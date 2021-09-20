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Российский новичок разрывает всех за океаном — у него шесть голов в трех матчах. Но готов ли он к НХЛ?

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 17:10
Егор Чинахов. Фото ХК «Коламбус»
Егор Чинахов. Фото ХК «Коламбус»
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Мощный старт Егора Чинахова.
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Нападающий Егор Чинахов стремительно ворвался в основной состав «Авангарда» в прошлом сезоне. Он не просто занимал место лимитчика, а играл важную роль в команде, завоевавшей в итоге Кубок Гагарина. 15 голов в 53 матчах для 20-летнего дебютанта — отличное начало карьеры. Тем удивительнее был отъезд Чинахова за океан.

Егор подписал трехлетний контракт с «Коламбусом», при этом в нем нет пункта об отъезде в Россию в случае отправки в фарм-клуб. Агент игрока Шуми Бабаев и «Авангард» не смогли договориться о новом соглашении Чинахова, и отъезд получился достаточно скандальным. В любом случае удивительно, что потерявший нескольких лидеров «Авангард» не приложил достаточно усилий, чтобы сохранить талантливого воспитанника.

Карьера в Северной Америке для Чинахова началась с лагеря новичков. В нем принимают участие проспекты команды, а успевших поиграть в НХЛ там практически нет. Но не стоит недооценивать показатели Чинахова, забившего шесть голов в трех матчах. А в матче с «Детройтом» Егор вообще отметился хет-триком!

Болельщики «Коламбуса» вовсю прогнозируют Чинахову место в первых трех тройках нападения и 30 голов за сезон. Но для таких выводов еще слишком рано — пока нападающий не провел ни одного матча на по-настоящему взрослом уровне. Молодые вратари явно не были готовы к броскам Чинахова, в НХЛ же уровень сопротивления совершенно другой.

Уход с поста главного тренера Джона Тортореллы — благо для Чинахова? Не уверены, ведь его сменщик Брэд Ларсен придерживается похожих взглядов на хоккей. Хотя и у Чинахова есть опыт работы с североамериканскими тренерами — в «Авангарде» он заслужил доверие Боба Хартли.

Не стоит недооценивать и конкуренцию в «Коламбусе». Да, у команды не самый сильный состав в лиге, но на правом фланге (привычная позиция Чинахова) за «Блю Джэкетс» играют Патрик Лайне, Якуб Ворачек и Оливер Бьоркстранд. Так что не стоит удивляться, если Егор начнет сезон в АХЛ. Сохранит такой темп и там — место в главной команде не заставит себя ждать.

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