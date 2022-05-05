Капризов снова вошел в историю «Миннесоты». Он переписал рекорды регулярки, а теперь разрывает в плей-офф

Статистика российского нападающего впечатляет.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче против «Сент-Луиса» и стал 11-м российским игроком, которому удалось забить больше двух голов в матче Кубка Стэнли. Девять хоккеистов забрасывали в плей-офф по три шайбы (причем Евгений Малкин делал это дважды), а Денис Гурьянов чуть меньше двух лет назад отметился аж покером.

Случаи, когда россияне забросили больше двух шайб в матче плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Для «Миннесоты», которая не очень часто выходит в плей-офф, достижение Капризова оказалось историческим. Никому ранее не удавалось оформить хет-трик. Да и три очка за матч набирали всего десять человек. Ранее 25-летний форвард переписал на свое имя бомбардирский, снайперский и ассистентский рекорды «дикарей» в регулярках.

Матчи Кубка Стэнли, в которых игроки «Миннесоты» набирали более двух очков. Фото «СЭ»

Капризов — шестой форвард «Миннесоты», сделавший два хет-трика в официальных матчах за команду. Дважды по три гола забивали Джейсон Зукер, Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд, трижды — Зак Паризе, девять раз — Мариан Габорик.