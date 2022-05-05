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Сегодня, 19:15

Капризов ворвался в историю! Кучеров собрался, Кочетков не подвел

Кирилл Капризов сделал хет-трик во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Петр Кочетков.
Всего в 25 лет российский лидер «Миннесоты» побил все клубные рекорды в регулярном чемпионате НХЛ, а с началом плей-офф начал делать то же самое и там. Кирилл стал первым хоккеистом «Уайлд», который сделал хет-трик в Кубке Стэнли.

Если кто-то думал, что с окончанием регулярки Капризов прекратит бить рекорды «Миннесоты», то он сильно заблуждался. Тем более у его команды не такая богатая история выступлений в плей-офф. За 22 года существования «Уайлд» ни один хоккеист клуба не делал хет-трик в матче Кубка Стэнли. Ни один!

Форвард &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов (в&nbsp;центре) празднует заброшенную шайбу с&nbsp;партнерами. Капризов уничтожил «Сент-Луис»! У российского нападающего — первый хет-трик «Миннесоты» в плей-офф

Но это было до эпохи Капризова. Во второй встрече серии первого раунда против «Сент-Луиса» (6:2) российский форвард забросил три шайбы и установил еще одно историческое достижение «Дикарей».

«Миннесота» мощно ответила сопернику после оглушительного поражения в первой игре (0:4). И какого развития событий теперь ожидать? Противостояние абсолютно непредсказуемо, но его вторая часть нам однозначно понравилась больше. Ведь помимо хет-трика Капризова гол есть и на счету одного из лидеров «Блюзменов» Владимира Тарасенко, которому ассистировал Павел Бучневич.

Собрался после неудачного стартового матча против «Торонто» и Никита Кучеров. Самый звездный хоккеист «Тампы» выдал потрясающую игру — все три своих очка (одна шайба и две результативные передачи) наш легионер набрал в третьем периоде. «Лайтнинг» создали задел и довели дело до победы, хотя соперник в концовке рвал жилы. Кучеров же стал всего шестым в НХЛ за все годы, кто сделал 85 или более голевых пасов в плей-офф в возрасте до 29 лет. Уже легенда!

Форвард &laquo;Тампы-Бэй&raquo; Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу. Кучеров забыл о провале в первом матче. «Тампа» снова фаворит?

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков только начинает свой путь в НХЛ, но его восхождение получается стремительным. 22-летний парень из Пензы победил во всех трех своих встречах на финише регулярного чемпионата, но плей-офф начал в роли бэкапа — его выход на лед с первых минут не планировался. Но в первом периоде второго матча серии форвард «Бостона» Пастрняк нанес травму опытному финну Раанте — вот он, шанс для Кочеткова.

И Петр не подвел! Отражены 30 бросков из 32, к этому добавлено звание третьей звезды игры. И бонус — Кочетков не дал себя в обиду главному провокатору лиги Маршану, который пытался вывести голкипера из себя. Не выйдет!

Голкипер Петр Кочетков провел свой первый матч в&nbsp;Кубке Стэнли. Сказка российского вратаря Кочеткова: только недавно приехал в НХЛ и уже выиграл матч плей-офф

Кубок Стэнли. 1/4 финала конференций

Восток
«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0-1
Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.
«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1-1
Первый матч — 5:0, второй — 3:5, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.
«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 2-0
Первый матч — 5:1, второй — 5:2, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.
«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0-1
Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

Запад
«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1-0
Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 1-1
Первый матч — 0:4, второй — 6:2, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.
«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1-0
Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 1-1
Первый матч — 3:4, второй — 6:0, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Петр Кочетков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
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6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
5.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 2
5.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 5
5.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 2
5.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 6 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
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