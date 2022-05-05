Капризов ворвался в историю! Кучеров собрался, Кочетков не подвел

Всего в 25 лет российский лидер «Миннесоты» побил все клубные рекорды в регулярном чемпионате НХЛ, а с началом плей-офф начал делать то же самое и там. Кирилл стал первым хоккеистом «Уайлд», который сделал хет-трик в Кубке Стэнли.

Если кто-то думал, что с окончанием регулярки Капризов прекратит бить рекорды «Миннесоты», то он сильно заблуждался. Тем более у его команды не такая богатая история выступлений в плей-офф. За 22 года существования «Уайлд» ни один хоккеист клуба не делал хет-трик в матче Кубка Стэнли. Ни один!

Но это было до эпохи Капризова. Во второй встрече серии первого раунда против «Сент-Луиса» (6:2) российский форвард забросил три шайбы и установил еще одно историческое достижение «Дикарей».

«Миннесота» мощно ответила сопернику после оглушительного поражения в первой игре (0:4). И какого развития событий теперь ожидать? Противостояние абсолютно непредсказуемо, но его вторая часть нам однозначно понравилась больше. Ведь помимо хет-трика Капризова гол есть и на счету одного из лидеров «Блюзменов» Владимира Тарасенко, которому ассистировал Павел Бучневич.

Собрался после неудачного стартового матча против «Торонто» и Никита Кучеров. Самый звездный хоккеист «Тампы» выдал потрясающую игру — все три своих очка (одна шайба и две результативные передачи) наш легионер набрал в третьем периоде. «Лайтнинг» создали задел и довели дело до победы, хотя соперник в концовке рвал жилы. Кучеров же стал всего шестым в НХЛ за все годы, кто сделал 85 или более голевых пасов в плей-офф в возрасте до 29 лет. Уже легенда!

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков только начинает свой путь в НХЛ, но его восхождение получается стремительным. 22-летний парень из Пензы победил во всех трех своих встречах на финише регулярного чемпионата, но плей-офф начал в роли бэкапа — его выход на лед с первых минут не планировался. Но в первом периоде второго матча серии форвард «Бостона» Пастрняк нанес травму опытному финну Раанте — вот он, шанс для Кочеткова.

И Петр не подвел! Отражены 30 бросков из 32, к этому добавлено звание третьей звезды игры. И бонус — Кочетков не дал себя в обиду главному провокатору лиги Маршану, который пытался вывести голкипера из себя. Не выйдет!

Кубок Стэнли. 1/4 финала конференций



Восток

«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0-1

Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.

«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1-1

Первый матч — 5:0, второй — 3:5, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.

«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 2-0

Первый матч — 5:1, второй — 5:2, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.

«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0-1

Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.



Запад

«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1-0

Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 1-1

Первый матч — 0:4, второй — 6:2, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.

«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1-0

Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 1-1

Первый матч — 3:4, второй — 6:0, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая, пятый — 11 мая.