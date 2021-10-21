Кучеров вернется на лед только в январе. Если он не восстановится к Олимпиаде, для сборной это будет страшным ударом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Нападающий Артем Анисимов подписал контракт с «Локомотивом». Хоккеист должен был вернуться в КХЛ к началу сезона, но до последнего искал возможность зацепиться за НХЛ, подписал просмотровый контракт с «Колорадо», но не сумел убедить руководство в своей полезности. Прошлый сезон для новичка команды Игоря Никитина сложился весьма неоднозначно.

Нельзя сказать, что он совсем уж плохо выступал за «Оттаву», но при этом трижды попадал на драфт отказов. Не забрали его, скорее всего, из-за высокого контракта, ведь зарплата нападающего была 4,5 миллиона долларов. Анисимов редко выходил на лед, провел лишь 19 матчей, а про очки и говорить не хочется. Впрочем, два года выступления в столице Канады вообще не сложились. Наверняка Артем жалеет о том, что согласился на обмен. Тогда в 2019 году был трейд между «Чикаго» и «Оттавой», но, насколько я помню, требовалось согласие нашего игрока на переход. Прежний контракт с американской командой предусматривал такую опцию.

Такое ощущение, что это не Анисимов стал плохим игроком, а тренеры и менеджеры «Оттавы» не хотели пользоваться его козырями. Потому что уровень Артема всегда был довольно высоким. На чемпионат мира в Копенгаген он приехал в разобранном состоянии, так как его не хотели приглашать, Анисимов уже был в отпуске и ничего не делал, когда ему срочно позвонили из ФХР. В итоге он явно был не худшим на том провальном турнире. Наверное, мастерство центрального форварда позволит ему еще несколько лет спокойно играть на уровне КХЛ. Не стоит ждать рекордов по результативности, но свой объем работы он выполнит. При этом сейчас главному тренеру «Локомотива» придется задуматься, кого из пяти центральных переводить на фланг или выводить из состава. Но это уже технические детали.

Реорганизация

В ЦСКА наконец осознали, что проблемы с игрой довольно существенные, и провели небольшую реорганизацию в тренерском штабе Сергея Федорова. Алексей Трощинский, работавший с защитниками, вновь переведен на должность руководителя скаутской службы, а на его место назначен Владимир Чебатуркин из «Звезды». Насколько вы помните, Трощинского поставили на лавку временно.

В конце августа внезапно выяснилось, что Дмитрий Юшкевич не разделяет новые принципы работы, и один из лучших специалистов по обороне покинул клуб. Писали про «семейные обстоятельства», но это, конечно, была неправда. Просто у нового тренера ЦСКА и Юшкевича кардинальные различия в понимании хоккея. Последний, вероятно, не совсем понимал, что такое «атакующий стиль советского периода» и как возможно при этом показывать результат. Его игроки обороны — роботы, которые делали вратарей клуба лучшими в КХЛ, не позволяя бросать соперникам. Полтора месяца солидный и серьезный клуб никак не мог найти тренера по защитникам, вот почему Алексей Трощинский делал то, что он не умеет и, вероятно, не хочет.

Выход из положения все равно неоднозначный. Владимир Чебатуркин в «Звезде» особо не феерил. Да, однажды он занял с командой первое место в регулярном чемпионате ВХЛ, но вы же понимаете, что это не гарантия качества тренера. На следующий год его команда была уже 11-й, а сейчас борется за место в плей-офф (хотя нынче в ВХЛ 23 команды претендуют на 16 мест, и у всех равные шансы). Вопрос в другом. Чебатуркин долгое время работал с Дмитрием Квартальновым и Игорем Никитиным, его «Звезда» была похожа по стилю на первую команду, а все это не подходит Федорову. Трудно понять, как новый специалист поможет. Но это все равно лучше, чем держать скаута на скамейке.

Решение

Никита Кучеров пропустит как минимум десять недель. Два с половиной месяца нападающий не будет выходить на лед, так как теперь известен его диагноз. Он усугубил повреждение паха, которое, как пишут за океаном, получил в прошлом плей-офф. То есть речь не о проблемах после операции на больном бедре, тут сложности с восстановлением организма. Известно же, что одна из главных проблем для спортсменов после операций и длительных пауз — привести в порядок организм. А он неоднозначно реагирует на новые нагрузки. Ты работаешь над восстановлением прооперированного органа, но другие части тела могут подвести. Об этом написана уйма книг, так что нечего удивляться, что у Никиты возникли сложности.

Два с половиной месяца — это выход на лед к январю. При этом до сих пор неизвестно, стоит ли проводить операцию или возможны консервативные методы лечения. Но тренерам российской сборной или экспертному совету (непонятно, кто определяет состав) нужно иметь план игры команды в Пекине без Никиты. Никто не знает, как он снова перенесет длительную паузу, сумеет ли восстановиться на сто процентов и показывать прежний хоккей. Возможная потеря Кучерова — это удар по нашей сборной, причем его невозможно будет компенсировать. Остается надеяться, что лечение Никиты пройдет идеально. После того как он второй раз подряд выбывает на длительный срок — это плохой знак.