ни Юханссону. У Александра в такой ситуации нет права на ошибку. Это оказывает серьезное психологическое давление на вратаря. Регулярка превращается в плей-офф. Если один вратарь проваливается, два других стараются этим воспользоваться. Лучшим выходом из ситуации стал бы обмен одного из голкиперов. Сейчас Самонов появится в старте, только если сыграет безошибочно. Стоит ему ошибиться, как конкуренты могут надолго посадить в запас, — уверен Корнилов.

Самонов — заложник системы СКА. Почему любой вратарь эффективнее прогрессирует в клубах-аутсайдерах? Там ему будут доверять и не казнят за неудачный матч. Спрос за результат ниже — и тренер дает хоккеистам право на ошибку. Талантливый и решительный голкипер зацепится за один из шансов и возьмет новую высоту. Так в свое время новокузнецкий «Металлург» открыл Сергея Бобровского и Илью Сорокина. Тренеры рисковали, выпуская молодых вратарей, — и не прогадали.

Самонов столкнулся с колоссальным давлением. Каждая ошибка приближает ссылку в запас. Раскрепоститься и сыграть на кураже в таких условиях сложно. Большая ротация, замены игроков за любой ляп, неоднозначные тренерские решения — все это не добавляет уверенности команде и конкретно вратарям.

Показательно, как Александр сыграл на чемпионате мира в Латвии, когда его назначили основным и не дергали из-за мелочей. Самонов вошел в зону комфорта и опроверг опасения за вратарскую линию сборной, пропустив восемь шайб за шесть матчей. Сейчас, чтобы выйти из трудной ситуации, Александру надо выдать несколько качественных матчей, не пропуская «своих» шайб: в ближний угол и прямыми бросками от синей линии. Тогда вернется доверие тренеров и шансы подвинуть Юханссона серьезно возрастут.

Рейдеборн

Летом ЦСКА удивил отказом от Ларса Юханссона и приглашением Адама Рейдеборна, с которым расстались в «Ак Барсе». Основной аргумент в пользу смены вратарей — разгрузка платежки. Рейдеборн, по данным «СЭ», получает на 40 миллионов меньше Юханссона (35 против 75). Кроме того, президент ЦСКА Игорь Есмантович ссылался на сложности медицинского характера, из-за которых прекратили сотрудничество с Ларсом. Странно только, что на проблемы со здоровьем закрыли глаза в СКА, когда подписывали Юханссона.

Рейдеборн зарекомендовал себя в «Ак Барсе», но пока равноценно заменить соотечественника не удается. Причины — и в самом Адаме, и в системе армейцев, которая с уходом Игоря Никитина трансформировалась явно не в лучшую сторону. Можно только гадать, как бы швед сыграл в прежнем ЦСКА, когда защитники в своей зоне не позволяли спокойно дышать форвардам соперника. В новой парадигме Сергея Федорова Рейдеборн не впечатляет сверхнадежной игрой, при этом допускает роковые ошибки, как в матче открытия с «Авангардом».

— Вратарей в системе ЦСКА достаточно, но пока они набираются опыта в «Звезде», а в основной команде делают ставку на зарекомендовавших себя ребят. Рейдеборна можно сравнить с Грубецом. Он стабилен, не падает ниже определенного уровня, но и не прилагал сверхусилий, чтобы вытащить неудачный для команды матч. Рейдеборн ниже по уровню, чем Ларс Юханссон. Адам провел два неплохих сезона в КХЛ, но в одиночку не вытаскивал серии плей-офф. Вспомните, что в «Ак Барсе» он проиграл конкуренцию Тимуру Билялову. Сейчас в ЦСКА Рейдеборн и Федотов дополняют друг друга. У них складывается настоящая конкуренция за место основного вратаря на протяжении всего сезона. По итогам регулярки тренеры решат, кто будет основным в плей-офф, — отметил Корнилов.

Не исключаю, что по ходу сезона Рейдеборн догонит Федотова. Пока же летняя вратарская рокировка вызывает много вопросов. Юханссон впечатляет в СКА, лидирует в лиге по проценту отраженных бросков и матчам на ноль (4). Статистика Адама не вызывает восхищения. Из шести доверенных шведу матчей он выиграл только три — у «Сибири», рижского «Динамо» и «Барыса». Иностранного вратаря приглашают в топ-клуб, чтобы он делал разницу и, несмотря на общекомандные проблемы, не проваливался и справлялся со своей работой. По Рейдеборну напрашивается вывод, что он более зависим от системы, чем Юханссон. Конкуренцию Ивану Федотову швед проигрывает вчистую.