«Динамо» подписало оскорблявшего клуб защитника. Раньше он показывал фанатам неприличные жесты

Антон Белов — на просмотре в команде Кудашова.

Попался на допинге в финале с «Динамо»

Нетерпимость фанатов к отдельным игрокам — особое чувство, которым проникнется не каждый любитель хоккея. Болельщики — люди злопамятные. Пройдет не один сезон, сменится тренер, менеджеры, хоккеисты, но негатив к отдельным личностям фанаты пронесут через годы и расстояния. Очистить карму и избавиться от ненависти к себе архисложно. Попавшие в опалу болельщиков игроки чаще всего остаются в черном списке до конца карьеры.

Менеджеров это волнует в меньшей степени. Считаться с фанатскими убеждениями при формировании состава — не выход для управленца. Если хоккеист отвечает требованиям, подходит команде, запрашивает адекватные деньги, то его подписывают, не чураясь болельщицкого негатива. А возможно, некоторые боссы и не подозревают, что фамилия новичка приводит в ярость поклонников клуба. Историей интересуются далеко не все. Для менеджеров главное — собрать команду и не переходить на личности.

Кажется, сейчас так поступило московское «Динамо», предложившее просмотровый контракт Антону Белову — защитнику, которого фанаты бело-голубых записали в черный список. С московским клубом хоккеиста связывает давняя история. По завету главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова предлагаю отделить мух от котлет и посмотреть на решение «Динамо» с двух сторон.

Белов на некоторое время пропал с хоккейных радаров. Весной защитник покинул СКА после семи сезонов со звездой на груди. А поиски нового клуба затянулись. Антону в июле исполнилось 35 лет, но он по-прежнему может быть полезен для нашей лиги. Ниже определенного уровня Белов не опустится. Летом в приглашении чемпиона мира был заинтересован тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, но руководство челябинцев отклонило его кандидатуру. Гендиректор Иван Савин объяснял, что из-за финансовых соображений черно-белые укрепили оборону игроками из своей системы.

Сильные стороны Белова прекрасно известны: хорошее катание и владение клюшкой, габариты, координация, правильный выбор позиции и разумные подключения к атакам. Дальние броски Белова — что щелчки, что кистевые — доставляли вратарям немало проблем. Даже в 35 лет Антон пригодится топ-клубам лиги.

Белов — один из самых опытных российских защитников. Он играл в трех финалах Кубка Гагарина, прошел со сборной пять чемпионатов мира и Олимпиаду в Сочи, не говоря уже о поездках на этапы Евротура. От участия в Играх-2018 в Пхенчхане Антона отстранил МОК. Причина — допинговый скандал, в который защитник вляпался аж в 2012 году в финальной серии как раз-таки против московского «Динамо», когда Белов выступал за «Авангард».

Есть версия, что отстранение ведущего защитника омичей прошло не без участия верховных покровителей москвичей. Что удивительно, первым о положительной допинг-пробе Белова сообщил прессе замминистра спорта Юрий Нагорных. То есть информацию раскрыла не лига, не клуб, не РУСАДА — а высокопоставленный чиновник. Как оказалось, Нагорных в 2000 году возглавлял пресс-службу «Динамо» и давно поддерживает бело-голубых. Выводы делайте сами.

В крови Белова обнаружили метилгексанамин — повышающий работоспособность организма стимулятор, запрещенный ВАДА. На нем попались многие известные спортсмены. Антон отделался трехмесячной дисквалификацией, которая пришлась на летний отпуск. Единственное — защитник не смог помочь сборной России на чемпионате мира, а в 2018 году получил бан перед Олимпиадой.

Показывал неприличные жесты фанатам

Информационная война и допинговый скандал в финале-2012 — только начало «дружеских» отношений Белова с бело-голубыми. После годичной поездки в «Эдмонтон» Антона приютил СКА. Защитник идеально вписался в оборону армейцев и помог привезти на Неву два Кубка Гагарина. Самые ожесточенные противостояния (и в плей-офф, и в регулярке) петербуржцев были как раз с московским «Динамо». Особенно когда СКА возглавлял Олег Знарок — далеко не последний тренер для бело-голубых. От матча к матчу возникали вопросы к судейству. Хоккеисты выходили на лед с невероятной мотивацией, подкрепленной в том числе повышенными премиальными. Хватало всех вводных для разжигания конфликтов.

Белов редко давал интервью. Антон общался с прессой по особым поводам — на Матче звезд или в сборной. Причем проблем с великим русским языком у защитника не было. Как выяснилось, Антон еще и поклонник советского кино. О том, что хоккеист нередко пересматривает фильм «Место встречи изменить нельзя», все узнали 9 ноября 2016 года после победы СКА над «Динамо». По пути в раздевалку защитник прокомментировал итоги матча и откровенно высказался о сопернике. «Волки позорные!» — прокричал хоккеист.

Комментарии под новостями о контракте Белова с «Динамо» наполнены негативом. Болельщики припомнили, как Антон провоцировал фан-сектор бело-голубых, показывая непристойные жесты. Сам защитник позже объяснял, что у него просто зачесалась спина. Не поленитесь почитать высказывания болельщиков москвичей о Белове. Так высокопарно передать оценку хоккеиста не сможет ни один журналист.

Антон отмечал, что матчи с «Динамо» — наиболее принципиальные для него. Допинговая история весны 2012-го лишила «Авангард» ведущего защитника. Неизвестно, как сложился бы финал, если бы Белов остался в составе. Вероятно, первый Кубок Гагарина Антон выиграл бы на три года раньше. Скандал с метилгексанамином не позволил сыграть в Пхенчахе-2018. По сути, у Белова отобрали золотую медаль Олимпиады. Как вы думаете, была ли в КХЛ команда, к которой защитник относился с большим негативом?

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не в курсе плохих взаимоотношений Белова с клубом. Специалист объяснил, что приглашение Антона — вынужденная мера для укрепления глубины состава. «Динамо» решило подстраховаться, договорившись о контракте с опытным Беловым. Со спортивной точки зрения решение рациональное. Защитник поможет бело-голубым, которым для решения больших задач как раз нужны кубковые бойцы. Только оправданно ли ради этого переступать через клубные ценности и этические нормы?

Позиция Белова поддается осмыслению. Хоккеисту положили на стол контракт — он согласился. Закрыл глаза на прошлые конфликты и (пока временно) стал динамовцем. Больше вопросов вызывает решение клуба. Неужели руководство считает нормальным подписывать хоккеиста, который несколько лет назад публично оскорблял организацию? Контракт с защитником не добавит боссам клуба уважения болельщиков. Сложно представить, как должен сыграть Белов, чтобы фанаты приняли его в стаю.