Дерзкий дебют русского форварда в НХЛ: подрался во второй смене и поучаствовал в двух голах

Дмитрий Воронков набрал первое очко за «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рословик — 2 (Годро, Веренски), 2:46 — 0:1. Бемстрем — 2 (бол., Проворов, Рословик), 17:21 — 0:2. Сузуки — 1, 20:27 — 1:2. Бемстрем — 3 (бол., Рословик, Воронков), 33:34 — 1:3. Мэтисон — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 39:43 — 2:3. Монахэн — 3 (бол., Кофилд, Мэтисон), 47:48 — 3:3. Кофилд — 4 (Сузуки, Харрис), 64:17 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Мерзликинс.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 29 (9+8+8+4) — 36 (15+7+10+4).

Наши: — - Воронков (8.21/0/0), Марченко (12.37/1/0), Проворов (23.11/1/-1).

Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Скромная статистика в АХЛ не остановила «Коламбус» от быстрого повышения из фарм-клуба Дмитрия Воронкова. Российский нападающий, летом подписавший контракт новичка с «Блю Джекетс», прошел предсезонку с первой командой, но регулярный чемпионат начал в «Кливленде». Предполагалось, что дебют в НХЛ станет делом времени. Воронков понравился тренерам в контрольных матчах. Стиль и габариты форварда подходят североамериканскому хоккею. Четыре матча россиянину выделили на адаптацию к АХЛ, а после травмы Патрика Лайне перевели в основу «Коламбуса».

В «Кливленде» Дмитрий не впечатлил статистикой. За четыре матча нападающий отметился лишь одной передачей, но это не смутило главного тренера Паскаля Винсента. Воронкова вызвали перед матчем с «Анахаймом», но дебют пришелся на выездную игру с «Монреалем» — на льду 21-тысячного Bell Center. Дмитрия заявили в четвертом звене с Шоном Курали и Матье Оливье. Пока тренер предпочитает использовать нападающего на фланге.

У Дмитрия появилась традиция: дебютировать в Северной Америке с драки. Помахал кулаками россиянин в первой игре за «Кливленд», когда уложил на лопатки шведского защитника «Лихай-Вэлли» Хельге Гранса. В НХЛ Воронков вломился с драки во второй смене. Пограничный силовой прием спровоцировал Арбера Шекая проучить нападающего «Коламбуса». Поднявшись со льда, защитник «Канадиенс» схватил Воронкова. Завязалась драка. Оппоненты обменялись размашистыми, но неточными ударами, после чего Шекай повалил Дмитрия на лед. Арбитры успокоили игроков справедливыми удалениями.

Проигранная драка не смутила наставника «Коламбуса». Дмитрий, отсидев семь минут в штраф-боксе, вернулся на лед и получил место во второй спецбригаде большинства. Не без помощи Воронкова «Блю Джекетс» реализовали первую попытку в формате «пять на четыре». Дмитрий по-хозяйски расположился на пятаке и перекрыл обзор голкиперу. Пока Самуэль Монтембо выглядывал из-за широчайшей спины ангарского богатыря, Эмиль Бемстрем неотразимо бросил в касание и попал в ближний угол. «Плюсик» в статистику Воронков не получил, но наглядно продемонстрировал, чем может помочь при розыгрыше большинства.

Первым результативным действием Дмитрий отметился, когда «Коламбус» забивал третий гол. Бемстрем оформил дубль в большинстве, а атака началась с того, что Воронков удачно сохранил шайбу в зоне. Россиянин исправился за неоправданное удаление, когда в безобидной ситуации нарушил правила на защитнике Джордане Харрисе. В равных составах у форварда мало что получалось: Дмитрий словно выпадал из ритма и не успевал за партнерами. Зато в большинстве действовал эффективно и поучаствовал в двух голах «Коламбуса».

Воронкову требуется время, чтобы привыкнуть к схемам Винсента и адаптироваться к темпу НХЛ. Габаритный форвард не наделен потрясающим катанием. Скорость и мобильность — важнейшие компоненты для молодых игроков, которые мечтают закрепиться в лиге. Показательно, что Дмитрий ни разу не бросил по воротам, а момент с передачей Джеку Рословику — едва ли не единственный, когда нападающий обострил атаку за 8.21 на льду.

«Коламбус» упустил перевес в два гола, пропустив две шайбы в меньшинстве. В овертайме «Жакеты» больше минуты играли в формате «четыре на три», но не воспользовались роскошным шансом, а за 43 секунды до конца получили четвертый гол от неугомонного Коула Кофилда. Дебют Воронкова не получился победным, но нападающий однозначно запомнился тренерам, партнерам, соперникам и болельщикам. Подраться в первом же матче осмелится не каждый новичок.