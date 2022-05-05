Капризов ворвался в историю! Кучеров собрался, Кочетков не подвел
Если кто-то думал, что с окончанием регулярки Капризов прекратит бить рекорды «Миннесоты», то он сильно заблуждался. Тем более у его команды не такая богатая история выступлений в плей-офф. За 22 года существования «Уайлд» ни один хоккеист клуба не делал хет-трик в матче Кубка Стэнли. Ни один!
Но это было до эпохи Капризова. Во второй встрече серии первого раунда против «Сент-Луиса» (6:2) российский форвард забросил три шайбы и установил еще одно историческое достижение «Дикарей».
«Миннесота» мощно ответила сопернику после оглушительного поражения в первой игре (0:4). И какого развития событий теперь ожидать? Противостояние абсолютно непредсказуемо, но его вторая часть нам однозначно понравилась больше. Ведь помимо хет-трика Капризова гол есть и на счету одного из лидеров «Блюзменов» Владимира Тарасенко, которому ассистировал Павел Бучневич.
Собрался после неудачного стартового матча против «Торонто» и Никита Кучеров. Самый звездный хоккеист «Тампы» выдал потрясающую игру — все три своих очка (одна шайба и две результативные передачи) наш легионер набрал в третьем периоде. «Лайтнинг» создали задел и довели дело до победы, хотя соперник в концовке рвал жилы. Кучеров же стал всего шестым в НХЛ за все годы, кто сделал 85 или более голевых пасов в плей-офф в возрасте до 29 лет. Уже легенда!
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков только начинает свой путь в НХЛ, но его восхождение получается стремительным. 22-летний парень из Пензы победил во всех трех своих встречах на финише регулярного чемпионата, но плей-офф начал в роли бэкапа — его выход на лед с первых минут не планировался. Но в первом периоде второго матча серии форвард «Бостона» Пастрняк нанес травму опытному финну Раанте — вот он, шанс для Кочеткова.
И Петр не подвел! Отражены 30 бросков из 32, к этому добавлено звание третьей звезды игры. И бонус — Кочетков не дал себя в обиду главному провокатору лиги Маршану, который пытался вывести голкипера из себя. Не выйдет!
Кубок Стэнли. 1/4 финала конференций
Восток
«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0-1
Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.
«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1-1
Первый матч — 5:0, второй — 3:5, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.
«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 2-0
Первый матч — 5:1, второй — 5:2, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.
«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0-1
Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
Запад
«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1-0
Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 1-1
Первый матч — 0:4, второй — 6:2, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.
«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1-0
Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 1-1
Первый матч — 3:4, второй — 6:0, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|5.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 2
|5.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 5
|5.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 2
|5.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 0
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89