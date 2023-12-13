Панарин отметил юбилей пасом! Но «Торонто» раскатало «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
Голы: Мэттьюс — 20 (Нюландер, Грегор), 3:52 — 0:1. Тимминс — 1 (Ярнкрок, Доми), 5:07 — 0:2. Уилер — 3, 5:42 — 1:2. Ярнкрок — 7 (Таварес), 15:20 — 1:3. Марнер — 10 (Мэттьюс, Лагессон), 15:41 — 1:4. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 36:30 — 2:4. Уилер — 4 (Зибанежад, Труба), 38:26 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:29 — 3:5. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Маккейб), 57:11 — 3:6. Кампф — 4 (п.в., Броди), 58:33 — 3:7.
Вратари: Шестеркин (57:22 — 58:33) — Джонс.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (3+15+13) — 30 (11+8+11).
Наши: Панарин (20.50/1/-2) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Матч против «Торонто» стал знаменательным для лидера атак «Рейнджерс» из России. Артемий Панарин сделал результативную передачу и отпраздновал юбилей, достигнув отметки в 700 набранных очков. Он стал 15-м российским игроком, кто достиг этой отметки. Ранее 700 очков в НХЛ набрали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.
Вот только для команды в целом матч точно не назвать успешным. Лидеры атак соперника просто смяли оборону «Рейнджерс», а Игорь Шестеркин, пропустивший шесть шайб, после игры не мог найти слов. Все началось с сольного прохода Вилльяма Нюландера, который скинул шайбу под бросок Остону Мэттьюсу. Американский снайпер «Торонто» стал первым игроком сезона, достигшим отметки в 20 заброшенных шайб — чуть позднее к нему присоединился Брок Босер из «Ванкувера».
Уже через минуту с небольшим Шестеркин не смог выловить бросок защитника Тимминса от синей линии. Ветеран Уилер отыграл одну шайбу, но под конец первого периода «Торонто» ответил двумя голами. Сначала круговерть у ворот «Рейнджерс» привела к шайбе Ярнкрока, а уже через 21 секунду быструю комбинацию соорудили Мэттьюс и Марнер.
Во втором периоде хозяева атаковали острее, но пробили Джонса только в концовке двадцатиминутки. Панарин в большинстве оказался на месте защитника и точно скинул шайбу под бросок Зибанежаду.
А вскоре эффектное спасение Шестеркина привело к контратаке, в которой Уилер оформил дубль и сократил отставание до минимума.
Но в третьем периоде «Торонто» дожало соперника. Гости мощно сыграли впереди, усилили давление, а в одном из эпизодов Маккейб уверенно «расколол» Линдгрена.
«Рейнджерс» после удачного старта попали в полосу неудач — три поражения в последних четырех матчах. В первую очередь, это произошло из-за ужасной игры в обороне. Получится ли поправить ее за два дня передышки перед матчем с «Анахаймом»?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|28
|15
|13
|33
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Каролина
|28
|15
|13
|31
|6
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|7
|Питтсбург
|27
|12
|15
|27
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|28
|15
|13
|34
|5
|Тампа-Бэй
|30
|13
|17
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|27
|16
|11
|34
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|4 : 6
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|4 : 0
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|4 : 1
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|5 : 4 ОТ
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|4 : 1
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9